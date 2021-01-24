 إشكالية المفاهيم ـ مواطنون ألمان أم أشخاص من ″خلفيات مهاجرة″؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 24.01.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

إشكالية المفاهيم ـ مواطنون ألمان أم أشخاص من "خلفيات مهاجرة"؟

من الأمور المتفق عليها أن ألمانيا أضحت بلد هجرة وبالذات مع ظهور الجيلين الثاني والثالث من أبناء المهاجرين. لكن ذلك لم يتزامن مع تغيير في الكثير من المفاهيم. لجنة خاصة ناقشت على مدى سنتين كيفية دعم الإندماج وخرجت بتوصيات.

Deutschland 2016 | Vorbereitungskurs für Flüchtlinge

منذ حوالي 15 عاما يدور السؤال في ألمانيا عن "الأصل الأجنبي" بالنسبة للأشخاص الذين لم يولدوا في ألمانيا، وحتى إذا كان الوالدين أو أحدهما ليس ألماني المولد يطلق عليه وصف "من أصول أجنبية". إحصائيا فإن واحد من بين أربعة في ألمانيا يقع اليوم تحت هذا التصنيف. وحسب معطيات لجنة تقييم "القدرة على الاندماج"، فإن هذا الوصف قد يتغير قريبا.

 24 سياسيا وعالما ناقشوا على مدى سنتين في هذه اللجنة بتفويض من الحكومة الألمانية كيف يمكن تحسين الوضع في ألمانيا كمجتمع هجرة. اللجنة سلمت مؤخرا تقريرها للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مدعوما بالمقترحات، وأحد هذه المقترحات إلغاء وصف من "خلفية مهاجرة".

"الأبناء والأحفاد المان"

وعوض ذلك ينبغي مستقبلا الحديث عن مهاجرين وأحفادهم، كما تقول رئيسة اللجنة داريا جاغلار، وتسقط على نفسها تطبيق التعريف الجديد وتقول "هذا فيما يخص حالتي سيعني هذا أني لم أعد مهاجرة، بل ببساطة إبنة مهاجرين أو حفيدة مهاجرين "، فهي كما تقول ليست مهاجرة في ألمانيا، بل وُلدت في هذا البلد. وتضيف جاغلار، عضو برلمان ولاية برلين عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي "وأولادي، الذين لا يزالون وفقًا للتعريف الحالي من أصول مهاجرة ، سيكونوا فقط ألمان".

الاندماج سيحدد مسار مجتمعنا، كما تفيد داريا جاغلار من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين

"الاندماج سيحدد مسار مجتمعنا"، كما تفيد داريا جاغلار من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين

اقتراح اللجنة هذه حظي بدعم مفوضة شؤون الاندماج في الحكومة الألمانية، أنيته فيدمان ماوتس من الحزب المسيحي الديمقراطي. فمفهوم "خلفية مهاجرة" يشمل في الأثناء مجموعات مختلفة كثيرة، ما يفقده من قوة معناه، كما تقول فيدمان ماوتس. "إلى ذلك يضاف أن الكثير من 21 مليون شخص لا يشعرون بأنهم المفهوم ينطبق عليهم". فواحد من بين ثلاثة تقريبا مع "خلفية مهاجرة" مولود في ألمانيا، ما يعني "وكأنهم لا ينتمون لهذا البلد، مائة في المائة، بل تقف هذه الخلفية دوما في المقدمة".

ميركل: أمامنا الكثير من المهام

تضمن تقرير اللجنة الذي جاء في 240 صفحة 14 محورا أساسيا. ومن ضمن ما تضمنته هذه المحاور انتهاج سياسة إسكان اجتماعي، واتخاذ مزيد من الإجراءات ضد العنصرية، ومحاربة جرائم الكراهية، والعمل على تكافؤ الفرص التعليمية والصحية.

في بلد الهجرة ألمانيا كما يفيد التقرير، يكون الاندماج "مهمة مستمرة تعني الجميع". بعض ما جاء في توصيات اللجنة تتطلب "صبرا طويلا واستراتيجية بعيدة المدى"، كما تقول جاغلار.

من جانبها عبرت المستشارة أنغيلا ميركل عن شكرها "للعمل الرائع" الذي يوفر للسياسة "الكثير من المعرفة المتخصصة". "من خلال موجة الهجرة الكبيرة في السنوات من 2013 وحتى 2015/2016 أصبح أمامنا كما كبيرا من المهام، حيث يتعين القيام بالكثير من أعمال الاندماج"، كما قالت ميركل. وتضيف بأن "المهمة لن تكون بالتأكيد أسهل في السنوات القليلة المقبلة، لأن الوباء أوصلنا الآن إلى توتر اقتصادي كبير، ويجب على المرء أن ينظر للأمر بشكل واقعي للغاية".

