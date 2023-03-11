 إسرائيل.. مشروع الإصلاح القضائي يعمق الانقسام ويزيد الاستقطاب | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 14.03.2023

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سياسة واقتصاد

إسرائيل.. مشروع الإصلاح القضائي يعمق الانقسام ويزيد الاستقطاب

تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل ضد مشروع قانون لإصلاح النظام القضائي الذي يعمل الائتلاف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على تمريره. ويرى مراقبون أن الفجوة بين مؤيدي التشريع ومعارضيه في المجتمع آخذة في الاتساع.

صورة من مظاهرة في القدس ضد مشروع الإصلاح القضائي 13.02.2023

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون في الشوارع ضد مشروع إصلاح النظام القضائي

تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل ضد مشروع قانون لإصلاح النظام القضائي تدعمه الحكومة. ويوم الخميس الماضي شارك الآلاف في الاحتجاجات حيث أغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب في احتجاجات أطلق عليها يوم "مقاومة الديكتاتورية".

وبخلاف التظاهرات الأسبوعية الحاشدة التي تنظم ليلة السبت في تل أبيب، تشهد مدن صغيرة احتجاجات شبه يومية مع إغلاق المتظاهرين الشوارع الرئيسية والطرق خلال ساعة الذروة.

مختارات

ففي مدينة القدس، نظم محاربون قدامى وجنود احتياط الأسبوع الماضي مظاهرة أمام مكتب رئيس الوزراء حيث رددوا هتافات ضد المشروع مع رفع الأعلام الإسرائيلية.

وحيث أن مكتب بنيامين نتنياهو يقع في منطقة بين البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) والمحكمة الإسرائيلية العليا، فإن تلك المظاهرة تحمل في طياتها رمزية خاصة. وفي مقابلة مع DW قال رامي ماتان، وهو ضابط متقاعد في الجيش الإسرائيلي، إن هذه المظاهرة يقف وراءها "مجموعة خاصة للغاية إذ أننا نحن جنود الاحتياط الذين شاركوا في الحروب السابقة من حرب الأيام الستة [1967] وحرب يوم الغفران وحتى في لبنان. لقد دافعنا وحاربنا من أجل هذا البلد وكنا مستعدين للموت في سبيل ذلك." وأضاف "لكن الآن نحن هنا لإنقاذ [إسرائيل] ليس من خطر يمثله عدو خارجي كما كان في الماضي وإنما ندافع عنها خوفا من أن تصبح ديكتاتورية."

صورة لمبني الكنيست من الاعلى 21.02.2023

يقول منتقدو مشروع القانون إنه سوف يحد من سلطة المحكمة العليا ورقابتها للحكومة

وتظاهر ماتان في السابق خلال عامي 2020 و 2021 ضد رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو الذي يطلق عليه لقب "بيبي" حيث كان يواجه في حينه تهما بالفساد في المحكمة، فيما تزال التهم تلاحقه حتى اليوم مع توليه منصب رئيس الحكومة مجددا.

بيد أن اللافت تغيير الهتافات من "أرحل بيبي" خلال عامي 2020 و 2021 إلى "الديمقراطية" في الوقت الراهن فيما يرى كثيرون أن هذه المظاهرات تعد أكثر من مجرد احتجاج ضد شخصية سياسية.

وتشهد إسرائيل موجة من الاحتجاجات منذ ما يقرب من شهرين حيث يحتج عشرات الآلاف ضد مشروع قانون يرمي إلى إدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي، وترغب الحكومة تمرير مشروع القانون في البرلمان وإقراره بسرعة.

وانضمت إلى المظاهرات قطاعات عديدة في إسرائيل من قضاة وعاملين في مجال التكنولوجيا  وحتى الطلاب وأولياء الأمور ونشطاء مناهضين للاحتلال.

وفي خطوة غير مسبوقة، هدد طيارو وحدات النخبة بقوات الاحتياط في الجيش، بتعليق مشاركتهم في التدريبات احتجاجا على مشروع اصلاح القضاء  المثير للجدل. فيما أرسل عدد من جنود الاحتياط خطابات تحذر من أنهم قد لا يؤدون الخدمة العسكرية.

