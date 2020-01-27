 إصابة كيميش تعقّد من مهام يواخيم لوف | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 10.11.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

إصابة كيميش تعقّد من مهام يواخيم لوف

إصابة يوشوا كيميش في مباراة بايرن الأخيرة أما دورتموند، لم تضع البافاري فحسب أمام تحدٍّ جديد بل وحتى يوآخيم لوف مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم والذي يواجه سلفاً "ظروفا استثنائية" كما يقول.

لوف إلى جانب كيميش في فترة التدريبات

لوف إلى جانب كيميش في فترة التدريبات

مع الإصابة التي تعرض لها الدولي الألماني يوشوا كيميش والتي ستجبره على الغياب لأسابيع طويلة عن الملاعب، لم يعد أمام يوآخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني سوى التحلي بالمرونة في اختيار عناصر فريقه.

مختارات

مباراة القمة التي جمعت السبت الماضي بين بايرن ميونيخ ودورتموند ضمن منافسات الدوري الألماني، لم تأكد قوة بايرن في مجريات البوندسليغا فحسب، وإنما أظهرت غياب نجم واعد ترك صدى قويا الموسم الماضي.

منذ طفولتها وهي تكسر المألوف، إذ بدأت بمشاركة جيرانها من الذكور لعب كرة القدم في الشارع، ثم واصلت طريقها لتصبح أول مدربة لفريق كرة قدم من الرجال. رغم صعوبة البدايات، إلا أن "كابتن فايزة" تسير على طريقها بخطوات ثابتة.

للاعب ماريو غوتسه، اللاعب الذي تحول إلى "بطل قومي" بعد هدفه التاريخي في مرمى الأرجنتين الذي أهدى به ألمانيا لقب مونديال البرازيل، لم يعد مرغوباً فيه في دورتموند، وفرصه مع الأندية الألمانية الأخرى ليست أفضل.


وكيمش الذي هو من أهم لاعبي خط وسط المنتخب الألماني سيترك ثغرة قوية في صفوف المانشافت لا محال. فغيابه لن يؤثر على فريقه بايرن يونيخ فحسب، وإنما على استعدادات لوف لبناء أفضل وأقوى فريق ممكن استعدادا لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) والتي تأجلت إلى منتصف العام المقبل بسبب أزمة كورونا.
وقال لوف في بيان أمس الاثنين على موقع الاتحاد الألماني بالإنترنت، "نأمل في تعافيه (كيميش) سريعاً وأن يعود سريعاً... سنفتقده بالتأكيد... أهم شيء هو أن يأخذ وقته ويحصل على الراحة التي يحتاجها من أجل استعادة لياقته".
ويستهل المانشافت جولته الأخيرة من المباريات الدولية في العام الحالي بمواجهة نظيره التشيكي غداً الأربعاء (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) ودّيا بمدينة لايبزيغ، ثم المنتخبين الأوكراني والإسباني الأسبوع المقبل في الجولتين الأخيرتين من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا. وينتظر أن لا تكون مباراة المانشافت أمام نظيره التشيكي، تجربة مكتملة لخطط لوف في ظل غياب لاعبي
بايرن ميونخ وليس فقط كميش، وكذلك بعض اللاعبين الآخرين مثل توني كروس لاعب ريال مدريد وتيمو فيرنر مهاجم تشيلسي للحصول على قسط من الراحة.
ومع غياب مارسيل هاليشتنبيرغ وتيلو كيهرر بسبب الإصابة، إلى جانب كاي هافيرتز ونيكلاس زوله الحاملين لفيروس "كورونا" المستجد ولوكاس كلوشترمان ويوليان دراكسلر وإيمري تشان وسوات سيردار، تبدو مهمة لوف صعبة في التوصل حاليا للتشكيلة المثالية للمانشافت.
وفي ظل هذا الوضع، استدعى لوف ريدل باكو قلب دفاع فولفسبورغ أمس الأول الأحد ليكون أول استدعاء له إلى صفوف المانشافت ويصبح الوجه الجديد الثالث على قائمة المباريات الدولية المتبقية، بعد فيليكس أودوكاي لاعب أوغسبورغ وفيليب ماكس قلب دفاع آيندهوفن الهولندي.
والخبر السار الثاني أن الفريق سوف يستعيد خدمات ليروى ساني وإلكاي غوندوغان بعد غيابهما عن جولة مباريات الفريق الدولية الشهر الماضي.

