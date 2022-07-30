إشادة بـ"وضوح" وزيرة الخارجية الألمانية خلال زيارتها لتركيا

أشاد السياسي التركي المعارض مدحت سنجار اليوم السبت (30 تموز/يوليو 2022) بوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بعد تصريحاتها المباشرة التي أدلت بها خلال اجتماع مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو في إسطنبول أمس الجمعة.



وقال سنجار، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد: "تصبح التصريحات المباشرة والصدام أمرًا حتميًا في بعض الأحيان، وليس ضروريًا فقط".

وذكر سنجار أن جاويش أوغلو دائمًا ما يتحدث بأسلوب صريح للغاية في مثل هذه الاجتماعات، مضيفًا أن هذه هي المرة الأولى التي يتصرف فيها نظير ألماني بهذا الوضوح، وقال: "كان ذلك جيدًا".

وظهرت توترات خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بين بيربوك وجاويش أوغلو أمس الجمعة، حيث دار نقاش حاد بينهما حول قضايا حساسة، بداية من الهجوم التركي المزمع في شمال سوريا، مرورًا بسجن رجل الأعمال والمعارض التركي عثمان كافالا، وصولًا إلى سيادة الجزر اليونانية في شرق بحر إيجة. وانتقد الوزير التركي نظيرته الألمانية لانحيازها لليونان في النزاع الحدودي البحري بين البلدين، بعد أن وعدت بدعم أثينا خلال زيارتها هناك.



وجاءت تصريحات سنجار، اليوم السبت، في الوقت الذي التقت فيه بيربوك زعماء حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارضة في تركيا، وحزب "الخير" القومي المحافظ.

وطالب سنجار المجتمع الدولي باتخاذ خطوات إذا نفذت تركيا هجومًا عسكريًا في شمال سوريا كما هو مقرر، وقال: "انتهاكات القانون الدولي يجب ألا تستمر بدون عواقب"، مضيفًا أنه يمكن أن يكون للهجوم "عواقب وخيمة" ويؤدي إلى تعزيز الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "داعش".

وزيرة الخارجية الألماني بيربوك تستقبل زعيم حزب الشعوب المعارض الموالي للأكراد مدحت سنجار

كما أعرب سنجار عن شكوكه بشأن وساطة تركيا بين أوكرانيا وروسيا، واصفًا الحكومة التركية بأنها "حمامة سلام في القضية الأوكرانية الروسية، وصقر حرب في المنطقة".



وتتعرض المعارضة في تركيا لضغوط هائلة منذ سنوات، فحزب الشعوب الديمقراطي -مثلًا- مهدد بالحظر. ويقبع الزعيم السابق للحزب، صلاح الدين دميرتاش في السجن بتهم الإرهاب منذ عام 2016، رغم أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمرت بالإفراج عنه في عام 2020.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)