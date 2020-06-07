إصابات في احتجاجات جديدة بلبنان والحكومة تتعهد بـ"ضخ الدولار"

كشفت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في لبنان اليوم السبت (13 حزيران/يونيو) عن إصابة أكثر من 49 شخصاً بينهم ستة عسكريين نتيجة مواجهات عنيفة بين الجيش ومتظاهرين خلال احتجاجات ليلية شهدتها ساحات مدينة طرابلس بشمال البلاد.

وقالت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة، في بيان صحفي اليوم بثته "الوكالة الوطنية للاعلام" ، إن الاصابات تنوعت بين الاختناق والجروح والرضوض حيث جرى نقل بعض المصابين إلى مستشفيات المدينة.

وكانت التحركات والاحتجاجات الشعبية تجددت ليل أمس في مدينة طرابلس حيث شهدت ساحاتها مواجهات عنيفة، حطم المحتجون خلالها واجهات المحال التجارية والمؤسسات العامة الخاصة، وأضرموا النيران ببعضها وبحاويات النفايات.

واستمرت المواجهات بين المحتجين وقوات الجيش إلى ما بعد منتصف الليل حيث تمكنت عناصر الجيش من استعادة السيطرة وإلزام المحتجين بالتراجع إلى عمق الشوارع الداخلية.

ووفق الوكالة، عمدت قوات الجيش إلى فتح معظم الطرق التي قطعها المحتجون، حيث تشهد الشوارع صباح اليوم حركة سير خفيفة، فيما فتحت معظم المحال التجارية أبوابها.



كما تظاهر عشرات ليل الجمعة أمام مقرّ المصرف المركزي في العاصمة بيروت. وقال مراسل فرانس برس إنّ عشرات الشبّان أضرموا النار في عدد من المتاجر، قبل تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.

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وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت مساء أول أمس الخميس وعمت مختلف المناطق اللبنانية وقطعت الطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية بعد تردي قيمة الليرة مقابل الدولار.

ضخّ مزيد من الدولار



من جانبها تعهدت السلطات اللبنانية الجمعة بضخّ مزيد من الدولار في السوق لِلجم الانهيار غير المسبوق للّيرة المحلية. يأتي تدهور الليرة اللبنانية في وقتٍ تعقد السلطات اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي أملاً بالحصول على دعم مالي يضع حدّاً للأزمة المتمادية، في حين تقترب الليرة من خسارة نحو سبعين في المئة من قيمتها منذ الخريف.



وقال الرئيس ميشال عون في مستهلّ جلسة حكومية طارئة في القصر الرئاسي، أعقبت جلسة أولى قبل الظهر يوم الجمعة، "توصلنا إلى تدبير سيبدأ تنفيذه الاثنين المقبل يقوم على تغذية السوق بالدولار من قبل مصرف لبنان، وعليه، يُفترض أن يتراجع سعر الصرف تدريجياً".



ولامس سعر الصرف، وفق ما أفاد صرافون وكالة فرانس برس ظهر الخميس، عتبة الخمسة آلاف ليرة مقابل الدولار، فيما نقلت وسائل إعلام محلية ليلاً أن السعر تجاوز الستة آلاف، رغم تحديد نقابة الصرافين سعر الصرف اليومي بنحو أربعة آلاف وفيما يبقى السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.



م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ – أ ف ب)