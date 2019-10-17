إصرار كوفاتش يثير دهشة نجوم بايرن ميونيخ

نهاية الأسبوع الماضي، أصر مدرب بايرن ميونيخ نيكو كوفاتش على وضع لاعبه توماس مولر للمرة السادسة على مقاعد البدلاء، وذلك رغم تعبير الدولي الألماني عن عدم سعادته بوضعه الحالي مع الفريق البافاري، حسب ما ذكرت صحيفة "كيكر".

ويبدو أن إصرار المدرب الكرواتي المستمر على استبعاد مولر من تشكيلة الفريق البافاري، وإقحام فيليبي كوتينيو بدلاً منه، يطرح أكثر من علامة استفهام داخل القلعة البافارية، وفق ما أشارت إليه تقارير صحفية متطابقة.

وفي هذا الشأن، كشف موقع "شبورت" أن حالة من الذهول تسود بين لاعبي فريق بايرن ميونيخ، بسبب عدم إشراك توماس مولر في مباراة بايرن ميونيخ الأخيرة أمام أوغسبورغ 2-2، وأضاف الموقع الألماني أن بعض لاعبي بايرن ميونيخ، يرون أن مولر كان أكثر جاهزية للمشاركة في مباراة أوغسبورغ من كوتينيو، الذي عاد من رحلة دولية مرهقة نوعاً ما.

وكان كوتينيو قد سافر إلى سنغافورة، من أجل المشاركة مع المنتخب البرازيلي في مباراة ودية ضد المنتخب النيجيري 1-1. وقطع الدولي البرازيلي مسافة 20 ألف كيلومتر ولعب في مباراة البرازيل ضد السينغال 1-1 (72 دقيقة)، وفي مباراة نيجيريا 78 دقيقة.

الجدير ذكره أن توماس مولر (30 عاماً)، ارتبط بقوة بالرحيل عن بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الشتوية، إذ يطمح النجم الألماني للحصول على دقائق لعب أكثر، وهو ما ليس متاحاً له حالياً بسبب اعتماد المدرب نيكو كوفاتش على البرازيلي كوتينيو.