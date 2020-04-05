إصابات بفيروس كورونا في نادي كولونيا تحبط عودة الدوري الألماني

تعرضت آمال استئناف الدوري الألماني لكرة القدم، المعلق منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لصفعة كبيرة بعد إعلان نادي كولونيا الجمعة (1أيار/ مايو 2020) إصابة ثلاثة من أفراده بالفيروس.
وقال كولونيا إنه سيضعهم بحجر صحي لمدة (14) يوماً، مشيراً في بيان على موقعه الرسمي "خضع كامل فريق كولونيا وجهازه التدريبي مع موظفيه الخميس لاختبارات كوفيد-19. وجاءت نتيجة ثلاثة أشخاص إيجابية، وجميعهم دون عوارض" رافضاً الكشف عن أسمائهم.
وتابع النادي الألماني "بعد تقييم الحالات من قبل الهيئات الصحية المسؤولة، سيدخل الأشخاص الثلاثة المصابون بعزل صحي لمدة(14) يوماً في منازلهم". وبرغم ذلك، أعلن النادي أنه سيواصل تمارينه تمهيداً لاستئناف مباريات الدوري. وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن المصابين هم لاعبان ومعالج فيزيائي.
ويشكل إعلان نادي شمال الراين-ويستفاليا ضربة موجعة للأنصار المتلهفين لاستئناف الدوري الموقوف منذ منتصف آذار/مارس بسبب جائحة "كوفيد-19. ويعتبر الدوري الألماني المسابقة الأقرب إلى العودة إلى اللعب، حيث اعتبر وزراء الرياضة في الولايات الفدرالية في البلاد إمكانية العودة إلى اللعب في منتصف أيار/مايو أو آخره خلف الأبواب المغلقة.
كما أن رابطة الدوري أعلنت الأسبوع الماضي إنها مستعدة لاستئناف اللعب اعتباراً من التاسع من أيار/مايو بدون جمهور مع تطبيق إجراءات الصحة واختبار اللاعبين بانتظام. وأوضح كولونيا أنه "يمكن الاستمرار في التدريب كما هو مخطط له، وفقاً لإجراءات الصحة ومكافحة العدوى المقررة منذ السادس من نيسان،/أبريل داخل المجموعة"، والتي يجب أن تخضع لاختبارات لاحقة، وفقاً لبروتوكول وضعته الرابطة.
وقال هورست هيلدت مدير النادي الذي يحتل المركز العاشر في الدوري قبل تعليق منافساته "هناك أولوية لصحة وحياة اللاعبين والجهاز الفني. أظهرت التدابير السابقة وكذلك استراتيجية الاختبارات المنظمة أنه يمكننا الآن التفاعل مع الحلول الفردية".
هورست هيلدت المدير الرياضي لنادي كولونيا
وكانت الحكومة الألمانية التي تعتبر أحد أفضل الحكومات تعاملاً مع فيروس كورونا المستجد في القارة العجوز، صادقت مع ولاياتها الـ16 على إجراءات تخفيف الحجر الصحي. ومن المتوقع صدور قرار بشأن البوندسليغا في السادس من أيار/مايو الحالي.
وكانت رابطة الدوري أعلنت الخميس (30 نيسان/ أبريل 2020) أن أنديتها باشرت بإجراء فحوصات فيروس "كوفيد-19" للاعبيها، ضمن إطار الاستعدادات لاستئناف الموسم في أيار/مايو. وفي ظل تأخر صدور قرار حول استئناف الدوري هذا الأسبوع، لن يكون بمقدور عجلة المباريات أن تدور مجدداً قبل 16 أيار/مايو.
ويعتبر فحص اللاعبين بفيروس كورونا المستجد الذي أسفر عن أكثر من ستة آلاف وفاة معلنة في ألمانيا حتى الساعة، عاملاً أساسياً ضمن خطة استئناف المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير. لكن لا شك في أن الدوري لن يعاود نشاطه قبل الحصول على الضوء الأخضر من حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وسيخضع اللاعبون لإجراءات صحية ونظافة صارمة بما فيها الخضوع لفحص "كوفيد-19" كل بضعة أيام. وسبق لوزير العمل أن وافق على خطة العودة شرط فحص كل لاعب مرتين قبل استئناف التدريبات الجماعية، بعد أن عاد اللاعبون الى التمارين الفردية.
أما بخصوص المسابقات الكروية المحلية في الدول الأوروبية الأخرى، فإنها لا تبدو أفضل حالا من البوندسليغا. ففي فرنسا تم إيقاف الدوري بإعلان تتويج باريس سان جرمان بلقب موسم 2019-2020. وفي إيطاليا، الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً من انتشار كوفيد-19، قامت الحكومة بإحباط أندية الدرجة الأولى بإعلانها أن التدريبات الجماعية لا يمكن استئنافها قبل (18) أيار/مايو، وهو ما سيؤدي إلى تأجيل موعد استئناف المسابقة.
أما في إسبانيا، فلم يتم تحديد موعد لاستئناف المنافسة حتى الآن، فيما يتواصل النقاش حول موعد العودة إلى التدريبات الجماعية. وفي إنكلترا، تحاول رابطة الدوري الممتاز تجهيز "مشروع العودة إلى اللعب" الذي يهدف إلى استئناف المنافسات في الثامن من حزيران/يونيو، ولكن بدون جمهور وفي عدد محدود من الملاعب بحسب وسائل إعلام عديدة.
