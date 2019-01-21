 إسرائيل وإيران.. المواجهة العسكرية تقترب أم تكتيك مرحلي؟ | سياسة واقتصاد | DW | 21.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

إسرائيل وإيران.. المواجهة العسكرية تقترب أم تكتيك مرحلي؟

منذ اندلاع الأزمة السورية والتوتر بين إيران وإسرائيل يتكرر. إلّا أن هذه المرة يختلف الوضع مع إعلان إسرائيل مسؤوليتها عن ضرب أهداف إيرانية، فهل هي مقدمة لمواجهة قد تجرّ أطرافاً أخرى؟ وما هي أسباب تغيّر النبرة الإسرائيلية؟

Israel Armee Training Golanhöhen 2013 (Jack Guez/AFP/Getty Images)

مرة أخرى، يشتعل التوتر بين إيران وإسرائيل، بعد قيام هذه الأخيرة بقصف أهداف تابعة لإيران أو مقرّبة منها في سوريا، مبرّرة ذلك برغبتها في استهداف فيلق القدس الإيراني المسؤول عن العمليات خارج حدود بلاده. الهجوم الإسرائيلي جاء بعد إعلان تل أبيب سقوط صاروخ على منتجع تزلج مزدحم في مرتفعات الجولان، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وخلقت هذه الضربات الجوية تصعيداً لفظياً بين الجانب الإيراني الذي كرّر، بشكل غير رسمي، تهديداته بمحو إسرائيل، وبين الجانب الإسرائيلي الذي يرفض "الأعمال العدوانية الإيرانية"، غير أن هذه ليست المرة الأولى التي تقرع فيها طبول الحرب بين الطرفين، فمنذ اندلاع الأزمة السورية والاحتكاك يتكرّر بين الطرفين، ويزيد من خطورته دخول أطراف أخرى أهمها روسيا التي تقف إلى جانب نظام الأسد وإيران في الصراع السوري.

فهل يُمهد هذا التصعيد لمواجهة عسكرية بين الطرفين ستكون لها تداعيات كبرى على المنطقة؟ وهل ترغب إسرائيل في تحقيق أهداف أخرى من وراء هذا الهجوم خاصة وأنها أضحت تعترف بعملياتها العسكرية في سوريا بدل التكتم عليها؟ بمعنى آخر هل هناك تغيّر في السياسة الداخلية الإسرائيلية بخصوص النزاع في سوريا؟

نُذر مواجهة عسكرية؟

يستبعد إيال عليما، المحلل السياسي والعسكري الإسرائيلي، في حديث مع DW عربية، إمكانية نشوب حرب بين إسرائيل وإيران، لكنه يشير إلى وجود اختلافات مهمة بين التوتر الأخير وبين سلسلة الاحتكاكات السابقة بينهما، منها أن الوضع في سوريا تغيّر كثيراً مقارنة بالسنوات الماضية، ومنها كذلك الطابع الجدي للتهديد الجديد بينهما. ويبرز المحلّل أن الطرفين معاً يحاولان تحديد قواعد جديدة في سوريا بشكل يذكي التوتر بينهما دون الوصول حالياً إلى مرحلة الحرب.

Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/Office of the Iranian Supreme Leader)

قاسم سليماني- قائد فيلق القدس

بدوره يستبعد المحلل العسكري اللبناني شارل أبي نادر، حدوث مواجهة وشيكة بين الجانبين، لكن الجديد حسب قوله هو حديث إسرائيل بشكل أكثر جدية عن مواجهة إيران، وكذا في إظهارها الاستعداد للوصول أكثر إلى العمق السوري، والدليل استخدامها لترسانة من الصواريخ في ردها على الصاروخ الذي نسبته لإيران، وكذا في اعترافها بالعمليات العسكرية بعدما كانت تتكتم عليها، بينما يظهر الجديد لدى الجانب الآخر، خاصة السوري، في تطويره لآليات اعتراض الصواريخ الإسرائيلية.

ويدعم الخبير اللبناني، في حديثه مع DW عربية، قناعته عدم إمكانية وقوع مواجهة مباشرة بين الجانبين، بالقول إن "الدولة السورية استرجعت سيطرتها في الكثير من المناطق، وهو ما يجعل طهران ترغب بإعادة تموضع قواتها". ويشرح أكثر أن إيران قد تسحب وحداتها العسكرية من سوريا بعد استكمال مهمتها، خاصة بعد انخراط طهران في الحل السياسي للأزمة السورية بتوافق مع روسيا وتركيا، لذلك قد تلغي هذه الخطط الإيرانية أيّ ذرائع إسرائيلية بوقوع المواجهة.

بيدَ أن إيال عليما، يرى أن إيران لا ترغب بترك سوريا، خاصة وأنها استثمرت هناك مادياً وعسكرياً، وكذا لتواصل رغبة النظام السوري ببقاء قواتها. وسيؤدي هذا الوضع في نظره إلى مزيد من التناقض في وجهات النظر بين إيران وإسرائيل، وكذلك بين هذه الأخيرة ونظام بشار الأسد الذي مكّن إيران من استغلال الأراضي السورية.

