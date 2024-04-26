إصابة شائعة.. كل ما تحتاج معرفته عن تمزق الرباط الصليبي

كثيراً ما يتمزق الرباط الصليبي أثناء ممارسة الرياضة ونسمع دوما عن إصابات من هذا النوع في كرة القدم. كيف يتم علاج الإصابة، وما هي مدة غيابك عن الملاعب، وهل يمكنك العودة؟

ما هي وظيفة الرباط الصليبي؟

يوجد رباط صليبي أمامي وآخر خلفي في كلا الركبتين. يربطان عظم الفخذ بعصبة الساق ويثبّتان مفصل الركبة إلى الأمام والخلف، ويدعمان الحركات الدورانية. بالإضافة إلى الأربطة الصليبية، هناك أربطة جانبية وسطية وجانبية وكذلك الغضاريف الهلالية (أقراص غضروفية على شكل هلال بين عظام الفخذ السفلية والعلوية).

جميع الأربطة معا تحد من مدى مفصل الركبة بحيث لا يتمدد أكثر من اللازم تحت ظروف عادية. كما أنها تحد من دوران مفصل الركبة. كلما زاد ثبات هذه العضلات، قلّ خطر التعرض لتمزق الرباط الصليبي.

كيف يحدث تمزق الرباط الصليبي؟

إذا تعرضت الأربطة الصليبية للإجهاد بسبب حركة دورانية مفاجئة، أو بسبب الامتداد المفرط، أو بسبب ثني جانبي للركبة، فقد تتمزق هذه الأربطة جزئيا أو كليا. الرباط الصليبي الأمامي يتأثر عشر مرات أكثر من الرباط الصليبي الخلفي لأنه أطول وأرق. معظم تمزقات الرباط الصليبي هي من نوع الإصابات غير الاحتكاكية، أي أنها تحدث دون تأثير خارجي أو اتصال مباشر مع الخصم ومن ذلك الأخطاء في كرة القدم.

النزول على ركبة واحدة قد يؤدي إلى تمزق الرباط الصليبي صورة من: nordphoto GmbH/Kokenge/picture alliance

الهبوط على رجل واحدة، التوقف المفاجئ والتغييرات المفاجئة في الاتجاه هي الأسباب الأكثر شيوعًا للتمزق. عادةً ما يشعر المريض بألم كبير في الركبة. عادة ما تتورم الركبة بعد ساعات من الإصابة لأن التمزق يؤدي إلى تجمع السوائل في المفصل.

ما هي العواقب؟

عادة لا يمكن تحريك الركبة بشكل جيد بسبب الألم والتورم، لكن يمكن ثنيها قليلا. يحدث الألم بسبب الإحساس بالوزن فوق الركبة. بالإضافة إلى ذلك، يصبح مفصل الركبة غير مستقر بسبب فقدان وظيفة الأربطة وينزلق عند المشي. في كثير من الحالات، لا يكون الرباط الصليبي هو الهيكل الوحيد في الركبة الذي تضرر. الأربطة الخارجية والداخلية، والغضاريف الهلالية، والعظام قد تتأثر أيضا.

في حالات نادرة، قد يتمزق الرباط الصليبي دون أن يدرك المريض ذلك. غالبا ما تصبح تمزقات الرباط الصليبي واضحة لاحقا بسبب تلف الغضاريف الهلالية أو الغضروف في الركبة.

كيف يتم علاج تمزقات الرباط الصليبي؟

يُعالج تمزق الرباط الصليبي إما جراحيا أو بما يسمى العلاج التحفظي. خلال الجراحة، يتم إزالة الأجزاء الممزقة من الرباط الصليبي واستبدالها بزراعة مصنوعة من مادة وتر الجسم نفسه. ومع ذلك، هناك أيضًا مواد مزروعة مصنوعة من مواد متبرع بها أو مواد صناعية. عادة لا تُجرى العملية إلا بعد أسابيع أو حتى شهور من الإصابة حتى يقل التورم ويمكن تحريك الركبة جيدا مرة أخرى.

بالنسبة للعمليات الجراحية ذات التدخل الجراحي البسيط في أربطة الركبة، لا يلزم سوى إجراء شقوق صغيرة صورة من: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

في العلاج التحفظي، يتم تثبيت الركبة في البداية لعدة أسابيع بواسطة جبيرة، إذا كانت أطراف الرباط الصليبي الممزق لا تزال على اتصال وثيق ببعضها البعض، لكن في حالات نادرة قد ينمو الرباط الصليبي بمفرده. ومع ذلك، عادة لا يحدث هذا مع الرباط الصليبي الأمامي. الفرص أكبر مع الرباط الصليبي الخلفي، الذي هو أقصر وأكثر كثافة. العلاج التحفظي يشمل دائمًا تدريباَ مستهدفا للعضلات حول الركبة. يجب أن تثبت الركبة وبالتالي تتولى مؤقتاً وظيفة الرباط الصليبي المفقود.

