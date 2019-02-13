 إسرائيل ونووي إيران.. أزمة متفجرة في الشرق الأوسط 2020؟ | سياسة واقتصاد | DW | 17.12.2019

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سياسة واقتصاد

إسرائيل ونووي إيران.. أزمة متفجرة في الشرق الأوسط 2020؟

وسط فشل الحلول الدبلوماسية بين إيران وإسرائيل وتصاعد التوتر بينهما في 2019 بسبب البرنامج النووي، أبدى مراقبون قلقهم من أن يخرج الصراع عن السيطرة وسط توسع مسرح العمليات وحرب الظل بين تل أبيب وطهران. لكن هل يمكن تفادي ذلك؟

جنود إسرائيليين على مرتفعات الجولان المحتلة في 20 كانون الثاني (يناير) 2019.

شبح الصدام بين إيران وإسرائيل يلوح بالأفق بعد تصاعد التوترات بينهما.

تصاعدت التوترات بين إيران وإسرائيل مجددا منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي 2018 من الاتفاق الذي يعرف بـ"خطة العمل المشتركة الشاملة" للحد من أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات التي فرضتها عليها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الموقع مع إيران عام 2015. يأتي ذلك وسط عجز الأوروبيين الموقعين على الاتفاق عن إنقاذ الاتفاق التجاري مع إيران ومنعها عن إعادة تخصيب اليورانيوم منذ منتصف عام 2019.

وبمبدأ "العين بالعين" يتصارع وكلاء الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في الخليج الفارسي وتتصاعد الهجمات الإسرائيلية على وكلاء إيران في سوريا والعراق. وبين طهران عداوة مع تل أبيب عداوة منذ 1980 لكن تصاعدت الأزمة بينهما بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003. ورغم أن الحضور الأمريكي كان مهيمنا إلا أن انسحابها ترك فراغا في العراق وسوريا. كما أن المملكة العربية السعودية التي تصارع في نزاعها مع الحوثيين باليمن حليف ضعيف للولايات المتحدة ضد التمدد الإيراني.

لكن محللين يقولون إن تدهور الالتزام ببقايا الاتفاق النووي وتقلبات الانتخابات في إسرائيل وإيران والولايات المتحدة وكذلك الافتقار إلى الاستقرار الإقليمي الشامل يثير الشكوك في أن الصدام العنيف بين طهران وتل أبيب يمكن أن يخرج عن السيطرة.

ووصف الخبير في الشأن الإيراني بمجموعة الأزمات الدولية، علي فايز، الصراع بأنه "الطنبور الذي يعمل إلى جانب واحد فقط ويشتد بمرور الوقت"، مضيفا أنه "يوجد مخاطر حقيقية من سوء التقدير الذي يمكن أن يدفع الأطراف إلى مواجهة أكبر".

سلسلة من الهجمات

نفذت إسرائيل، لفترة طويلة هجمات غير معلنة على أهداف إيرانية في سوريا، لكن في الأشهر الأخيرة رأينا مسؤولين يدعون علنا إلى تكثيف الهجمات وتوسيع مسرح العمليات. وهاجمت إسرائيل أكثر من 200 هدف مدعوم من إيران في سوريا خلال عامي 2014 و2018. وفي اعتراف نادر، تبنى الجيش الإسرائيلي في نوفمبر/ تشرين الثاني، واحدة من أكبر الهجمات على أهداف إيرانية وسورية في دمشق بالسنوات الأخيرة في خضم اشتعال العنف في غزة.

صورة لزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله بعد قصف مركز إعلامي لحزب الله جنوب بيروت أغسطس/ آب 2019.

إسرائيل هاجمت أكثر من 200 هدف مدعوم من إيران في سوريا خلال عامي 2014 و2018.

