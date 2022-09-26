إصابة المستشار الألماني ووزيرة داخليته بكورونا لأول مرة

أصيب المستشار الألماني أولاف شولتس بفيروس كورونا بعد أن خضع لاختبار الكشف عن الفيروس وثتبت إيجابيته اليوم الاثنين (26 سبتمبر/ أيلول 2022). وأعلن المتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبشترايت، أن شولتس يعاني من أعراض نزلة برد خفيفة ودخل على الفور في العزل في منزله في ديوان المستشارية، وأضاف: "ستُلغى المواعيد العامة لهذا الأسبوع"، موضحا أن المستشار سيحضر اجتماعات داخلية والمؤتمر المزمع مع قادة الولايات عبر الفيديو.

وعاد شولتس أمس الأحد من جولة خليجية استغرقت يومين. وقبل بدء الرحلة خضع المستشار لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، والذي كانت نتيجته سلبية. وبحسب مصادر حكومية، جاءت نتيجة اختباره سلبية مجددا أمس. ولم يُصب شولتس من قبل بكورونا.

وخلال جولته الأفريقية في أيار/مايو الماضي ظهرت حالات إصابة في وفده، لكنه شخصيا لم يُصب بكورونا في ذلك الحين. وفي وقت متزامن، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إصابتها بكورونا اليوم الاثنين. وكتبت الوزيرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أصبت بكورونا الآن، ولأول مرة. لا يزال هذا الفيروس غادرا. اعتنوا جميعكم بأنفسكم جيدا هذا الخريف!"

ع.ش/و.ب (رويترز، د ب أ)