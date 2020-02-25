إصابات في اقتحام سيارة لمحل ملابس مسلمات في سيدني

قالت متحدثة باسم شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية إن سيارة رياضية اقتحمت متجراً لبيع ملابس المحجبات في غرب سيدني اليوم الخميس (21 مايو/ أيار 2020) مما أدى لإصابة 11 شخصاً وكذلك سائق السيارة. وترى الشرطة أنه لا يوجد أي مؤشر على أن الحادث يرتبط بالإرهاب.
وذكرت الشرطة في بيان أن السيارة الرياضية وهي من طراز سوبارو اصطدمت بسيارة أخرى كانت متوقفة في إشارة مرور في بنكستاون في حوالي الساعة 15:15 بالتوقيت المحلي قبل أن تواصل الطريق لتصطدم بمتجر قريب.
وقالت الشرطة في بيانها: "أصيب السائق و11 من المارة. يجري علاجهم حالياً في مكان الحادث لكن لا يُعتقد أن إصاباتهم خطيرة".
وتداولت صحف محلية ومواقع إليكترونية فيديو يظهر فيها حادث الدهس للمحل.
ويجري ضباط من شرطة بنكستاون تحقيقاتهم في مكان الحادث. وقالت متحدثة باسم الشرطة على نحو منفصل لرويترز إنه "لا يوجد أي مؤشر على (الإرهاب) في هذه المرحلة".
م.س/ ع.غ ( رويترز)
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في صور.. أهم أحداث عام 2019
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