وزادت حدة العمليات منذ توترات الخليج بداية مايو/ أيار، عندما نشرت الولايات المتحدة قواتها حول مضيق هرمز بعد الهجوم على عدد من ناقلات النفط وسقوط طائرات دون طيار. وعلى الرغم من أنه من غير الواضح المسؤول عن الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط الإيرانية بالبحر الأحمر في أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو قال في نوفمبر/ تشرين الثاني إن إسرائيل وسعت عملياتها ضد إيران لتصل إلى اليمن "لمنعها من ترسيخ نفوذها في المنطقة".

مختارات

شكلت الغارات الجوية الإسرائيلية على "أهداف إيرانية" في سوريا أول مواجهة مباشرة علنية بين إسرائيل وايران، بعد أشهر من التوترات، لكن الجانبين لا يرغبان على ما يبدو في خوض حرب حالياً، بحسب محللين. (12.02.2018)

في رد فعل كان متوقعا رفضت إسرائيل بشدة الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني واعتبرت أنها غير ملزمة به. ويبدو أن توتر العلاقات مع واشنطن وموقفها الصارم من تلك المفاوضات أضعف من قوة ضغوطها هناك، فاكتفت بدور المتفرج. (15.07.2015)

كيف يمكن تفسير الرد الإسرائيلي "الواسع النطاق" على الهجمات الصاروخية المدعومة من إيران على مرتفعات الجولان؟ وبعيدا عن مخاوف الروس أظهر ذلك بأن هناك إعادة تفاوض على آلية الردع بين تل أبيب وطهران في حرب الظل عبر سوريا. (21.11.2019)

كما جرى استهداف قواعد لقوات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران مع مليشيات شيعية بالقرب من بغداد هذا العام، رغم أن المسؤولين عن تلك الهجمات غير معروفين.

نفوذ إيران المتزايد

وزادت إيران من نفوذها بمنطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة. في سوريا، عززت عملياتها مع الرئيس السوري بشار الأسد. وفي العراق تدعم طهران الأطراف السياسية ومليشياتها الشيعية منذ الغزو الأمريكي في 2003. وفي اليمن، تدعم الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية.

وفي الشمال من إسرائيل، حافظت إيران على دعم إستراتيجية حزب الله -أقوى حزب سياسي لبناني- مع قواته شبه العسكرية الواسعة تعتبر أكثر قوة من الجيش اللبناني. يقول مسؤولون أمريكيون إن إيران نقلت أجزاء صورايخ لحلفائها في اليمن. في ديسمبر/ كانون الأول، ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤولين لم تذكر أسمائهم أن إيران بنت ترسانة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في العراق.

يقول تريتا بارسي نائب الرئيس التنفيذي بمعهد كوينسي -مركز أبحاث مقره واشنطن-، إن إيران تحاول إنشاء توازن في المنطقة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية اللتين تتفوقان بشكل كبير على المعسكر الإيراني، وعلى الجانب الآخر تملك إسرائيل أسلحة نووية وسلاح جوي محدود من طائرات مقاتلة أمريكية لا يستطيع منافستها إلا الصاروخ الإيراني.

أرامكو "تغير اللعبة"

في سبتمبر/ أيلول، تغير التهديد الإسرائيلي بطريقة دراماتيكية في أقصى الخليج عندما استهدفت طائرات مسيرة وصورايخ كروز بالستية قصيرة المدى منشأتي بقيق وخريص النفطيتين التابعتين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية وقطعت إنتاجها إلى النصف حيث يعتقد أن الهجوم نفذته إيران. لكن جماعة الحوثي باليمن حليفة إيران تبنت الهجوم، في الوقت الذي أنكرت إيران صلتها به.

النيران تندلع في منشأة النفط التابعة لأرامكو في البقيق، سبتمبر/ أيلول.

يعتقد أن الهجوم على شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" نفذته إيران.