ما هي العواقب طويلة الأمد لتمزق الرباط الصليبي؟

قد تؤدي تمزقات الرباط الصليبي لاحقًا إلى تغييرات في ألياف في مفصل الركبة، وبالتالي إلى عجز في القدرة على التحمل. ينطبق هذا على كل من تمزقات الرباط الصليبي المعالجة وغير المعالجة، على الرغم من أن الخطر أعلى في الحالات غير المعالجة. يزيد الحمل على الغضاريف الهلالية والغضروف المشترك، مما قد يؤدي إلى تمزقات في الغضاريف الهلالية وكذلك الفصال العظمي. في أسوأ الحالات، قد يصبح من الضروري في النهاية استخدام مفصل ركبة اصطناعي.

هل النساء أكثر عرضة؟

تمتلك النساء لأسباب جينية وهرمونية شروطا أقل ملاءمة لصحة الأربطة. نظرًا لأن لديهم حوضًا أوسع، تميل النساء إلى امتلاك وضعية ثني الركبتين نحو الداخل، مما يعزز تمزق الرباط الصليبي إذا تعرضت الركبة لقوة كبيرة. عضلات الأنثى بشكل عام أضعف من عضلات الذكور، مما يعني أن الوظيفة المثبتة أيضا أقل قوة.

في إحدى مباريات المنتخب الألماني للسيدات صورة من: Heiko Becker/HMB Media picture alliance

الهرمونات تلعب دورا أيضا: في النصف الثاني من الدورة الشهرية، يخفف هرمون البروجسترون الأربطة في جسم الأنثى ويزيد خطر تمزق الأربطة الصليبية. بشكل عام، الخطر للنساء حوالي ضعف الخطر للرجال.

كم من الوقت ستغيب عن الرياضة بسبب تمزق الرباط الصليبي؟

هذا يعتمد على شدة الإصابات الأخرى في مفصل الركبة ونوع الرياضة التي تمارسها. في حالة تمزق الرباط الصليبي بدون تورط أربطة، أو عظام أو غضاريف أخرى، يستغرق الأمر عادة من ستة إلى تسعة أشهر قبل أن تتمكن من العودة للمنافسة. بشكل عام، لا يوجد ما يمنعك من العودة إلى الرياضة بعد شفاء تمزق الرباط الصليبي.

مع العلاج الطبيعي المناسب، يمكنك التدريب على دراجة تمرين أو السباحة، بعد مرور حوالي ستة أسابيع على العملية. يمكن استئناف الرياضات التي لا تتضمن تغييرات مفاجئة في الاتجاه وقوة عالية ناجمة عن القفز والهبوط، مثل الجري والسباحة وركوب الدراجات، بعد ستة أشهر. في الرياضات الجماعية مثل كرة القدم وكرة السلة، وكذلك التنس، عادة ما يستغرق الأمر شهرين إلى ثلاثة أشهر أطول للعودة. الجانب النفسي يلعب دورا كبيرا أيضا حيث يستغرق الأمر وقتا ليثق المصاب بركبته المعالجة مرة أخرى.

هل من الممكن ممارسة الرياضة التنافسية بدون أربطة صليبية؟

هذا ممكن بالتأكيد في السباحة، الجري، ركوب الدراجات أو الرياضات الأخرى التي تضع ضغطًا أقل على الركبتين، ولكن لا يُنصح بها للرياضات التي تضع ضغطًا عاليًا على الركبتين. لعب لاعب كرة القدم السابق زلاتان إبراهيموفيتش برباط صليبي ممزق لمدة ستة أشهر في عام 2022، وعلى الرغم من فوزه ببطولة الدوري الإيطالي مع إيسي ميلان، إلا أنه كان بالكاد قادرا على التدريب ولعب بضع دقائق فقط في كل مرة. خضع لعملية جراحية في نهاية الموسم.

عانى حارس المرمى السابق لألمانيا توني شوماخر من تمزق في الرباط الصليبي في سن 18، أي قبل انطلاق عز مسيرته الكروية، ولكن قرر شوماخر عدم إجراء عملية. لعب مسيرته بالكامل (من 1973 إلى 1996) بركبة "متذبذبة"، لكنه دفع ثمن هذا القرار بأضرار لاحقة وألم شديد، مما قلل بشكل كبير من عطائه.

أعده للعربية: ع.ا