 إسرائيل: منافسة بين نتانياهو وغانتس ..فمن سيكون ″صانع الملوك″؟ | أخبار | DW | 16.09.2019

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أخبار

إسرائيل: منافسة بين نتانياهو وغانتس ..فمن سيكون "صانع الملوك"؟

يدلي الناخبون في إسرائيل بأصواتهم الثلاثاء للمرة الثانية خلال أقل من ستة أشهر في انتخابات قد تتمخض عن فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفترة خامسة قياسية أو تنهي هيمنته على السياسة الإسرائيلية منذ عشر سنوات.

Israel Wahl 2019 | Poster Netanjahu (Reuters/A. Awad)

ويواجه نتنياهو تحديات هائلة لحكمه وربما اتهامات جنائية بعد الانتخابات في ثلاث قضايا فساد. وتشير أحدث استطلاعات الرأي قبل يوم الانتخابات إلى أن السباق متقارب بشدة وغير محسوم. وتتوقع تساوي فرص حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو مع حزب أزرق أبيض الوسطي حيث لن يتمكن أيهما من تحقيق أغلبية صريحة.

لكن من المرجح فوز نحو عشرة أحزاب بمقاعد في البرلمان (الكنيست). وتشير استطلاعات الرأي أيضا إلى دعم متزايد لكتلة فصائل يمينية موالية لنتنياهو، وهو ما قد يجلب له النصر.

فما هي السيناريوهات المحتملة لما قد تؤول إليه الانتخابات:

السيطرة على أغلبية مقاعد الكنيست!

السيناريو الأول يكون بفوز الليكود مع الأحزاب اليمينية والدينية الثلاثة التي أعلنت بالفعل دعمها له بأغلبية. ومع الفوز بما لا يقل عن 61 مقعدا، لا يتكبد نتنياهو عناء كبيرا لتشكيل ائتلاف على غرار حكومته المنتهية ولايتها التي أيدت موقفه المتشدد تجاه إيران والاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية معها عام 2015 واتخذت موقفا صارما‭‭‭ ‬‬‬تجاه الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال نتنياهو في الأيام القليلة السابقة للانتخابات إنه سيضم غور الأردن وكل المستوطنات التي بنتها إسرائيل على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهي أراض يطالب بها الفلسطينيون لتكون جزءا من دولة لهم. وستثير مثل هذه الخطوة البهجة في نفوس حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف.

  لا فائز واضح وتشكيل حكومة وحدة بزعامة نتنياهو!

سيناريو آخر، أنه وبعد يوم الانتخابات، يستشير الرئيس الإسرائيلي زعماء الأحزاب ويسألهم عمن سيدعمونه لتولي رئاسة الوزراء. ومن ثم يطلب الرئيس ريئوفين ريفلين من المرشح الذي يرى أنه الأوفر حظا محاولة تشكيل حكومة. وحصل نتنياهو على فرصته بعد الانتخابات السابقة في أبريل نيسان لكنه أخفق في تشكيل حكومة خلال الفترة المحددة لذلك وهي 42 يوما. وبدلا من أن يجازف نتنياهو بأن يعين ريفلين أحدا آخر لمحاولة تشكيل حكومة، آثر رئيس الوزراء إجراء انتخابات ثانية.

وإذا اختير نتنياهو مرة أخرى ووصل إلى طريق مسدود مجددا فإنه قد يخرج عن نطاق كتلته من الأحزاب اليمينية واليهودية لتشكيل ما يعرف باسم "حكومة وحدة" مع من هم خارج دائرة حلفائه الطبيعيين.

ومن المرجح أن يعني هذا أقوى خصومه بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض الوسطي. وقال غانتس إنه لن ينضم إلى حكومة يتزعمها نتنياهو مشيرا إلى اتهامات محتملة لنتنياهو بالفساد. لكن السياسة الإسرائيلية تشتهر بمرونتها وتغير الولاءات فيها باستمرار.

