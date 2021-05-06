إصابات كورونا 160 مليون عالمياً والهند تسجل ربع مليون وفاة

أظهرت بيانات موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 159.703 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء (12 أيار/ مايو)، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 1.34 مليار جرعة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 96 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و318 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وسجلت الهند 4 آلاف و205 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، إلى جانب 348 ألفا و421 إصابة بالفيروس. وترتفع حصيلة الوفيات في البلاد بذلك إلى 254 ألفا و197 حالة، حسبما أفادت السلطات الصحية. كما ترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 23 مليونا و340 ألفا و938 حالة.

وأعلنت منظّمة الصحّة العالميّة الأربعاء أنّ متحوّرة الفيروس المسبّب لكوفيد-19 المكتشفة في الهند قد رُصِدت في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنّ المتحوّرة المعروفة باسم "بي.1.617" التي اكتُشِفت في تشرين الأوّل/ أكتوبر بالهند، رُصِد في بيانات تسلسل جينيّ جرى تضمينها في قاعدة بيانات "جي آي إس إيد" من قبل "44 بلدا في المجمل في مناطق منظّمة الصحّة العالميّة الستّ".

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وفي ألمانيا، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 14 ألفا و909 إصابات، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 18 ألفا و34 إصابة.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، منها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى 3 ملايين و548 ألفا و285 حالة. وتم إعطاء 35.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ946 ألفا و235 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في ألمانيا قبل نحو 19 أسبوعا.

ع.أج/ خ.س (رويترز، أ ف ب، د ب ا)