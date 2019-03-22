 إصابة شخص واعتقال آخر في اطلاق نار داخل مسجد بالنرويج | أخبار | DW | 10.08.2019

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أخبار

إصابة شخص واعتقال آخر في اطلاق نار داخل مسجد بالنرويج

جرح شخص في إطلاق نار داخل مسجد بضاحية من ضواحي العاصمة النرويجية بأوسلو. وألقت الشرطة القبض على مشتبه به. وأفاد مدير المسجد أن مطلق النار هو "رجل أبيض".

Polizei Norwegen (picture-alliance/dpa)

أعلنت الشرطة النرويجية أن شخصا أصيب في إطلاق نار وقع اليوم السبت (10 آب/ أغسطس 2019) داخل مسجد في إحدى ضواحي العاصمة النروجية أوسلو، وأن مشتبها به قد اعتقل. وذكرت الشرطة في تغريدة أنها لا تملك أية معلومات عن المتهم به.

وجاء في تغريدة لشرطة أوسلو "أصيب شخص لم يعرف بعد مدى خطورة إصابته. وتم توقيف مشتبه به"، مضيفة أن عناصرها انتشروا في الموقع. 

وكانت الشرطة قد ذكرت في تغريدة سابقة أنها سيطرت على المهاجم في مكان تنفيذ الهجوم. وأوضحت الشرطة أنه ليس هناك ما يشير إلى تورّط مزيد من الأشخاص في إطلاق النار، مكتفية بالقول إن الموقوف "أبيض" البشرة.

ووقع إطلاق النار في مركز النور الإسلامي في بلدة بيروم، وهي إحدى ضواحي العاصمة أوسلو. وقال إمام المسجد عرفان مشتاق لصحيفة بودستيكا المحلية إن "رجلا أبيض يعتمر خوذة ويرتدي زيا نظاميا أطلق النار على أحد أفراد جاليتنا".

ص.ش/ز.أ ب (أ ف ب)

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