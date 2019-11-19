 إسرائيل: منافس نتنياهو يفشل أيضا في تشكيل حكومة جديدة | أخبار | DW | 20.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إسرائيل: منافس نتنياهو يفشل أيضا في تشكيل حكومة جديدة

أبلغ بيني غانتس، زعيم تحالف "أزرق أبيض" المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، الرئيس الاسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أنه غير قادر على تشكيل حكومة قبيل انتهاء المهلة الممنوحة له للقيام بهذا الأمر.

Benny Gantz (Reuters/A. Cohen)

أعاد بيني غانتس رئيس الوزراء المكلف وزعيم حزب أزرق أبيض مساء اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين تفويضاً بتشكيل حكومة بعد فشله في المهمة. جاء ذلك قبل انتهاء المهلة الممنوحة لغانتس لتشكيل الحكومة منتصف الليلة.

وتزيد هذه الخطوة من احتمالات توجه إسرائيل إلى مراكز الاقتراع للمرة الثالثة خلال عام واحد. وشكر غانتس الرئيس ريفلين وقال في بيان إنه سيواصل بذل الجهد للمساعدة في تشكيل حكومة جيدة تعمل لصالح مواطني إسرائيل.

ولأول مرة، سيكون أمام أي عضو أو عضوة في الكنيست الإسرائيلي، بما في ذلك غانتس ونتنياهو، 21 يوماً للفوز بموافقة 61 عضواً على الأقل ليخوض تجربة تشكيل حكومة ائتلافية.

مختارات

ووجه غانتس في وقت سابق من اليوم الأربعاء اتهامات لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بعد فشل محادثات عقداها الليلة الماضية بشأن تشكيل حكومة وحدة.

وقد تم تكليف غانتس بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو في تشكيلها، في أعقاب انتخابات جرت في أيلول/سبتمبر الماضي وكانت الثانية في نصف عام.

وكان حزب "أزرق أبيض" تصدر الانتخابات الأخيرة بحصوله على 33 مقعداً، متقدما بمقعد واحد على حزب "ليكود"، بزعامة نتنياهو، إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعداً وبالتالي تشكيل حكومة أغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.

وحصل نتنياهو على دعم 55 نائباً من أحزاب يمينية ودينية، بينما حصل غانتس على تأييد 54 نائباً من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.

وكان نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل الماضي. ومن ثم جرت الدعوة لانتخابات جديدة في أيلول/سبتمبر الماضي.

وبحسب القانون الإسرائيلي اذا فشل كل من نتانياهو وغانتس في تشكيل حكومة فسيكون أمام الكنيست الإسرائيلي مهلة 21 يوماً لترشيح عضو في الكنيست قادر على ذلك. وفي حال أخفق الكنيست في هذا الأمر، ستتم الدعوة إلى انتخابات جديدة ستكون الثالثة في أقل من عام، ومن المرجح أن تجري في آذار/مارس المقبل.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Israel Wahlen Arabische Liste (Reuters/A. Awad)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    وجوه القائمة العربية المشتركة

    حصلت القائمة العربية المشتركة على 13 مقعداً في انتخابات الكنيست الإسرائيلي عام 2019، مما يجعلها ثالث أقوى حزب إسرائيلي، وعكفت على ما أسمته بـ"إسقاط" نتنياهو من خلال دعم رئيس الأركان السابق للجيش بيني غاتنس لتشكيل حكومة ائتلاف إسرائيلية. رشحت القائمة 16 عضواً من أبرزهم، أيمن عودة، وأحمد الطيبي، ومنصور عباس، وعايدة توما، ويوسف العطاونة.

  • Israel - Ex-Gerneralstabchef Benny Gantz (Reuters/N. Elias)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    جدل بشأن دعم غانتس

    اثارت خطوة القائمة لدعم غانتس آراء الأوساط العربية في إسرائيل، بين الرافض والمؤيد، إذ أكدت عضو الكنيست العربي حنين الزعبي نبذها هذه الخطوة، فيما أصدر التجمع الوطني الديموقراطي بياناً أجمعوا فيه على رفض التوصية على غانتس.

  • Arabische Liste empfiehlt Gantz als Israels Premier | Aiman Odeh (Reuters/M. Kahana)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    تأسيس القائمة العربية المشتركة

    تشكلت القائمة العربية المشتركة في 23 يناير/ كانون الثاني عام 2015، وتضم أربعة أحزاب: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (التحالف العربي- اليهودي، وجهات يسارية أخرى) والقائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية الشق الجنوبي) والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير بقيادة النائب أحمد الطيبي.