وتشير المستشارة إلى أن عندما يعاني بلد ما من صعوبات اقتصادية يكون المهاجرون الجدد وأصحاب المؤهلات المتدنية أول من يقع عليه الضغط.، لكنها أكدت بأن الحكومة ستولي موضوع الاندماج والهجرة اهتماما كبيرا في السنوات المقبلة للحفاظ على النجاحات التي تحققت.

الحاجة لليد العاملة المهاجرة

وزير العمل الألماني، هوبرتوس هايل، قال أثناء عرض التقرير أن جائحة كورونا كشفت مدى ارتباط ألمانيا القوي بالهجرة. مشبها كورونا بـ"العدسة المكبرة" للوضع. وأكد الوزير الألماني إلى الحاجة إلى اليد العاملة المؤهلة في مختلف المجالات، ومن أجل ذلك وجب تفعيل جميع الإمكانيات المتاحة، كما قال هايل. وأضف هايل "في الوقت نفسه نحتاج إلى هجرة قوى عاملة مكملة من خارج الاتحاد الأوروبي ومما يُسمى دول ثالثة". وهذه الاحتياج ـ حسب الوزير هايل ـ ليس فقط في المستشفيات والرعاية الصحية الخاصة، بل وأيضًا في مجالات البناء وفي العديد من الحرف اليدوية. وحسب الوزير فإن ألمانيا ستحتاج في المستقبل إلى أدمغة ذكية وأياد قوية من جهات أخرى من العالم.

أنيته فيدمان ماوتس (يسار) وأنغيلا ميركل تسلمتا التقرير نيابة عن الحكومة

أنيته فيدمان ماوتس (يسار) وأنغيلا ميركل تسلمتا التقرير نيابة عن الحكومة

وحقيقة أن ألمانيا باتت بلد هجرة ـ فهذا أمر بات متفق عليه كثيرا في أروقة السياسية السياسة ودوائر الاقتصاد والمجتمع. وفي داخل البرلمان لا يشكك في هذا الأمر سوى "حزب البديل من أجل ألمانيا"، الشعبوي الذي يريد الحد من الهجرة إلى ألمانيا.

لكن حتى داخل لجنة الخبراء التابعة للحكومة الألمانية لم يسد إجماع كامل حول قضايا الهجرة والاندماج، حتى أن عضوا أساسيا في اللجنة غادرها في خريف 2020 بسبب خلاف. ويعكس التقرير النهائي الاختلاف في الآراء في "مواقف جانبية".

من ذلك يتضح أن ليس كل أعضاء اللجنة متفقين على المفاهيم والمصطلحات، وهو ما سيعني أن وصف "خلفية مهاجرة" ربما لن يختفي في المستقبل القريب من الاستعمال اللغوي.

بيتر هيله/ م.أ.م

  • Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen Der Simplicissimus

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    كانت حرب الثلاثين عاما من الصراعات الدموية التي مزقت أوروبا وامتدت بين 1618-1648. وانتشرت خلالها المجاعات، وهرب الناس من الجيوش الغازية. وبعد معاهدة وستفاليا عام 1648 دعا القادة الألمان العمال ودافعي الضرائب للعودة والاستقرار في ألمانيا. كما قدم غير الألمان واستقروا فيها أيضا.

  • Flash-Galerie Berlin Französischer Dom

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    في عام 1700 قدمت إلى ألمانيا مجموعة كبيرة من الفرنسيين البروتستانت، الذين هربوا من ملك فرنسا لويس الرابع عشر والحكم الكاثوليكي. إذ قدم حوالي 35 الف لاجئ فرنسي واستوطنوا في مناطق الأغلبية البروتستانتية في ألمانيا.

  • Deutsche Auswanderer USA

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    نقص المحاصيل الزراعية وانتشار المجاعات، دفع بالألمان إلى الهجرة. في الفترة الممتدة بين 1680- 1800 رحل 75 ألف ألماني من مناطق سكناهم. وعلى مدار القرن التاسع عشر ارتفعت موجات الهجرة الألمانية، ليقطن الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن المذكور أكثر من خمسة ملايين ألماني.

  • Industrialisierung

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    تأسيس الحكم القيصري (الرايخ) في ألمانيا في عام 1871، ساهم في تسريع التصنيع وخلق أفاق جديدة. واحتاجت المصانع إلى اليد العاملة، ما أدى على قدوم العمال من الخارج وأصبحت ألمانيا بلدا جاذبا للمهاجرين.