إسرائيل تعترف.. أيّ أسباب وأيّ أهداف؟

تُطرح الكثير من الأسئلة حول الأسباب التي جعلت بنيامين نتنتياهو يؤكد قيام إسرائيل بضربات عسكرية في سوريا، وهو من كان يرفض التعليق على الأنباء التي كانت تحمّل إسرائيل مسؤولية وقائع مشابهة. تصريحات نتنتياهو تتزامن مع قرب الانتخابات، ما يفتح المجال للتساؤل حول إمكانية استغلاله للصراع مع إيران حتى يكسب نقاطاً جديدة تقرّبه من الفوز بولاية خامسة على رأس وزراء إسرائيل.

Israelischer Premier Benjamin Netanjahu (AFP/Getty Images/S. Scheiner)

بنيامين نتنتياهو

غير أن شارل أبي نادر يرى أن مغامرة نتنتياهو باستغلال للنزاع السوري في الحملة الانتخابية سيكون أمراً صعباً: "صحيح أنه يحاول ذلك، لكنه يدرك مدى حساسية الموضوع الذي تكتنفه خطورة بالغة بإمكانية التدحرج نحو مواجهة عسكرية". ويشرح أبو نادر أن نتنتياهو لن يستخف بموضوع التوتر مع إيران حتى يربطه بالانتخابات، خاصة وأن إسرائيل لا ترغب حالياً بمواجهة عسكرية في سوريا، ولو أرادت ذلك لقامت به عندما كان النظام في سوريا ضعيفاً.

من جانبه يحيل إيال عليما، إلى تصريحات رسمية من إسرائيل تتحدث عن أن التغيّر الواضح في سياسة تل أبيب بخصوص تحمّل مسؤولية ضرباتها العسكرية، يعود أساساً إلى تغيرّ سياسة الطرف الثاني، أي التحالف الروسي-السوري الذي أضحى يكشف كلّ المعلومات الخاصة بالضربات الإسرائيلية بعدما كان يشير إلى ذلك بشكل عام.

وبعيداً عن التبرير الرسمي، يفسّر عليما التغيّر في السياسة الإسرائيلية بتغيّر الأوضاع في الساحة السورية. ويقول في هذا الصدد إن هناك قواعد جديدة للعبة في سوريا، ومنها الرفض الروسي-الإيراني لقيام إسرائيل بأيّ ضربات عسكرية داخل سوريا، وهو ما يجعل استمرار الضربات الإسرائيلية السرية أمراً شاقاً بل وقد يجرّ الأطراف كلها إلى مواجهة عسكرية.

وختاماً، يرى شارل أبي نادر أن السياسة الداخلية في إسرائيل لا تؤثر بشكل قوي في قرارات الهجوم العسكري، موضحاً أن السياسة الاستراتيجية الإسرائيلية في الخارج، ومن ذلك المواجهة العسكرية، ترتكز على أسئلة جوهرية بعيداً عن الوضع الداخلي، ومن ذلك قوة الدعم الأمريكي، مدى الجاهزية للمعارك، معرفة قدرات الخصوم في إمكانية استهدافهم للمنشآت الحساسة، وإمكانية الاحتكاك مع قوى دولية كروسيا.

الكاتب: إسماعيل عزام

  • Syrien Explosionen auf Militärflughafen bei Damaskus (picture-alliance/Xinhua News Agency/A. Safarjalani)

    حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى

    غارة صاروخية إسرائيلية على طائرة إيرانية في دمشق

    استهدفت إسرائيل بهجوم صاروخي فجر (الأحد 16 أيلول/ سبتمبر 2018) طائرة بوينغ إيرانية في مطار دمشق. الطائرة كانت تنقل أسلحة لعناصر الحرس الثوري الإيراني العاملين في سوريا، كما نقل موقع "اسرائيل تايمز" باللغة الانكليزية عن قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية. الهجوم كان احد المواجهات الإسرائيلية الإيرانية المتكررة على الاراضي السورية، وحذر المجتمع الدولي من تداعياته.

  • Syrien Weißhelme in Aleppo (Reuters/A. Ismail)

    حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى

    طريق انقاذ ذوي الخوذ البيض مر عبر إسرائيل

    قال الجيش الإسرائيلي إنه أجلى مئات السوريين من أعضاء منظمة مدنية دون أن يحدد هويتها، ورجحت مصادر صحفية أنّ اسمها "الخوذ البيضاء" وتم نقلهم إلى دولة ثالثة، وما لبث أن أعلن الأردن أنه وافق على مرور عناصر "الخوذ البيضاء" السوريين، لإعادة توطينهم في بريطانيا وألمانيا وكندا.