"هجوم أرامكو كان بمثابة تغير في موازين اللعبة بالمنطقة"، يقول فايز، مشيرا إلى أن الدفاعات الإسرائيلية تصدت لصورايخ بالستية لكنها لم تستطيع منع صواريخ كروز التي تطير على ارتفاعات منخفضة وتضررت منها السعودية. ويؤكد فايز أيضا أن أي من الدفاعات الإسرائيلية لا تستطيع منع "السيناريو الكابوسي" إذا ما شنت إيران هجوما كيميائيا أو نوويا "يجعل أجزاء من إسرائيل غير صالحة للعيش لعقود".

في مواجهة هذا الخطر الأكبر، يضيف فايز أن "السؤال إلى إسرائيل سواء أنها يجب أن تتجنب الصدام وتسمح للتهديد أن يحيق بها، أم أنها تأخذ الخطر على محمل الجد وتقضي عليه في المهد". يؤيد نتنياهو، فكرة القضاء على الخطر الذي يحاك ضد إسرائيل في المهد، لأن إيران أعادت تشغيل برنامجها النووي وحلفائها ربما يصعدون هجماتهم على نحو متزايد.

انهيار الاتفاق النووي؟

كان تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشف في سبتمبر/أيلول، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كاد أن يشن هجوما على إيران في عام 2012. وكان سيسحب إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إلى حرب ضد إيران الذي لعب دورا بارزا بعد ذلك في إبرام اتفاق نووي مع إيران عام 2015. ومنذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، حاولت بريطانيا وألمانيا وفرنسا ضم دول أخرى إلى آلية التبادل التجاري التي أسستها لتفادي العقوبات الأمريكية لكنها فشلت في وقف خروج الشركات الأوروبية من السوق الإيرانية.

اجتماع للدول الموقعة على الاتفاق النووي للحد من أنشطة إيران لبحث تداعيات الانسحاب، يوليو/ تموز 2019.

الاتفاق الذي يُعرف بـ"خطة العمل المشتركة الشاملة" للحد من أنشطة إيران النووية مهدد بالانهيار.

وكطريقة لخلق قوة فاعلة، انتهكت إيران الاتفاق النووي على الأقل أربع مرات. وزادت من عمليات تخصيب مخزون اليورانيوم إلى مستوى وصلت نسبته إلى 4.5 بالمئة. ويعني الوصول إلى هذا المستوى أنها أجرت مزيدا من التخصيب، وأنه أصبح من السهل على إيران  الحصول على سلاح نووي في غضون عام من انهيار الاتفاق الاتفاق النووي، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

لكن الخبير في مجموعة الأزمات الدولية علي فايز، قال إن "هدف إيران ليس امتلاك قنبلة ولكن لرفع تكلفة الضغط الأمريكي عليها وإجبار الموقعين على الاتفاق النووي للإبقاء عليه".

وتصدت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لترتيب فرض عقوبات جديدة على إيران عن طريق الأمم المتحدة الأمر الذي لم يكن يقتصر على انهيار الاتفاق النووي وحسب، بل يمتد تأثيرها إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. ومع ذلك أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن إيران ستتخذ خطوة أخرى في خرق الاتفاق النووي يناير/ كانون الثاني المقبل.

اختلاف الرؤى

وفي خضم تلك التواترات، تقول سنام فاكيل، رئيسة المنتدى الإيراني بمعهد تشاتام هاوس البريطاني، إن "موقف الاتحاد الأوروبي يتوافق ببطء مع الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أنه إذا وصلت نسبة التخصيب إلى 20 بالمئة - التي وصلت إليها قبل الاتفاق- سينهار الاتفاق الذي بمثابة خط أحمر لإسرائيل.

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مسائيةDW: الغارات الإسرائيلية على سوريا.. بداية مواجهة مع إيران؟

وربما تدفع الاحتجاجات على النفوذ الإيراني في لبنان والعراق في الضغط على حكومة طهران نحو المفاوضات الدبلوماسية، بحسب فاكيل، "مثلما تأتي الأخبار، فهمنا أن التظاهرات أكثر عنفا وتهديدا مما كنا نعتقد"، مضيفا: "هذا ربما بمثابة جرس إنذار لحسابات إيران لدفعها إلى المفاوضات أو احتمال التصعيد، حيث نُحيت إيران الآن جانبا، وأصبحت خياراتها محدودة لمواصلة الصدام مع واشنطن". 