ر.ض/ع.ش
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته
الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون أول من أعلنا عن إصابتهما بفيروس كورونا في هوليوود. كان الزوجان في أستراليا عندما شعرا بأعراض المرض وأكدت التحاليل إصابتهما بفيروس كورونا. قام هانكس عبر "إنستغرام" بطمأنة متابعيه أنه في العزل المنزلي ويتابع حالته مع الأطباء، طالباً منهم عدم الخروج من المنزل والتزام الهدوء.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز
حتى الأمراء لم يسلموا من كورونا، حيث أعلن مكتب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده حالياً في الحجر المنزلي. وصرح مكتبه صرح بأنه: "ظهرت على ولي العهد أعراض طفيفة، ولكن صحته جيدة، وكان يعمل من البيت طوال الأيام الماضية كالمعتاد". الجدير بالذكر أن الأمير تشارلز في الواحدة والسبعين من العمر، وبالتالي فهو من الفئة الأكثر عرضة لخطر المضاعفات من فيروس كورونا.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
رئيس نادي ريال مدريد الأسبق لورنزو سانز
في عالم كرة القدم نعى نادي ريال مدريد رئيسه الأسبق لورنزو سانز الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 76 عاماً. كان سانز، الذي تولى رئاسة النادي الملكي في الفترة من 1995 إلى 2000، يعاني من أمراض مزمنة قبل إصابته بالفيروس، ونعاه إبنه على إنستغرام قائلاً: "توفى والدي منذ قليل. لم يكن يستحق هذه النهاية".
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
مغني الأوبرا بلاسيدو دومينغو
أعلن نجم الأوبرا الأسباني بلاسيدو دومينغو عبر صفحته على "فيسبوك" أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن عليه "واجب أخلاقي" بإبلاغ جمهوره عن حقيقة إصابته. كما نصح دومينغو الذي يقبع حالياً في الحجر المنزلي جمهوره باتباع إرشادات الخبراء وغسل أيديهم بإستمرار. ختم دومينغو تصريحه برسالة أمل قائلاً: "معاً نستطيع التغلب على هذا الفيروس وإنهاء هذه الأزمة".
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
الأمير ألبير الثاني
أعلن قصر موناكو يوم الخميس (19 مارس/آذار 2020) عن إصابة الأمير ألبير الثاني بفيروس كورونا وتواجده في الحجر المنزلي، وأضاف البيان أن حالة الأمير مستقرة وأنه يقوم أعماله من مكتبه.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
السياسي الألماني فريدريش ميرتس
أعلن الاقتصادي وأحد المتنافسين على رئاسة حزب المستشارة ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي)ا فريدريش ميرتس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. وأضاف أن الأعراض اشتدت في اليوم الرابع من ظهورها، لكنه بحسب قوله حافظ على هدوئه، كما شكر جميع العاملين بالقطاع الصحي في المانيا.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
مدرب كرة القدم التركي فاتح تريم
أعلن مدرب فريق "غلاطا سراي" التركي فاتح تريم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. كان المدرب أول من طالب بتعليق مباريات دوري كرة القدم التركي خوفاً من انتشار العدوى، وأكد تريم لجمهوره أنه "بين أيد أمينة في المستشفى"، مطالباً متابعيه بعدم القلق.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
لاعب كرة القدم الألماني ماكس كروزه
رغم تعليق فعاليات الدوري التركي وإلزام اللاعبين بالبقاء في العزل المنزلي، أعلنت إحدى الصحف التركية عن إصابة اللاعب الألماني ماكس كروزه، مهاجم فريق "فنرباهتشة" بفيروس كورونا المستجد. كان اللاعب قد أدلى بتصريح قبل إصابته أكد فيه على عدم خوفه على نفسه، ولكنه قلق على والديه الكبيرين في السن.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
لاعب كرة السلة الأمريكي كيفن دورانت
أصيب نجم فريق بروكلين نتس الأمريكي لكرة السلة بفيروس كورونا المستجد بعد أسبوع من تعليق كافة فعاليات الدوري بسبب الخوف من انتشار العدوى. وأعلن النادي عن إصابة أربعة لاعبين آخرين ظهر على ثلاثة منهم فقط أعراض المرض. بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية عالمية نصح دورانت معجبيه قائلاً: "احرصوا على أنفسكم والتزموا العزل المنزلي".
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
الممثلة البريطانية إنديرا فارما
أعلنت نجمة مسلسل "صراع العروش" إنديرا فارما عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام عن إصابتها بفيروس كورونا، وطالبت متابعيها بالحفاظ على صحتهم، آملة أن يعود الوضع لطبيعته في أقرب وقت.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
كريستوفر هيفغو
فارما ليست الوحيدة من نجوم المسلسل التي أصابها الفيروس، حيث كان زميلها الممثل النرويجي كريستوفر هيفغو أيضاً قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده مع أسرته بالحجر المنزلي.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون
في بيان صادر عن مكتبه أكد وزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعر بآلام في الحلق وأصيب بحمى قام على إثرها بإجراء إختبار الكشف عن الفيروس. وكتب داتون عبر حسابه على تويتر أنه خرج من المستشفى وملتزم بالعزل المنزلي. إعداد: سلمى حامد