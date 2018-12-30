إصابة ثلاثة أشخاص في واقعة طعن بمحطة قطارات في بريطانيا

قالت شرطة بريطانيا في وقت متأخر اليوم الاثنين (31 كانون الأول/ ديسمبر 2018) إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح في واقعة طعن في محطة قطارات مانشستر عشية بداية العام الجديد. وأضافت الشرطة أنها اعتقلت رجلا في تلك الواقعة وأن المصابين امرأة ورجل وشرطي.

بيد أن الشرطة لم تقدم معلومات إضافية حول الحادث ودوافعه، كما رفضت تحديد هوية الشخص المعتقل وما إذا كانت الواقعة ذات خلفية إرهابية أم لا.

في غضون ذلك قالت إدارة إطفاء لندن في بيان اليوم الاثنين إن 20 عربة إطفاء ونحو 120 رجل إطفاء يكافحون حريقا في مستودع بجنوب لندن. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الحريق الذي وقع في منطقة كرويدون وفقا للبيان الذي قال إن سبب الحريق لم يعرف بعد.

أ.ح/ع.ج.أ (رويترز)