مختارات

قبل ثلاثة أيام من الانتخابات التشريعية في إسرائيل، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لبحث إمكانية الدفع قدما في إبرام معاهدة دفاع مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل. (14.09.2019)

أشار تقرير صحفي إلى أن إسرائيل قد تكون مسؤولة عن أجهزة تنصت كانت معدة للتجسس على البيت الأبيض، لكن بنيامين نتنياهو رد بكون الاستخبارات الإسرائيلية "ملتزمة بعدم القيام بأيّ عمليات استخبارتية في الولايات المتحدة". (13.09.2019)

لا فائز واضح وتشكيل حكومة يمين وسط دون نتنياهو!

إذا فشل نتنياهو مجددا في تشكيل حكومة فإن حزبه نفسه قد يطيح به لتمهيد الطريق أمام ائتلاف حاكم بين الليكود وأزرق أبيض تاركا نتنياهو في غياهب السياسة.

ولم يطرح أحد في الليكود مثل هذه الفكرة علنا حتى الآن. وقد يتغير هذا إذا أخفق نتنياهو في محادثات تشكيل ائتلاف.

هزيمة واضحة لنتنياهو، وتشكيل حكومة يسار وسط

إذا حصلت أحزاب الوسط واليسار على أغلبية في البرلمان، فسيقود غانتس حكومة قد تضم إلى جانب حزبه، حزب العمل وحزب المعسكر الديمقراطي، وهو حزب علماني تشكل حديثا ويدعو للحفاظ على البيئة، دون الحاجة إلى التحالف مع اليمين.

لا فائز واضح، وإجراء انتخابات جديدة

إذا لم يتمكن أي مرشح من تشكيل حكومة، فسوف تتجه إسرائيل إلى انتخابات مبكرة أخرى. لكن من المرجح أن يبذل المشرعون قصارى جهدهم لتجنب إجراء انتخابات ثالثة هذا العام.

من هو صانع الملوك؟

وقد يصبح وزير الدفاع السابق  اليميني أفيغدور ليبرمان الذي دخل المعترك الانتخابي كمنافس لنتانياهو صانعا للملوك في حملته "لجعل إسرائيل طبيعية من جديد"، مستهدفاً بذلك الأحزاب اليهودية المتشددة في إسرائيل. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن صانع الملوك هو ليبرمان، وزير الدفاع السابق الذي يتبنى نهجا متشددا. وهو مستوطن ذو آراء قومية متشددة، سيرفع عدد مقاعده إلى المثلين من خمسة إلى عشرة تقريبا. وقال ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا إنه لن ينضم إلا إلى حكومة وحدة وطنية تضم ليكود وأزرق أبيض. غير أن ليبرمان اتخذ في الماضي خطوات غير متوقعة.

ماذا عن مشكلات نتنياهو القانونية؟

أعلن النائب العام الإسرائيلي نيته توجيه الاتهام لنتنياهو في ثلاثة تحقيقات فساد. ومن المتوقع أن يقرر ما إذا كان سيوجه الاتهام رسميا له بنهاية عام 2019 بعد جلسة استماع قبل المحاكمة ستنعقد في أكتوبر تشرين الأول، حيث سيتاح لنتنياهو خلالها الرد على الاتهامات. وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أية مخالفات.

ي ب/ ع.أ.ج ( رويترز)

  • Washington 1979 Sadat, Carter und Begin ägyptisch-israelischer Friedensvertrag in Washington 1979 (picture-alliance/AP Photo/B. Daugherty)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    سلام صعب

    في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1977 وصل الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس حيث أجرى محادثات مع رئيس الحكومة الاسرائيلية مناحيم بيغن واقترح في الكنيست عقد سلام "عادل ودائم" في كل المنطقة. لكن اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها فيما بعد لم تلق التأييد من العرب الذين رأوا فيها آنذاك "خيانة" للقضية الفلسطينية، لاسيما وأن منظمة التحرير الفلسطينية ظلت خارج اللعبة.

