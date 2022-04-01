 إسرائيل ودول عربية .. تقارب متسارع أو عداء مستمر | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 03.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

إسرائيل ودول عربية .. تقارب متسارع أو عداء مستمر

بغداد تُقر قانونا تعاقب فيه على أي تواصل مع إسرائيل، فيما تعزز أبو ظبي علاقاتها مع تل أبيب وكذلك تفعل الرباط والمنامة. أما الرياض فتقترب بخطوات بطيئة لكن مدروسة. كل ذلك يجري في ظل تصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وزراء خارجية الإمارات والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والبحرين خلال لقاء في إسرائيل- مارس/ آذار 2022

وزراء خارجية الإمارات والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والبحرين خلال لقاء مشترك في إسرائيل (من اليمين إلى اليسار)

بأغلبية واضحة صوّت 275 نائبا من بين 329 الأسبوع الماضي في البرلمان العراقي لصالح قانون يجرّم أي نوع من العلاقات مع إسرائيل والإسرائيليين. ومن يخالف يعاقب بالسجن مدى الحياة أو حتى الإعدام، والقانون ينفذ بحق العراقيين داخل العراق وخارجه والمؤسسات العراقية وكذلك الأفراد الأجانب والشركات الأجنبية العاملة داخل العراق.

وبحسب تقارير إعلامية فإن كتلة التيار الصدري التابعة للسيد مقتدى الصدر هي التي اقترحت القانون ودفعت للتصديق عليه، وهي الكتلة التي تعتبر الرابحة في الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية العام الماضي.

مختارات

عقوبة التواصل مع إسرائيل

يرى المؤرخ وخبير شؤون الشرق الأوسط بيتر وين في جامعة ماريلاند أن مقتدى الصدر يحاول رفع مكانته من خلال القانون الجديد. وهو عكس الجماعات الشيعية الأخرى، يحاول النأي بنفسه عن الجارة إيران التي تملك نفوذا سياسيا واسعا في العراق. كما يتهمه خصومه من القيادات الشيعية بالذهاب بعيدا جدا تجاه السنة والأكراد في البلاد. وينظر من داخل المؤسسة السياسية القائمة في العراق إلى الأكراد بعين الريبة، ويُشتبه أحيانا في رغبتهم في الدفع إلى المزيد من جهود الاستقلال السياسي بمساعدة إسرائيل. ومن وجهة نظر كثير من العراقيين، يشكل هذا خرقا خطيرا للمحرمات، يشرح بيتر وين بالقول: "لهذا السبب يحاول الصدر استخدام القانون الجديد الذي بادر به لتقديم نفسه كمتحدث حازم للقوى المعادية لإسرائيل".

لكن هذا القانون ليس مفاجئا أيضا، بحسب الباحث في العلوم الإسلامية بجامعة اوزنابروك الألمانية، ميشائيل كيفر. ويوضح بالقول : "هو يتبع الخط الذي انتهج في العراق خصوصا من قبل الأغلبية الشيعية في البرلمان العراقي تجاه إسرائيل". ورغم ذلك فإن العراق ليس البلد الوحيد في المنطقة الذي فيه ميول معادية لإسرائيل ومعادية لليهود أيضا، حسبما يقول كيفر. ورغم التقارب الذي تشهده العلاقات بين دول عربية وإسرائيل،  الذي ظهر في عام 2020 ، إلا أن العداء لإسرائيل مازال موجودا في الجزء الأكبر من المنطقة، خاصة وأن أقلية فقط من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل. يقول كيفر: "لم يكن الوضع قاسياً كما كان في التسعينيات". "لكن لا يزال من الممكن صنع السياسة بخطاب مناهض لإسرائيل".

أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يرددون شعارات في بغداد بعد قرار البرلمان تجريم إقامة علاقات مع إسرائيل- 26 مايو/ أيار 2022

يحاول مقتدى الصدر رفع مكانته من خلال قانون تجريم إقامة علاقات مع إسرائيل. وعلى عكس الجماعات الشيعية الأخرى يحاول النأي بنفسه عن الجارة إيران التي تملك نفوذا سياسيا واسعا في العراق.

ويمكن ملاحظة ذلك جليا خلال حوادث معينة، مثل مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة والاضطرابات في الحرم القدسي، حيث تصاعدت وتيرة الصراع في الشرق الأوسط، وركزت الكثير من المواقع ووسائل الإعلام في العالم العربي على الضحايا في الجانب الفلسطيني. 

نبرة معادية لإسرائيل من تونس

في تونس أيضا، إذ صرح مسؤول بوزارة الرياضة في وقت سابق من هذا الأسبوع حول اتخاذ إجراءات لمنع اللاعبة الإسرائيلية هاجار كوهين كاليف من المشاركة في بطولة دولية للترياتلون في أوائل حزيران/ يونيو في مدينة الحمامات التونسية. وقالت الوزارة إنها تعمل انطلاقا من الالتزام "بالمبادئ الوطنية" ودعم "الشعب الفلسطيني الشقيق".

يشار إلى أن العلاقات بين تونس وإسرائيل تدهورت بشكل كبير منذ تولي الرئيس قيس سعيد منصبه في خريف عام 2019. وخلال الحملة الانتخابية أدلى سعيد بتصريحات معادية لإسرائيل ووصف "اتفاقية إبراهيم" للتطبيع بين إسرائيل ودول عربية بأنها "خيانة كبرى".

