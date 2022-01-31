 إسرائيل والإمارات.. من العداوة الشكلية إلى بناء التحالفات | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.02.2022

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سياسة واقتصاد

إسرائيل والإمارات.. من العداوة الشكلية إلى بناء التحالفات

تسلط زيارة الرئيس الإسرائيلي التاريخية إلى دولة الإمارات الضوء على ازدهار العلاقات الثنائية. كما تشير التوقعات إلى رغبة البلدين في تعزيز التعاون في مواجهة إيران خصوصا أنها تزامنت مع استهداف الحوثيين للإمارات.

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لم تنتظر بعثة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ طويلا حتى ترى أنها استطاعت تحقيق شيء هام وذلك بعد أقل من 48 ساعة من وصول طائرة هرتزوغ إلى أبوظبي في زيارة تاريخية لدولة الإمارات.

مختارات

وتحمل رحلة هرتزوغ الرمزية إشارات هامة؛ فهي أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي  إلى دولة الإمارات منذ التطبيع بينهما ما يوحي بدفء العلاقات بين البلدين خاصة مع رفع العلم الإسرائيلي في الدولة الخليجية

لكن القضايا الجيوسياسية خاصة التنافس على زعامة المنطقة، دائما ما تدفع إلى استمرارية الوضع الراهن. فبعد وقت قصير من وصول هرتزوغ إلى الإمارات الأحد الماضي تصدر خبر إطلاق الحوثيين في اليمن صاروخا باليستيا تجاه الإمارات ورد الأخيرة عليه صدارة اهتمام وسائل الإعلام العربية والعالمية.

ويرى المراقبون أن الهجوم الصاروخي بالتزامن مع زيارة هرتزوغ لم يكن مصادفة بالنظر إلى المعطيات على أرض الواقع إذ أن الحوثيين مدعومون من إيران وهي بمثابة العدو اللدود المشترك للإمارات وإسرائيل.

وقد انضمت الإمارات عام 2015 إلى التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة الحوثيين ما جعل اليمن البلد الفقير يئن تحت وطأة صراع واقتتال وأزمة إنسانية متفاقمة حتى اليوم.

ورغم محاولة الحوثيين الصاروخية، إلا أن ذلك لم يعكر صفو زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات إذ لم يخيب هرتزوغ آمال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إذ قال: "أود أن أؤكد أننا نؤيد تماما متطلباتكم الأمنية. نحن هنا معا لإيجاد السبل والوسائل لتحقيق الأمن الكامل للأشخاص الذين يسعون إلى السلام في منطقتنا".

يشار إلى أنه وقبل 16 شهرا، تحولت إسرائيل ودولة الإمارات من العداوة الشكلية إلى التحالف الرسمي.

وتم ذلك عقب توقيع وزراء خارجية الإمارات والبحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو على اتفاقيات أبراهام برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الخليجيتين وإسرائيل وهو الأمر الذي اعتبره ترامب "إنجازا كبيرا" في ولايته.

العلم الإماراتي بجوار علم إسرائيل فيما كان هرتزوغ  يلقي كلمة في معرض إكسبو 2020 في دبي

العلم الإماراتي بجوار علم إسرائيل فيما كان هرتزوغ  يلقي كلمة في معرض إكسبو 2020 في دبي

ورغم تزايد وتيرة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات  وتطورها بشكل ملفت، إلا أن ذلك لا يحدث على مسار العلاقات بين إسرائيل والبحرين والمغرب والسودان بالسرعة نفسها. فهي تتحرك بوتيرة أبطأ مقارنة بالعلاقات الإماراتية-الإسرائيلية.

زخم التجارة والسفر

قد يكون التشابه بين إسرائيل والإمارات في حجم الاقتصاد والتنمية هو الدافع للمسار السريع في تعزيز العلاقات الثنائية.

وفي ذلك، قالت شركة تأمين الائتمان التجاري "أتراديوس" إن إجمالي الناتج المحلي في كلا البلدين يبلغ "حوالي 400 مليار دولار أي ما يعادل 356 مليار يورو بالإضافة إلى تمتع تعداد سكان البلدين الصغير نسبيا بمستوى معيشي مرتفع على صعيد الفرد".

وقد بدا ذلك جليا في تصريحات هرتزوغ خلال تفقده الجناح الإسرائيلي في معرض أكسبو 2020 في دبي إذ ذكر: "بعد وقت قصير منذ الإعلان عن اتفاقات (إبراهام) تجاوزت التجارة البينية عتبة المليار شيكل (قرابة 315 مليون دولار أو 280 مليون يورو) فيما أبرم البلدان أكثر من 120 اتفاقية".

تزامن هذا مع ما كشف عنه مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل من زيادة بنسبة 30٪ في استيراد وتصدير البضائع باستثناء الماس بين إسرائيل والإمارات مقارنة بعام 2020.

كذلك شدد هرتزوغ أثناء وجوده في دبي على أن "الإسرائيليين والإماراتيين باتوا يدرسون معا ويتبادلون تعلم ثقافات ولغات بعضهم البعض".

ويبدو أن تحسن العلاقات بين الإمارات وإسرائيل لم يتوقف عند المستوى التجاري بل امتد الأمر إلى قطاع السفر والسياحة. فقد زار حوالي 250 ألف إسرائيلي الإمارات حتى الآن فيما أثرت الإجراءات الصارمة التي فرضتها إسرائيل على السفر إليها لمكافحة تفشي كورونا على سفر مواطني دولة الإمارات إليها.