  • Israel Absturz Kampfjet F-16 nach Einsatz in Syrien (Reuters/H. Shapira)

    حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى

    سوريا تسقط طائرة إسرائيلية فوق مجالها الجوي

    اعترفت إسرائيل بسقوط إحدى مقاتلاتها من طراز إف 16 السبت (10 شباط/فبراير 2018) داخل أراضيها. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية تمت إثر شن مقاتلاته هجمات على "أهداف إيرانية" في سوريا. وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته اعترضت طائرة بدون طيار انطلقت من الأراضي السورية.

  • Türkei Militär-Helikopter in syrien (picture-alliance/AA/B. Mili)

    حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى

    مروحية تركية تسقط فوق عفرين

    أكد الرئيس التركي أردوغان ورئيس وزرائه بن علي يلدريم عملية إسقاط مروحية تركية قرب عفرين السورية ومقتل جنديين اثنين كانا على متن المروحية. ولم يحدد الجيش التركي في بيان سبب سقوط الهليكوبتر لكنه ذكر أن جنديين كانا على متنها قتلا مشيرا إلى أن أطقم فنية تحقق لمعرفة ملابسات تحطم الطائرة. من جهتها أكدت مصادر من وحدات حماية الشعب الكردية إسقاط الهليكوبتر.

  • Syrien Abschuss Russischer Kampfjet Suchoi Su-25 in der Provinz Idlib (Getty Images/AFP/O. Hajkadour)

    حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى

    اسقاط طائرة روسية فوق ادلب وانتحار طيارها

    اسقط مسلحون سوريون معارضون مقاتلة روسية من طراز "سو 25" يوم (الثالث من شباط/ فبراير 2018) في سماء مدينة إدلب بشمال غرب سوريا. وزارة الدفاع الروسية أكدت أن قائد الطائرة انتحر بقنبلة يدوية حتى لا يقع في الأسر، فيما ذكرت مصادر المعارضة السورية أنه قتل أثناء هبوطه بالمظلة.

  • Jordanien - Pilot Muas al-Kasasba SW NEU (picture-alliance/dpa/Jordan News Agency)

    حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى

    "داعش" أسقط طائرة أردنية وأحرق طيارها والأردن إنتقم بإعدام إرهابيين عراقيين

    أسقط تنظيم "الدولة الإسلامية" نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2014 طائرة أردنية مشاركة مع التحالف الدولي في الحرب على داعش في سوريا وأسر طيارها. و في الثاني من شباط/ فبراير أعلن التنظيم اعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا. وما لبث الأردن أن رد بإعلان اعدام كلا من الانتحارية ساجدة الريشاوي التي كان "داعش" طالب بإطلاق سراحها والعراقي زياد الكربولي المنتمي للقاعدة، انتقاما لقتل الكساسبة. ملهم الملائكة

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

إسرائيل تشن هجمات جديدة على أهداف إيرانية في سوريا  

ترامب وإيران.. انعطافة حقيقية أم مجرد مناورة تكتيكية؟  

كيف جندت إيران وزيراً إسرائيلياً سابقاً للتجسس لصالحها؟

إسرائيل تشتبه بقيام أحد وزرائها السابقين بالتجسس لصالح إيران. جهاز الأمن الإسرائيلي يقول إن إيران جندت وزير الطاقة السابق جونين سيغيف في نيجيريا وأنه أصبح "عميلاً" لها. فما حكاية هذا الوزير وتجسسه لصالح إيران؟ (18.06.2018)  

حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى

في سوريا يتكرر تداخل المحلي بالدولي بشكل مستمر ويكاد كل تفصيل يومي في المعارك ينقل الأحداث إلى مستويات دولية. إسقاط وتدمير طائرات تركية وإسرائيلية وروسية وإيرانية تتكرر في سماء سوريا. (18.09.2018)  

مواضيع ذات صلة

Syrien Staatsmedien: Syrische Luftabwehr reagiert auf Angriff nahe Damaskus

إسرائيل تشن هجمات جديدة على أهداف إيرانية في سوريا 21.01.2019

أكد الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا محذرا القوات السورية من مغبة شن هجوم على الأراضي أو القوات الإسرائيلية، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف أسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص..

Jordanien König Abdullah II

خبير ألماني: خطط الأردن تتغير بحسب الأوضاع في المنطقة! 19.01.2019

عندما تأزم النزاع في سوريا، ظهر الملك عبد الله الثاني كأول زعيم عربي طالبا بتنحي الأسد عن الحكم. والآن فتح الأردنيون أهم معبر حدودي بين البلدين. الخبير أندريه بانك يتحدث عن السياسة "البراغماتية" التي يتبعها الأردن.

نتنياهو يقر بشن غارات ضد أهداف إيرانية في سوريا 13.01.2019

في تأكيد نادر لمسؤول إسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعترف بشن غارات ضد أهداف تابعة لإيران وحزب الله في سوريا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  