  • Auswanderung Bremen

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    التغييرات الحدودية التي حدثت بعد الحرب العالمية الأولى، أجبرت أكثر من 10 ملايين مواطن داخل أوروبا على الهجرة. كما أجبرت الثورة البلشفية مئات الآلاف من الروس للتوجه إلى ألمانيا، كذلك انتقل آلاف الألمان الفارين من الاضطرابات السياسية والاقتصادية لجمهورية فايمار إلى أمريكا الجنوبية.

  • Polnische Flüchtlinge Iran

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    مئات الآلاف من الألمان فروا من ألمانيا هربا من إرهاب الحكم النازي، وذلك في الفترة الممتدة 1933-1939، بما في ذلك 400 ألف يهودي. كما تم تشغيل أكثر من 12 مليون عامل أجنبي بنظام السخرة في ألمانيا خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

  • Deutschland Flüchtlinge Nachkriegszeit Lager

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، كان هنالك أكثر من 20 مليون لاجئ في أوروبا. وكان نصفهم من الألمان الذين اضطروا إلى الخروج من مناطق كانت تابعة لألمانيا القيصرية، أو كانوا يشكلون أقليات عرقية في بلدان أخرى. الصورة تظهر مركز إيواء للاجئين في هانوفر.

  • West-Berlin 1961 Meldestelle DDR Bürger Deutsch-Deutsche Migration

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    مع انقسام ألمانيا إلى دولتين، سعت الدولتان الغربية والشرقية إلى استقطاب عمال أجانب، حيث سعت ألمانيا الشرقية إلى تعويض فرار 2,7 مليون شخص من أراضيها إلى ألمانيا الغربية مع بناء الجدار العازل.

  • Vietnamesische Auszubildende und Studenten 01.05.1971 Dresden

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    ما بين عام 1966 وعام 1989 استقدمت ألمانيا الشرقية حوالي نصف مليون عامل اليها. وقدم العمال من دول أوروبا الشرقية وفيتنام وكوبا وموزمبيق، وبلاد أخرى كانت تطبق النظام الاشتراكي.

  • Türkische Gastarbeiter treffen in Deutschland ein

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    احتاجت ألمانيا الغربية في ذلك الوقت إلى أعداد كبيرة من العمال، حوالي 14 مليون عامل قدموا من ايطاليا والمغرب وتركيا وبلدان حوض المتوسط للعمل فيها بين الأعوام 1955 -1973. حوالي 3 ملايين عامل منهم بقي في ألمانيا وأحضروا عائلاتهم إليها.

  • Aussiedler im Grenzdurchgangslager Friedland 1988

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    وعلى الرغم من قرار وقف جلب العمال الأجانب في العام 1973، نما عدد العمال الأجانب من 4 ملايين إلى 5 ملايين في العام 1989. ومع انتهاء الحرب الباردة قدمت ملاين أخرى إلى ألمانيا، وكان من بينهم المنحدرين من أصول ألمانية.

  • Flash-Galerie 60 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    ساهم انهيار الكتلة الشرقية في زيادة عدد طالبي اللجوء إلى ألمانيا بشكل كبير. فبين عامي 1990 و1993 وصل عدد طالبي اللجوء إلى 1.2 مليون شخص. إلا أن العدد انخفض بعد تشديد قوانين اللجوء. (اعداد: علاء جمعة)

    الكاتب: جان والتر / علاء جمعة


 

مختارات

ألمانيا - كورونا كفرصة للاندماج والديمقراطية

تفيد دراسة حديثة أن الأشخاص من ذوي الأصول الأجنبية لديهم ثقة كبيرة في الدولة الألمانية حتى خلال أزمة جائحة كورونا. غير أن الجدل حول العنصرية ترك بصماته على أكثر من صعيد.  

قمة الاندماج ـ صعوبات مضاعفة تواجه المهاجرين في زمن كورونا

دعت المستشارة أنغيلا ميركل لعدم إغفال جهود إدماج المهاجرين في ألمانيا في ظل جائحة كورونا. من جهتها عبرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن مخاوفها من التأثيرات السلبية لكورونا على جهود اندماج المهاجرين بأوروبا.  

العراقي سامان حداد: الاندماج يتم عبر الموسيقى والرقص والأكل

سامان المولود في بغداد لا توقفه عوائق الدوائر الحكومية الألمانية ولا تحفظ الألمان. يأخذ زمام المبادرة ويخترق الحواجز بين الثقافات، بالموسيقى، الطعام، الحفلات واللغة. عراقي متعدد الجذور ومنفتح على العالم يعيش في بون.  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  