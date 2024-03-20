إصابة نوير تبعده عن منتخب ألمانيا في وديتي فرنسا وهولندا

تعرض مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا لإصابة في عضلة الفخذ، ستبعده عن المشاركة في المباراتين الوديتين أمام فرنسا وهولندا خلال الشهر الجاري. فيما ذكر تقرير إعلامي أن نوير سيكون الحارس الأساسي في بطولة يورو 2024.

أوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم أن حارس المنتخب الأول مانويل نوير أصيب بتمزق في الألياف العضلية أثناء التدريب، وغادر معسكر المنتخب. وعاد نوير /37 عاما/ لصفوف منتخب ألمانيا بعد غيابه عن جميع مباريات العام الماضي 2023 بسبب كسر في الساق.

ومن المنتظر أن يحرس مارك أندريه تير ستيغن مرمى منتخب ألمانيا أمام فرنسا في ليون يوم السبت، وبعد ثلاثة أيام في ودية هولندا التي ستقام في فرانكفورت.

ولم تتحدد بعد مدة غياب مانويل نوير عن الملاعب، لكن من المنتظر أن يغيب عن مباريات فريقه بايرن ميونيخ في المراحل الأخيرة من الدوري الألماني، وفي مواجهة أرسنال الإنجليزي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا التي ستقام في نيسان/أبريل.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قد أفادت أن مانويل نويل سيكون هو الخيار الأول في حراسة مرمى المنتخب في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024). وقالت الوكالة إن يويليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب، اتخذ قراره قبل ثلاثة أشهر من انطلاق البطولة في ألمانيا.

تشير الأنباء الأولية إلى أن المدرس ناغلسمان استقر على نوير ليكون الحارس الأساسي في بطولة أمم أوروبا 2024 صورة من: ActionPictures/imago images

وقال ناغلسمان إنه سيتحدث مع اللاعبين بشأن أدوراهم مع المنتخب يومي الاثنين والثلاثاء. وحتى الآن لا يوجد أي تأكيد رسمي.

يذكر أن نوير كان الحارس الأساسي للمنتخب في بطولات كأس العالم وأمم أوروبا منذ عام 2010. ولعب 117 مباراة دولية حتى الآن. وكان تير ستيغن، حارس برشلونة، هو منافس نوير منذ 2012 وخاض 38 مباراة دولية. وكان يأمل تير ستيغن أن يصبح الحارس الأساسي للمنتخب الألماني في بطولة أمم أوروبا. وكان نوير فاز بكأس العالم 2014، بينما فاز تير ستيغن بكأس القارات 2017 مع فريق شاب وبدون نوير وعدد آخر من اللاعبين.

ف.ي/ع.ش (د ب أ)