ويأتي قرار استبعاد الرياضية الإسرائيلية في وقت تشهد فيه تونس توترا سياسيا داخليا. ففي صيف العام الماضي أوقف الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان ثم حله في شهر آذار/ مارس. نهجه الاستبدادي المستمر دفع إلى ظهور عداء داخلي له. ميشائيل كيفر يرى في ذلك دافعا ويقول إن "الخطاب المعادي لإسرائيل في العالم العربي غالبا مايكون وسيلة دفاعية لتوحيد سكان بلد ما، أو على الأقل محاولة لتوحيد الناس".

توتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال تشييع الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة- 13 مايو/ أيار 2022

التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين مستمر منذ عقود، غير أن ذلك لم يمنع من تحسن علاقات إسرائيل مع دول عربية

الإمارات مستمرة في التطبيع

ومن اللافت للنظر أن العديد من الدول العربية الأخرى بقيت على مسارها التقاربي حتى الآن مع إسرائيل، رغم تجدد العنف في المنطقة والتضامن الواسع النطاق مع الفلسطينيين. ومنذ توقيع ما يسمى باتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل في أيلول/ سبتمبر 2020، يظهر هذا بوضوح في سياسة الإمارات العربية المتحدة والبحرين. هذان البلدان يلتقيان في مصالح عليا مشتركة مع إسرائيل: فالدول الثلاث تشترك بالعداء مع إيران وترفض نفوذ طهران القوي في المنطقة خصوصا العسكري منه. وفي الأيام الماضية وقعت  الإمارات وإسرائيل  اتفاقية تبادل تجاري حر. وبحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، فإن هذه الاتفاقية هي الأكبر من نوعها مع دولة عربية.

وينطبق الأمر نفسه على المغرب، إلى جانب الإمارات والبحرين والسودان، كرابع دولة عربية تواصلت مع إسرائيل في السنوات الأخيرة بوساطة أمريكية في إطار "اتفاقية إبراهيم". وبالنسبة للمغرب صب اتفاق التقارب مع إسرائيل بصالح الرباط ، لأن واشنطن قبلت بالمقابل موقف المغرب تجاه الوضع القانوني للصحراء الغربية. فبعد تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2020، لحق ذلك في شهر شباط/ فبراير 2021 اتفاق تجاري بين البلدين. كما فتحت قناة "I24NEWS" الإسرائيلية مكتبا لها في المغرب لأول مرة.

إشارات قوية من السعودية

من وراء الكواليس، تتحسن علاقة إسرائيل بالسعودية، القوة السنية الأكبر في المنطقة. ورغم أن العائلة المالكة السعودية مازالت مترددة في توقيع اتفاقية تطبيع رسمية مع إسرائيل، ولكن وفقًا لتقارير نشرت، فقد أجريت بالفعل محادثات عدة بين الطرفين. لكن من الظاهر أن السعودية  تريد أن تتجنب الانطباع بأن المملكة، بصفتها حارسة الأماكن المقدسة، ستسحب تضامنها مع الفلسطينيين بالاقتراب من إسرائيل. وعلى أرض الواقع فإن التقارب قد حصل فعلا منذ فترة طويلة، ففي صيف عام 2020، منحت المملكة العربية السعودية الطيران الإسرائيلي الحق في التحليق فوق السعودية في رحلات جوية إلى الإمارات العربية المتحدة.

التقارب السعودي الإسرائيلي له خلفية العداء مع إيران وكذلك المفاوضات حول جزيرتي صنافير وتيران اللتين تريد مصر نقل السيادة عليهما إلى السعودية، الأمر الذي يتطلب موافقة إسرائيلية، بسبب اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن التطبيع  مع السعودية ممكن. إلا أنه حذر من المبالغة في الآمال: إذ أن عملية التقارب هذه طويلة ولا تتقدم إلا بخطوات صغيرة. لكنه قال إن هذا "جيد تماما" أيضا.

كيرستين كنيب/ ع.خ

  • Gründung des Staates Israel 1948 Staatspräsident Weizmann Amtseid (picture-alliance/akg-images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب الأيام الستة

    تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

  • Nakba - Die Katastrophe

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

  • Libanon Flüchtlingslager Ain el Helweh Straße (John Owens)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب رابعة

    في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    مصر تفتح الباب

    في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    اتفاق أوسلو

    بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    معاهدة وادي عربة

    في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Bildkombi Fahne von Israel und Fahne der Vereinigten Arabischen Emirate

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل

    توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ".

  • USA Washington Weißes Haus | Abkommen Naher Osten (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    البحرين تنضم للإمارات

    شهرا بعد الإعلان الإماراتي-الإسرائيلي، انضمت البحرين إلى الدولتين، ووقع بنيامين نتنياهو اتفاقي سلام مع وزيري خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحريني عبد اللطيف الزياني. يُعتقد أن البحرين لن تكون الأخيرة، وأن هناك دولا عربية قد تنضم، في مؤشر جديد على قرب نهاية رسمية للصراع العربي-الإسرائيلي ليتحول إلى صراع فلسطيني-إسرائيلي، بيدَ أن هناك دولا في المنطقة لن تغير موقفها كإيران.


مواضيع ذات صلة

The Emirati and Israeli flags fly overhead as Israeli President Isaac Herzog gives a speech at Expo 2020 in Dubai, United Arab Emirates, Monday, Jan. 31, 2022. The UAE intercepted a ballistic missile fired by Yemen's Houthi rebels early Monday as the Israeli president visited the country, authorities said, the third such attack in recent weeks. (AP Photo/Jon Gambrell)

الإمارات وإسرائيل.. التوصل إلى اتفاقية شاملة للتجارة الحرة 01.04.2022

أعلنت الإمارات وإسرائيل عن اختتام مفاوضاتهما بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، وسيشمل الاتفاق إعفاء 95 بالمائة من المنتجات المتداولة تجاريا بين البلدين من الجمارك.