مشاهدة الفيديو 06:18

ممارسة كرة القدم بأطراف صناعية في سوريا


ظروف استثنائية
من جهته، لم يخفِ لوف صعوبة المرحلة موضحاً في مقابلة على موقع الاتحاد الألماني للعبة نشرت يوم الجمعة الماضي، قائلاً: "فريق يحتاج للثبات والتماسك وإيقاع اللعب والدقة والتفاهم التام بين أفراده... فريق يحتاج للتطور والنمو. هذا يبدو صعباً للغاية حالياً، ولكننا نستطيع وضع الأسس وبناء الثقة في فلسفتنا ومشاركة أفكارنا".
وبالنسبة للوف، لا يزال هدف فريقه مركزاً على انتزاع صدارة المجموعة التي يحتلها المنتخب الإسباني حالياً بفارق نقطة واحدة أمام ألمانيا. ويتطلع المنتخب الألماني لانتزاع صدارة المجموعة من أجل التأهل للأدوار النهائية ببطولة دوري أمم أوروبا والمقررة العام المقبل.
غير أن الفائز بلقب مونديال البرازيل 2014، يواجه اليوم بعض الصعوبات في الفوز حيث كان الفوز على أوكرانيا 2 / 1 الشهر الماضي هو الانتصار الوحيد الذي حققه في المباريات التي خاضها خلال العام الحالي مكتفياً بالتعادل أمام المنتخب السويسري والإسباني في دوري أمم أوروبا وكذلك أمام المنتخب التركي ودّياً.
وعزا لوف ذلك إلى الظروف الاستثنائية لهذا العام في ظل أزمة وباء كورونا التي أدت لتكثيف المباريات بعد استئناف النشاط الكروي عالمياً.
و.ب/خ.س (د ب أ، سيد)

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen - FC Bayern München | Tor (0:1) (Imago Images/gumzmedia/nordphoto)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا

    قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.

  • Deutschland Nico Kovac (imago/Sven Simon)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية مخيبة

    استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.

  • Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04 (picture-alliance/Fotostand/Ellerbrake)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    استعادة التوازن

    في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

  • Deutschland RB Leipzig gegen Bayern München (imago images/opokupix)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    تعادل مُـر

    في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

  • Fußball Bundesliga Bayern München - 1899 Hoffenheim (Getty Images/AFP/C. Stache)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    سقوط مفاجئ

    تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Torwart Manuel Neuer (picture alliance/dpa/U. Anspach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    خماسية مذلة

    سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Kovac (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    إقالة كوفاتش

    بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.

  • DFB Pokal | Schalke 04 vs FC Bayern München | Hansi Flick (AFP/S. Schürmann)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    مدرب مؤقت

    عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund (imago images/kolbert-press)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية رائعة

    في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.

  • Bundesliga FC Bayern München vs VFL Wolfsburg - Kimmich (Imago/EIBNER/T. Weller)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    اقتراب من الصدارة

    واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.

  • 1. Bundesliga 20. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München | 2. TOR Bayern (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    الصعود للقمة

    في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

  • DFB Pokal Bayern vs Frankfurt Jubel Bayern 2:1 Lewandowski (picture-alliance/Preiss/Witters)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    رد الصاع

    واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.

  • Deutschland Bundesliga | Borussia Dortmund - FC Bayern München | Torjubel (0:1) (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    توسيع الفارق والاقتراب من اللقب

    نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.

  • DFB Pokal | FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt (AFP/K. Pfaffenbach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    ماكينة أهداف

    تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


مواضيع ذات صلة

1. Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München

رحيل يوشوا كيميش عن بايرن ميونيخ "غير مستبعد" 27.01.2020

بدأ يوشوا كيميش مسيرته مع البافاري، وهناك برز إسمه على الساحة الكروية الأوروبية، وهناك أيضا ينتظره مستقبل واعد. مع ذلك، من غير المؤكد أن يبقى مستقبل هذا اللاعب مرتبطا ببايرن ميونيخ فقط.

Fußball Bundelsiga | FC Bayern Muenchen v Fortuna Duesseldorf

بوندسليغاـ بايرن يسحق دوسلدورف ويقترب من لقبه الثامن تواليا 30.05.2020

اقترب بايرن ميونيخ خطوة أخرى من تمديد رقمه القياسي وحصد اللقب رقم 30 في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعدما كسر مهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نحسه وقاده للفوز بخماسية على ضيفه المتعثر فورتونا دوسلدورف.

Fußball | Trikot | BRD | DDR | Guido Buchwald | Mathias Sammer

كرة القدم الألمانية الشرقية بعد ثلاثة عقود على سقوط الجدار 08.11.2019

عندما سقط جدار برلين بشكل مفاجئ في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر 1989، كان واضحاً أن كل شيء في ألمانيا الشرقية سيتغير. وقد انطبق ذلك على كرة القدم أيضاً.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

إصابة كيميش تعقّد من مهام يواخيم لوف

ما الذي يحدث لجادون سانشو؟

لوف يفجر مفاجأة بفتح باب العودة أمام "الفتى الذهبي"

بوندسليغا- ليفركوزن وفولفسبورغ يحافظان سجلهما خاليا من الهزائم

"كابتن فايزة".. أول مدربة في مصر لفريق كرة قدم من الرجال

بايرن يحقق فوزا مثيرا على دورتموند وينفرد بصدارة الدوري الألماني