ورغم ذلك، أكد هرتزوغ ترحيب بلاده بمواطني البلد الذي استضافه قائلا: "ننتظر قدوم العديد من مواطني الإمارات إلى إسرائيل بعد الجائحة".

كذلك شملت مجالات التعاون بين البلدين قطاعات عديدة منها التنمية المستدامة والبحث والتطوير والزراعة والطب وأيضا مجال التكنولوجيا المالية.

في عام 2020، وقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل على اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات برعاية أمريكية

في عام 2020، وقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل على "اتفاقيات أبراهام" لتطبيع العلاقات برعاية أمريكية

وفي ذلك، قال سيباستيان سونز- الخبير في قضايا الشرق الأوسط  في مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق ومقره ألمانيا ويعرف اختصار بـ "كاربو" – إن ظاهرة التغير المناخي "تمثل تحديا لجميع دول المنطقة فيما يعد تعزيز التعاون المشترك الطريق الوحيد لمواجهة هذه الظاهرة".

وفي مقابلة مع DW عبر الهاتف، أضاف أن "إسرائيل تعتبر اللاعب الأكثر تطورا في مجال التكنولوجيا في الشرق الأوسط لذا فهي تعد بمثابة شريك جيد للتعاون".

وأشار سونز إلى أن الدول العربية الأخرى التي لم تبرم اتفاقيات دبلوماسية مع إسرائيل مثل سلطنة عمان والسعودية، ستستفيد من التعاون مع الدولة العبرية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، مضيفا "هذه الدول في حاجة إلى إسرائيل في إطار التكنولوجيا لعدم قدرتها على مواجهة هذه التحديات بمفردها".

السعودية.. حالة خاصة

ورغم رغبة إسرائيل وسعيها إلى تطبيع العلاقات مع كافة الدول العربية، إلا أن هذه الرغبة تزداد عندما يتطرق الحديث إلى السعودية حيث تطلب تل أبيب ود الرياض بشكل قوي، بيد أن الأمر يثير الكثير من الجدل.

"السعودية ستكون الجائزة الكبرى لإسرائيل"، بهذه العبارة وصف يوئيل غوزانسكي – الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب – احتمالية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

Infografik Karte Besuch Herzog in den VAE AR

وفي مقابلة مع DW عبر الهاتف، أضاف "يرغب الإسرائيليون في إعطاء السعودية (طابع كوشير) لأهميتها كزعيمة للعالم السني وتضم الأماكن الإسلامية المقدسة".

يشار إلى أنه لسنوات عديدة كانت هناك علاقات غير مباشرة بين السعودية إسرائيل وإن لم تصل إلى الطابع الرسمي في ظل وجود قضايا ذات حساسية لا سيما القضية الفلسطينية وحل الدولتين.

ورغم ذلك، يرى غوزانسكي أن هناك أوجه تشابه بين السعودية وإسرائيل مثل مواجهة إيران والصراع في اليمن، مضيفا "سيكون من الذكاء تقديم المساعدة (للسعودية) في هذا التوقيت لأنها سوف تتذكر ذلك. إن السعودية في حاجة إلى طرف إقليمي وربما تكون إسرائيل هذا الطرف".

الطريق صعب

بدوره، يرى سونز أن التطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل لن يكون بالأمر السهل، مضيفا " من غير المرجح التطبيع مع السعودية لأنها تضم دوائر تعادي إسرائيل بما في ذلك الملك سلمان".

ويقول إن أي محاولة للاعتراف بإسرائيل ستكون ضد سبب قيام الدولة السعوديـة، على حد قوله.

ورغم ذلك، فقد أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بإجراء ولي العهد محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو محادثات غير رسمية خلال السنوات الأخيرة وهو ما دفع بعض المحللين إلى الاعتقاد بأن المستقبل ربما يحمل تعاونا عسكريا أو اقتصاديا أو في مجال الطاقة بين إسرائيل والسعودية.

ويرى خبراء أن التوافق غير الرسمي بين إسرائيل والسعودية كان حاسما في زيارة أول رئيس إسرائيلي إلى الإمارات إذ سمحت الرياض بعبور طائرة هرتزوغ وزوجته الأجواء السعودية.

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جينيفر هوليس وكيرستن كنيب/ م ع

  • Gründung des Staates Israel 1948 Staatspräsident Weizmann Amtseid (picture-alliance/akg-images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب الأيام الستة

    تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

  • Nakba - Die Katastrophe

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

  • Libanon Flüchtlingslager Ain el Helweh Straße (John Owens)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب رابعة

    في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    مصر تفتح الباب

    في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    اتفاق أوسلو

    بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    معاهدة وادي عربة

    في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Bildkombi Fahne von Israel und Fahne der Vereinigten Arabischen Emirate

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل

    توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ".

  • USA Washington Weißes Haus | Abkommen Naher Osten (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    البحرين تنضم للإمارات

    شهرا بعد الإعلان الإماراتي-الإسرائيلي، انضمت البحرين إلى الدولتين، ووقع بنيامين نتنياهو اتفاقي سلام مع وزيري خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحريني عبد اللطيف الزياني. يُعتقد أن البحرين لن تكون الأخيرة، وأن هناك دولا عربية قد تنضم، في مؤشر جديد على قرب نهاية رسمية للصراع العربي-الإسرائيلي ليتحول إلى صراع فلسطيني-إسرائيلي، بيدَ أن هناك دولا في المنطقة لن تغير موقفها كإيران.


 

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