لكن علي فايز يقول إنه "بينما تشارك واشنطن الرأي بأن الاحتجاجات إشارة إلى أن ورقة الضغط الاقتصادية فعّالة، كانت وجهة نظر طهران أنهم نجحوا في التراجع ضد الولايات المتحدة بتكلفة قليلة، وهاجموا أرامكو دون أي عواقب وسحقوا الاحتجاجات في غضون أيام، مما خلق شعورًا بالثقة بالنفس".

يرى فايز أن هذه الخلافات في الروئ تُبقي الخطر الرئيسي قائما، حيث باب التصعيد بين طهران وواشنطن يبقى مفتوحا، ويحتمل أن ينتهي به المطاف في صراع لا يريده أحد، لكن يمكن أن يخرج بسهولة عن السيطرة.

الحل الدبلوماسي يبتعد

ومع قرب الانتخابات في إيران والولايات المتحدة وإسرائيل تنغلق نافذة الحل الدبلوماسي. وقد يلجأ ترامب ونتنياهو إلى وسيلة لصرف الانتباه أو إعاقة أي حل قبل الاقتراع. في نفس الوقت قد تقدم إيران على التعامل مع ترامب وهو منشغل بالانتخابات دون أن تقدم تنازلات، وهنا سيفقد روحاني الدعم في البرلمان للمتشددين.

كما قد تفتح سمعة ترامب على أنه يعتمد أكثر على تويتر الباب أمام سوء تقدير ردة فعل الرئيس الأمريكي من جانب إيران. يقول فايز، "ربما يقف الرئيس ترامب ليحقق مكاسب محلية بالرد على الاستفزاز الإيراني".

وليس لدى إيران شيء يذكر لتخسره، بعد أن أبقت على التزامها بالاتفاق دون أي عائد، كما أن اندفاعها مجددا في برنامجها النووي لم يكن له أثر. ربما أيضا ترى طهران أن ترامب لن يرد عليها مهما فعلت. وقال فايز "هذا المزج من أن هناك القليل لخسارته والقليل للخوف منه هو شديد الخطورة."

توم ألينسون/ محمد مجدي

  • Bildergalerie amerikanische Präsidenten (gemeinfrei)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    البداية النووية

    كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.

  • Ayatollah Khomeini - islamische Revolution (Getty Images/Afp/Gabriel Duval)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    إنهاء التدخل الغربي في البرنامج النووي

    الإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .

  • Bildergalerie Revolution 57 im Iran (akairan.com)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    البحث عن حلول

    سمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.

  • Iranisches Atomkraftwerk (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    روسيا تدخل على الخط، والصين تنسحب!

    في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.

  • Mohammed el Baradei Internationale Atomenergiebehörde mit Hassan Rowhani (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    إعلان طهران وزيارة البرادعي لإيران

    طلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.

  • Iran Präsident (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    شد وجذب

    أصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.

  • UN-Resolution Iran Uran-Anreicherung Katar UN-Sicherheitsrat (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    فصل جديد

    في 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.

  • Iran Atomanreicherungsanlage (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    مفاعلات نووية سرية

    في عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.

  • Iran Atomgespräche in Wien 24.11.2014 Gruppefoto (ISNA)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    على مشارف حل

    في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.

  • Symbolbild - Atomabkommen mit dem Iran (Getty Images/AFP/R. Wilking)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    الاتفاق التاريخي

    في عام 2015، وبعد سلسلة من الاجتماعات، في فيينا، أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي؛ سمي اتفاق إطار، بخصوص برنامج إيران النووي. الاتفاق جمع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا بإيران. وكان من المرجح أن ينهي هذا الاتفاق التهديدات والمواجهة بين إيران والغرب.

