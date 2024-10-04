إسرائيل: مسيّرة "قادمة من العراق" قتلت جنديين في الجولان

قتل جنديان إسرائيليان جراء انفجار مسيّرة "قادمة من الشرق"، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي، بينما أفادت شبكة "كان" العامة بأن الطائرة أطلقت من العراق وأصابت قاعدة عسكرية في الجولان السوري المحتل.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة (الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2024)، مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 24 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته ميليشيا مدعومة من إيران في العراق في وقت مبكر من صباح أمس الخميس.

وأفاد تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي أنه قد تم إطلاق طائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات من العراق في الهجوم، وأسقطت الدفاعات الجوية الإسرائيلية إحداهما، بينما أصابت الثانية قاعدة للجيش في شمالي مرتفعات الجولان بعد عدة دقائق، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وكانت صافرات الإنذار قد دوت في عدة بلدات في الجولان عندما دخلت أول مسيرة المجال الجوي الإسرائيلي، لكن التحقيق كشف حدوث فشل واضح في رصد المسيرة الثانية في الوقت المناسب، وبالتالي لم يتم تفعيل صافرات الإنذار، ولم يكن لدى الجنود في القاعدة الوقت الكافي للبحث عن ملجأ. ويواصل الجيش الإسرائيلي التحقيق في سبب عدم انطلاق صافرات الإنذار.

من جهتها، أصدرت ما تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي مجموعة ميليشيات موالية لإيران، بيانا أعلنت فيه أن مقاتليها هاجموا "فجر الجمعة ثلاثة أهداف بثلاث عمليات منفصلة في الجولان وطبريا (...) بواسطة الطائرات المسيّرة".

وسبق لـ"المقاومة الإسلامية في العراق" أن أعلنت شنّ عمليات من هذا النوع تستهدف الدولة العبرية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

خ.س/ ف.ي (د ب أ، أ ف ب، رويترز)