ويرى العديد من الإسرائيليين اليهود أن الجيش يمثل حصن أمن البلاد الذي يجب أن يظل بعيدا عن السياسة، فيما زادت هذه التحركات من حالة الاستقطاب بين المعارضين لمشروع القانون ومؤيديه.

تواصل المظاهرات في إسرائيل ضد الإصلاح القضائي

تغييرات جذرية في النظام القضائي

ويعد سمشا روثمان، رئيس لجنة الدستور والقانون في  الكنيست  والذي ينتمي إلى "الحزب الصهيوني الديني" اليميني المتشدد، أحد مهندسي مشروع إصلاح النظام القضائي.

وفي ختام اجتماع اللجنة المنوط بها الإشراف على مشروع القانون قبيل التصويت عليه في القراءة الأولى، قال روثمان في مقابلة مع DW "فى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، خرج كثيرون من منازلهم للتصويت لصالح هذه القضية، لذا فنحن بحاجة للاستماع إليهم. هناك أناس يقولون إن هذا الإصلاح ليس في صالحهم، لكنهم يمثلون أقلية صغيرة في إسرائيل".

وكان روثمان يشير في حديثه إلى الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي أسفرت نتائجها عن تشكيل ائتلاف يميني وديني متشدد يشغل 64 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا.

يشار إلى أنه خلال السنوات الماضية، كانت الأصوات المتدينة واليمينية المتشددة تنتقد المحكمة العليا ويرون أنها ذات طابع "يساري" أكثر من اللازم وأنها تتحلى بنفوذ قوي.

ويؤكد روثمان أن "الإصلاحات" تعد ضرورية، مضيفا "تعد المحكمة غير متوازنة ولا تخضع للمراقبة، على عكس الكيانات الأخرى في الحكومة التي تعد متوازنة وتخضع للرقابة. لذا نحن في حاجة إلى إدخال ضوابط وتوازنات إلى نظام [المحاكم] في إسرائيل".

بيد أن المعارضين ينتقدون ذلك، حيث يقولون إن هذا المشروع سوف يمنح الحكومة سلطة كبيرة  وسيلغي استقلالية القضاء في إسرائيل، ما يعرض الأقليات للخطر.

ويتفق مع هذا الرأي إفرات رايتن، النائب في الكنيست عن حزب العمل المعارض، إذ قال في مقابلة مع  DW"ليس لدينا دستور في دولة إسرائيل وليس لدينا إعلان لحقوق الإنسان وليس لدينا غرفتين للبرلمان وليس لدينا قيود تحدد عدد ولايات رئيس الوزراء. مشروع القوانين المطروحة في [للكنيست] تلغي سلطة المحكمة العليا في الإشراف على أعمال الكنيست والحكومة".

صورة من مظاهرة في القدس ضد مشروع الحكومة للإصلاح القضائي 13.02.2023

زاد من غضب المتظاهرين سعي الحكومة لتمرير وإقرار مشروع القانون بسرعة

حوار أم أزمة دستورية؟

كما دخل على خط الأزمة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، حيث دعا مؤخرا حكومة نتنياهو إلى وقف التشريع، فيما كشفت وسائل إعلام عن أنه يعمل مع مجموعة من خبراء القانون على صياغة مقترح يمثل حلا وسطا.

وفي خطاب متلفز نادر قبل أسابيع، حذر هرتسوغ، الذي يعد منصبه شرفيا، من أن البلاد تواجه خطر الانزلاق إلى انهيار دستوري، حيث دعا إلى الحوار.

لكن بعد ذلك بوقت قصير، أعرب الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو عن انفتاحه على حلول وسط، لكنه رفض طلب المعارضة المتمثل في ضرورة وقف تمرير التشريع كشرط للانخراط في حوار.

ويؤجج التسرع من قبل الائتلاف الحاكم في تمرير التشريع، مشاعر الغضب بين المحتجين. فخلال مشاركته في تظاهرة قرب مقر إقامة نتنياهو في القدس، قال نعوم (24 عاما) والذي يعمل في مجال التكنولوجيا، "أريد القول أن مجموعة المتشددين الذين سيطروا للتو على البرلمان يريدون فقط تمرير قوانينهم الخاصة بهم ولا يولون أي اهتمام بالشعب".

