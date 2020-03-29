إسرائيل: نتنياهو وغانتس يتّفقان على تشكيل حكومة وحدة

وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخصمه بيني غانتس، رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، اليوم الاثنين (20 أبريل/ نيسان 2020) على اتفاق تشكيل حكومة وحدة، ما يضع حدا لأسوأ أزمة سياسية في تاريخ البلاد، حسب مصادر إعلامية إسرائيلية.

وجاء في بيان مشترك من حزبيهما أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوقّع في هذه الأثناء اتّفاقا لتشكيل حكومة طوارئ وطنية مع زعيم (تحالف) أزرق أبيض... بيني غانتس".

ويأتي ذلك بعد تصريف حكومة نتنياهو الأعمال على مدى 16 شهرا تخلّلتها ثلاث انتخابات تشريعية وارتدادات غير متوقّعة وأحيانا محبطة لعدد من الإسرائيليين.

وبحسب معلومات نقلها موقع "عرب 48" فإن ولاية الحكومة الإسرائيلية المشكلة تمتد لثلاثة أعوام يرأس نصفها الأول نتنياهو والنصف الآخر زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس.

وتتكون الحكومة من ثلاثين وزيرا، وسيتولى غانتس، خلال ولاية نتنياهو، وزارة الدفاع بالإضافة إلى منصب "رئيس الحكومة البديل" ولا يحق لنتنياهو عزله من منصبه على أن يتبادلا الألقاب بعد التناوب.

كما اتفق الطرفان على أن يتولى وزير من تحالف "أزررق أبيض" بزعامة غانتس وزارة العدل على أن يتمتع حزب الليكود بزعامة نتنياهو بحق نقض كل قرار يتعلق بوزارة القضاء.

يذكر أنه بعد الانتخابات التي أجريت في الثاني من آذار/ مارس، وهي الثالثة في أقل من عام، كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين غانتس تشكيل الحكومة.

وكان غانتس قد أحدث مفاجأة بافساحه المجال أمام حكومة "وحدة وطوارئ" مع نتنياهو المتّهم بقضايا فساد، متراجعا في ذلك عن تعهّد سابق بعدم مشاركة السلطة مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته ما لم يسوِ متاعبه القضائية.

وكان ريفلين قد أحال الخميس مهمة تشكيل حكومة على البرلمان بعد فشل غانتس في التوصل إلى اتفاق على حكومة ائتلافية مع نتنياهو، مانحا الكنيست مهلة ثلاثة أسابيع لاقتراح ممثل منتخب يتمتع بالدعم الكافي لمحاولة تشكيل حكومة.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)