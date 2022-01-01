إصابة ميسي وثلاثة لاعبين آخرين في سان جيرمان بكورونا

قال باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد (الثاني من يناير/كانون الثاني 2021) إن مهاجمه الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي وثلاثة لاعبين آخرين في الفريق أصيبوا بفيروس كورونا.

وكان نادي العاصمة الفرنسية قد أعلن أمس السبت عن إصابة أربعة لاعبين، لكن لم يتم الكشف عن أسمائهم قبل أن يفعل اليوم، وهم بالإضافة الى ميسي، كل من الظهير الإسباني خوان برنات، ومواطنه الحارس سيرخيو ريكو ولاعب الوسط ناثان بيتومازالا.

وقال النادي المملوك لقطر إن هؤلاء اللاعبين "سيخضعون للحجر كما تنص قوانين البروتوكول الصحي".

في المقابل، أكد سان جرمان بأن نجمه الآخر البرازيلي نيمار "سيتابع تلقي العلاج في البرازيل حتى التاسع من كانون الثاني/ يناير مع الجهاز الطبي" مشيرة إلى أن عودته إلى التدريبات متوقعة "خلال ثلاثة أسابيع".

وكان نيمار أصيب بالتواء في كاحل قدمه اليسرى خلال مباراة فريقه ضد سانت اتيان أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقدر الجهاز الطبي غيابه عن الملاعب بفترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع.

ويستعد سان جيرمان لمواجهة فان المنافس بالدرجة الثالثة، مساء الاثنين في كأس فرنسا. ويعود سان جيرمان إلى التدريبات بعد فترة من التوقف بسبب احتفالات أعياد الميلاد، حيث يستأنف مشواره في الدوري الفرنسي بملاقاة مضيفه ليون يوم الأحد المقبل.

ويتصدر سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة من 14 انتصارا وأربعة تعادلات وهزيمة واحدة، متفوقا بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه مرسيليا.

ع.ج.م/ع.ج (رويترز، أ ف ب، د ب أ)