وفيما كان يردد المتظاهرون "الديموقراطية"، كان يساور المتظاهر هوليل ليفي-فافر قلق على نحو خاص، عبر عنه بالقول "نريد تذكير الناس هنا بكل هذه الأعلام حيث أن الديمقراطية الآن لليهود فقط وما لم نضم الفلسطينيين، فإنها لن تنجح".

أما المتظاهرة حموتيل بن أريه، فتخشى من اتساع الخلافات داخل أطياف المجتمع الإسرائيلي، وتقول "هذا المكان يعد ملاذ اليهود الذين جاؤوا من جميع أنحاء العالم... الآن يقومون بترهيب بعضهم البعض ما يعرض هذه الديمقراطية للخطر."

وتزايدت الانقسامات بين المعسكرين خلال الأسابيع الأخيرة، إنه شهدت مظاهرة في تل أبيب الأسبوع الماضي، إطلاق الشرطة برئاسة وزير الأمن القومي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير، قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين الذين قاموا بغلق أحد الطرق الرئيسية. ومكررا عبارات نتنياهو، وصف بن غفير المتظاهرين بـ "الفوضويين" حيث توعد برد صارم.

تانيا كريمر – القدس / م. ع

  • Gründung des Staates Israel 1948 Premierminister Ben-Gurion (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "انتصار الأمل"

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. ومما قاله بن غوريون آنذاك: "لم يفقد الشعب اليهودي الأمل مطلقاً. ولم تنقطع صلواته للحرية وللعودة إلى وطنه. واليوم عاد اليهود إلى وطنهم الأصلي. وصار لهم دولة خاصة بهم".

  • Archivbild vom israelischen Flagge vor den Vereinigten Nationen 1948 (Getty Images/AFP)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار دبلوماسي

    بعد ذلك مباشرة تم في نيويورك رفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة. وبالنسبة للإسرائيليين شكل ذلك خطوة إضافية نحو الأمن والحرية. وأخيراً أصبح لهم دولة معترف بها دولياً.

  • Timeline 2er Weltkrieg Auschwitz wird befreit (picture-alliance/dpa/akg-images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الساعة المظلمة

    يمكن قراءة أهمية تأسيس دولة إسرائيل على خلفية الهولوكوست. فالنازيون قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية ستة ملايين يهودي. الصورة لمعتقلين في معسكر أوسشفيتس.

  • Israel Unabhängigkeitskrieg1948 flüchtende Palästinenser (picture-alliance/CPA Media)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "النكبة" ـ الكارثة

    يحيي الفلسطينيون يوم تأسيس دولة إسرائيل كيوم "نكبة" بالنسبة لهم؛ إذ توجب على نحو 700.000 فلسطيني مغادرة أراضيهم. وعليه فإن تأسيس دولة إسرائيل هو بداية ما يسمى "صراع الشرق الأوسط" الذي لم يتم حله حتى بعد مرور 70 عاماً عليه.

  • Bildergalerie Ausstellung Ihr glücklichen Augen (Photo House Pri-Or, Tel Aviv)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    العمل من أجل المستقبل

    الطريق السريع رقم 2 تربط بين مدينتي تل أبيب ونتانيا وتوثق كذلك لإرادة انبعاث الدولة الفتية. وتم تدشين الطريق في 1950 من قبل وزيرة العمل الإسرائيلية غولدا مايير التي فرضت على البلاد بعد توليها رئاسة الحكومة نهج تحديث اقتصادي واجتماعي صارم.

  • Kinder im Kibbuz ca. 1950 (G. Pickow/Three Lions/Hulton Archive/Getty Images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كيبوتس

    الكيبوتسات هي تجمعات سكنية تعاونية تم إشادتها في كل أنحاء إسرائيل، ولاسيما في السنوات الأولى بعد تأسيس الدولة. وفيها طبق اليهود العلمانيون وأيضاً من ذوي التوجهات الاشتراكية تصوراتهم حول المجتمع.