  • Anwar El Sadat trifft sich mit Menachim Begin (r) in Israel (dpa)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    زيارة مفاجئة إلى القدس

    خلال زيارته إلى القدس صافح السادات صافح أعداءه اللدودين ثم أجرى محادثات مع رئيس الحكومة الاسرائيلية مناحيم بيغن. وكانت الزيارة تاريخية لأن كل الاتصالات المصرية الاسرائيلية كانت سرية. في الصورة بيغن يهمس في أذن السادات خلال مأدبة عشاء بفندق الملك داوود بالقدس في الـ 20 من نوفمبر 1977.

  • Anwar el Sadat und Menachem Begin reichen sich die Hände in der Mitte Jimmy Carter (picture-alliance/dpa)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    مفاوضات تمهيدية شاقة

    مناحيم بيغن وأنور السادات يتصافحان وفي الوسط الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في الـ 17 سبتمبر 1978 بكامب ديفيد. وكان الرجلان قد شاركا قبلها طوال 13 يوما في محادثات لبلورة إطار اتفاقية للسلام في الشرق الأوسط يتم التوقيع عليها في الشهور الثلاثة التالية. وخلال القمة نوقشت 23 صيغة على الأقل للاتفاقات إلى جانب المراجعات التي لا تعد ولا تحصى.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    توقيع أذهل العالم

    السادات وبيغن والرئيس الأمريكي جيمي كارتر يوقعون على اتفاقية كامب ديفيد التي كادت أن تفشل. وبدأت القمة في الخامس من أيلول/ سبتمبر في كامب ديفيد مقر الرؤساء الأمريكيين في عطلة نهاية الأسبوع، وهي منطقة تضم حوالى عشرين منزلا في غابة تبعد نحو مائة كيلومترا عن واشنطن. ورافق القادة الثلاثة مستشاروهم الدبلوماسيون والعسكريون.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen Sadat Carter (picture-alliance/ dpa)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    رعاية أمريكية لاتفاقية صعبة

    كارتر يتبادل أطراف الحديث مع السادات في كامب ديفيد، حيث تم التوقيع على اتفاقية السلام التي تنص في مقدمتها على أن "القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين اسرائيل وجيرانها هي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 بكل أجزائه". وتحمل الوثيقتان اللتان وقعتا عنواني "إطار للسلام في الشرق الأوسط" و"إطار لإبرام معاهدة سلام بين مصر واسرائيل".

  • Flash-Galerie Friedensnobelpreisträger 1978 Menachem Begin und Anwar Sadat (AP)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    جائزة نوبل للسلام

    في تشرين الثاني/ نوفمبر منحت جائزة نوبل للسلام للرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الاسرائيلي مناحيم بيغن لأنهما "كسرا الجليد الذي كان يفصل بين شعبيهما". وفي 26 آذار/ مارس 1979 وقع السادات وبيغن أول معاهدة سلام عربية اسرائيلية استعادت مصر بموجبها شبه جزيرة سيناء عام 1982.

  • Attentat während einer Militärparade auf Ägyptens Präsident Anwar Sadat (AP)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    اتفاقية مرفوضة شعبيا

    رأت الدول العربية في المعاهدة "سلاما منفردا" وشكلا من الخيانة، لاسيما تجاه الفلسطينيين. وقد قطع العرب علاقاتهم مع مصر التي عُلقت عضويتها في الجامعة العربية. وفي تشرين الأول/ اكتوبر 1981 تم اغتيال أنور السادات الذي كان يواجه انتقادات حادة في بلده. وفي عام 1994 أصبح الأردن ثاني بلد عربي يقوم بتطبيع علاقاته مع اسرائيل.


مختارات

مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

في سبتمبر/ أيلول 1978 وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية سلام أنهت حالة الحرب بينهما وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء التي كانت تحتلها. الاتفاقية لم تحظ بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين. (17.09.2018)  

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