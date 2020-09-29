إصابة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان اليوم الثلاثاء (13 أكتوبر/تشرين الأول) إصابة النجم كريستيانو رونالدوبفيروس كورونا ، لكنه أكد أن اللاعب "بخير" ولم تظهر عليه أي أعراض وخضع للعزل الذاتي.

وأضاف الاتحاد أن مهاجم يوفنتوس البالغ من العمر 35 عاما سيغيب عن مواجهة السويد فيدوري الأمم الأوروبية غدا الأربعاء.

وقال الاتحاد البرتغالي إن بقية اللاعبين في تشكيلة المنتخب الوطني خضعوا لفحوص بعد أن جاءت نتيجة رونالدو إيجابية لكن اختباراتهم جميعا جاءت سلبية وبالتالي سيشاركون في مباراة السويد.

ويتوقع أن يغيب رونالدو عن مباريات فريقه يوفنتوس الإيطالي، المقبلة بعدما أصيب بالفيروس. ويأتي الإعلان عن إصابة نجم يوفنتوس، بعد يومين على مواجهة بطل أوروبا ضد فرنسا بطلة العالم (صفر-صفر) في باريس في الجولة الثالثة.

رونالدو ليس أول لاعب كرة قدم يصاب بالفيروس. وأصيب بالفيروس باولو ديبالا زميله في فريق يوفنتوس، ونيمار وكيليان

مبابي وأنخيل دي ماريا وماركينيوس ، لاعبي باريس سان جيرمان، وباول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد وزلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان.

ع.ج.م/ص. ش (رويترز، دب ب، أ ف ب)