  • Hassan Rohani und Barack Obama (Bildcombo) (Getty Images/A. Burton/M. Wilson)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    طموحات حدها الاتفاق!

    كان باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، واحدا من رؤساء الدول المتفقة مع إيران، فيما يخص البرنامج النووي، من الذين رأوا في الخطوة ضمانا لأمن العالم، بالمقابل قال نظيره الإيراني؛ حسن روحاني، إن بلاده حققت كل أهدافها من خلال الاتفاق. لكن الأمور لم تعرف استقرارا، خاصة مع رغبة إيران في تطوير برنامجها نووي، دون أن تلفت اليها الأنظار.

  • USA Trump verlässt den Raum ARCHIV (Imago/Zumapress/C. May)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    أمريكا تنسحب

    آخر التطورات في الاتفاق النووي، كانت يوم الثلاثاء 8 أيار/مايو 2018، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، متعهداً بأن تفرض بلاده "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني". وفي هذا الصدد، عبرت طهران عن عدم رغبتها في الدخول في جولات جديدة من المفاوضات الشاقة مع أمريكا.

  • US-Außenminister Mike Pompeo (Getty Images/L. Balogh)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    شروط أي "اتفاق جديد"

    بعد الانسحاب الأميركي، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو 12 شرطاً أميركياً للتوصل إلى "اتفاق جديد". وتضمنت هذه الشروط مطالب شديدة الصرامة بخصوص البرنامج النووي وبرامج طهران البالستية ودور إيران في الشرق الأوسط. وهدّد بومبيو إيران بالعقوبات "الأقوى في التاريخ" إذا لم تلتزم بالشروط الأميركية.

  • Symbolfoto: Sanktionen der USA gegen den Iran (picture-alliance/U. Baumgarten)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    واشنطن تشدد الخناق

    فرضت إدارة ترامب أول حزمة عقوبات في آب/أغسطس ثم أعقبتها بأخرى في تشرين الثاني/نوفمبر. وشملت هذه العقوبات تعطيل معاملات مالية وواردات المواد الأولية إضافة إلى إجراءات عقابية في مجالي صناعة السيارات والطيران المدني. وفي نيسان/أبريل من عام 2019، أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على لائحتها السوداء لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وكذلك فيلق القدس المكلف بالعمليات الخارجية للحرس الثوري.

  • Bulgarien EU-Westbalkan-Gipfel in Sofia (Reuters/S. Nenov)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    أوروبا تغرد خارج السرب

    في 31 كانون الثاني/يناير 2019، أعلنت باريس وبرلين ولندن إنشاء آلية مقايضة عرفت باسم "إنستكس" من أجل السماح لشركات الاتحاد الأوروبي بمواصلة المبادلات التجارية مع إيران رغم العقوبات الأميركية. ولم تفعل الآلية بعد، كما رفضتها القيادة العليا في إيران. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أكدت على "مواصلة دعمنا الكامل للاتفاق النووي مع إيران، وتطبيقه كاملاً"، داعية إيران إلى التمسك به.

  • Iran Atomwissenschaftler (picture alliance/dpa/epa)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    طهران ترد

    في أيار/مايو الماضي، قررت طهران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من الاتفاق. وحذرت الجمهورية الإسلامية من أنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من المسموح بها في الاتفاق خلال 60 يوماً، إذا لم يوفر لها الأوروبيون الحماية من العقوبات الأمريكية. مريم مرغيش/خالد سلامة


مختارات

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

لعبة القط والفأر مع الغرب. بداية البرنامج النووي الإيراني في نهاية خمسينات القرن الماضي كانت واعدة. ثم جاءت القطيعة مع وصول الخميني للحكم لتتوالى فصول الترغيب والترهيب: اتفاق عام 2015، ثم انسحاب أمريكي وعقوبات قاسية. (09.05.2018)  

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