  • Avigdor Lieberman - Yisrael Beitenu Partei (Reuters/O. Ben)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    رداً على ليبرمان

    نشأت القائمة العربية المشتركة رداً على رفع نسبة الحسم داخل الكنيست الإسرائيلي من 2% إلى 3.25%، وهي الحد الأدنى من نسبة الأصوات التي تضمن دخول الحزب إلى الكنيست، وذلك بناء على تعديل قانوني بادر إليه النائب اليميني أفيغدور ليبرمان، للحد من المشاركة العربية في الكنيست.

  • Arabische Liste empfiehlt Gantz als Israels Premier | Reuven Rivlin und Aiman Odeh (Reuters/M. Kahana)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    البرنامج السياسي

    يتمحور برنامج القائمة السياسي حول استئناف العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين، وتحسين أوضاع المجتمع العربي في إسرائيل، ومحاربة الجريمة فيه، وتخصيص ميزانيات أكبر للسلطات المحلية العربية، وزيادة عدد تصاريح البناء في البلدات العربية.قيادة القائمة في لقاء مع الرئيس الإسرائيلي ريفلين.

  • Symbolbild: Präsidentschaftswahlen in Israel 2019 (Getty Images/A. Levy)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    ارتفاع عدد الناخبين العرب

    يشكل العرب في إسرائيل ما نسبته 21% من السكان، وبلغت نسبة مشاركتهم خلال انتخابات الكنيست الأخيرة 59%، بارتفاع 10% عن انتخابات أبريل/نيسان، ودعم 81% منهم القائمة المشتركة، بحصولها على 433 ألف صوتاً، في حين صوّت 18% منهم لأحزاب أخرى.

  • Azmi Bishara (dpa)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    المشاركة العربية التاريخية

    ضم الكنيست تاريخياً 77 عضواً من العرب، أبرزهم الشاعر توفيق زياد، والأديب إيميل حبيبي، والمفكر عزمي بشارة. وكانت أول تجربة عربية في الكنيست لعبد العزيز الزعبي. فهل ستصبح القائمة العربية المشتركة أكثر تأثيراً في المشهد السياسي الإسرائيلي حالياً؟


مختارات

بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

حصلت القائمة العربية المشتركة على 13 مقعداً في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وتواجه انتقادات لدعمها وزير أركان الجيش الإسرائيلي غانتس. فما هي القائمة العربية؟ وكيف تشكلت؟ وكيف تساهم في السياسية الإسرائيلية؟ (23.09.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

أمتار قليلة بين منزل الرئيس الفلسطيني ومستوطنة إسرائيلية تدار منها الضفة الغربية.. تعرف عليها...  

مواضيع ذات صلة

Wahlen in Israel- Benjamin Netanyahu

بعد اعتراف واشنطن بالمستوطنات: نتنياهو ينوي ضم وادي الأردن 19.11.2019

بتشجيع من نتنياهو، الذي دعا غريمه بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة لضم "وادي الأردن" ، تتقدم نائبة عن حزب الليكود بزعامته مشروع قانون لضم هذه المنطقة، بعد ساعات على إعلان واشنطن أن المستوطنات ليست مخالفة للقانون الدولي.

Israel Tel Aviv | Ergebnisse der Wahl auf einem Bildschirm des Benny Gantz's Blue and White Hauptquartier

استطلاعات للرأي تظهر تقاربا شديدا في نتائج انتخابات إسرائيل 17.09.2019

أظهرت استطلاعات لآراء الناخبين الخارجين من مراكز الاقتراع في إسرائيل أن نتيجة الانتخابات متقاربة للغاية وأن حزب الليكود بزعامة نتنياهو على قدم المساواة فعليا مع حزب أزرق أبيض الوسطي بزعامة بيني غانتس.

Arabische Liste empfiehlt Gantz als Israels Premier | Benny Gantz

بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة... الأنظار تتجه لغانتس 21.10.2019

للمرة الثانية بعد إجراء الانتخابات العامة مرتين، يفشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة. نتناياهو أعاد التفويض للرئيس الإسرائيلي الذي أعلن أنه سيكلف بيني غانتس بتشكيل الحكومة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  