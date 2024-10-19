إسرائيل: هجوم بمسيرة من لبنان أستهدف منزل نتنياهو في قيساريا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن مسيرة أطلقت من لبنان استهدفت مسكن نتنياهو في قيساريا، مؤكدا أن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا هناك "ولم يوقع أي ضحايا". وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد بـ"إصابة منشأة" بنيران مسيرة.

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن "مسيرة أطلقت نحو مسكن رئيس الوزراء في قيساريا"، مؤكدا أن "رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا هناك ولم يوقع الحادث أي ضحايا".

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة انطلقت من لبنان وإنها أصابت أحد المباني دون تحديده، ومن غير الواضح ما إذا كان مسكن نتنياهو هو "المنشأة" التي ذكرها الجيش.

وبحسب خدمة الإسعاف الإسرائيلية، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وقالت الشرطة إن انفجارات سمعت في قيسارية، وهي بلدة ساحلية يمتلك بها نتنياهو منزلا يقضي به عطلته.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم بالطائرات المسيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق ثلاث مسيرات من لبنان اليوم، مشيرا إلى اعتراض اثنتين منهما.

ومنذ صباح اليوم السبت (19 أكتوبر/تشرين الأول 2024) تم إطلاق مجموعة من الصواريخ على شمال إسرائيل حيث دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات.

من جانبه قال حزب الله إنه قصف منطقة حيفا في شمال اسرائيل برشقة "صاروخية كبيرة".

وفي لبنان، قتل شخصان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق سريع يصل بيروت بشمال البلاد، بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية والإعلام الرسمي، وهي المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المنطقة منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل أكثر من عام.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني ، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ع.ج.م/ع.خ (أ ف ب، رويترز)