  • Sechstagekrieg - israelische Panzer in den Golanhöhen - Syrien (Imago/Keystone)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الدولة الحصينة

    استمرت التوترات مع الجيران العرب. وفي 1967 أدت تلك التوترات إلى "حرب الأيام الستة" التي انتصرت فيها إسرائيل على مصر والأردن وسوريا ولبنان، التي كانت مدعومة أيضا من وحدات سعودية ويمنية أقل. وفي الوقت نفسه بسطت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية ـ وكان ذلك بداية توترات وحروباً إضافية في المنطقة.

  • Olympia Attentat von München 1972 (dapd)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار وموت

    في الألعاب الأولمبية في 1972 بميونيخ أحرز السباح اليهودي الأمريكي مارك شبيتس سبعة أرقام قياسية عالمية. وفي منتصف الدورة الأولمبية اقتحم إرهابيون فلسطينيون القرية الأولمبية واحتجزوا الرياضيين الإسرائيليين كرهائن. وانتهت محاولة تحريرهم من قبل الشرطة الألمانية بكارثة: إذ قتل الإرهابيون الرياضيين الإسرائيلين المحتجزين.

  • Symbolbild Israel Siedlungen im Westjordanland (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    مستوطنات في أرض العدو

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية عامل تسخين دائم للنزاع مع الفلسطينيين. وتتهم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية إسرائيل بمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية من خلال بناء مزيد من المستوطنات. وحتى الأمم المتحدة تشجب بناء المستوطنات، إلا أن إسرائيل إلى يومنا هذا لا تعبأ بذلك.

  • Gazastreifen Erste Intifada 1987 (picture-alliance/AFP/E. Baitel)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    غضب وكراهية وحجارة

    في شتاء 1987 احتج الفلسطينيون ضد الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وتفجرت الاحتجاجات في مدينة غزة وانتقلت بسرعة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية. واستمرت تلك الانتفاضة على مدار سنوات وانتهت بتوقيع اتفاقيات أوسلو في 1993.

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    وأخيراً السلام؟

    بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 1993 محادثات سلام. وانتهت هذه المفاوضات بتوقيع "اتفاقية أوسلو" وبالاعتراف المتبادل.

  • Israel 1995 - Premierminister Peres (Getty Images/AFP/J. Delay)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كرسي فارغ

    اغتال طالب حقوق متطرف إسحاق رابين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1995. نسف الاغتيال عملية السلام وكشف الانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فقد زادت الفجوة بين اليهود المعتدلين والمتطرفين، وكذلك بين العلمانيين والأصوليين. الصورة تظهر رئيس الوزراء السابق شيمون بيريس بجانب الكرسي الفارغ لسلفه.

  • Altbundespräsident Johannes Rau gestorben Johannes Rau (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    محاولة قول ما لا يمكن قوله

    الإبادة الجماعية بحق اليهود تؤثر إلى يومنا هذا على العلاقات الألمانية الإسرائيلية. وفي شباط/فبراير 2000 كان الرئيس الألماني الأسبق يوهانس راو أول رئيس ألماني يلقي كلمة باللغة الألمانية أمام الكنسيت. طلب راو العفو من أجل صالح الأبناء والأحفاد.

  • Israel Mauerbau 2002 (picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Nackstrand)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الجدار الإسرائيلي

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية وراء تسخين المواجهة مع الفلسطينيين. وفي عام 2002 شيدت إسرائيل جداراً يبلغ طوله 107 كيلومتراً في الضفة الغربية. ورغم أن الجدار قلل من أعمال العنف، إلا أنه لم يحل المشاكل السياسية للنزاع المستمر منذ 70 عاماً بين الشعبين.

  • Israel Besuch Außenminister Maas in Yad Vashem (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انحناء أمام الموتى

    وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس يسير بخطى ثابتة على تقليد التقارب الألماني الإسرائيلي. وقادته رحلته الخارجية الأولى كوزير للخارجية إلى إسرائيل. وفي آذار/مارس 2018 وضع ماس إكليلاً من الورود على النصب التذكاري ياد فاشيم إجلالاً لضحايا الهولوكوست.


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