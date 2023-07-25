 إسرائيل.. ماذا بعد إقرار بند أساسي من خطة الإصلاح القضائي؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.07.2023

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سياسة واقتصاد

إسرائيل.. ماذا بعد إقرار بند أساسي من خطة الإصلاح القضائي؟

متجاهلا كل الاحتجاجات والمظاهرات الحاشدة منذ أشهر، أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بندا رئيسيا في خطة الإصلاح القضائي، ما قد يزيد من انقسام المجتمع الإسرائيلي. لكن كيف سيؤثر ذلك على فصل السلطات؟

مظاهرة لمعارضي الإصلاح القضائي في القدس قرب الكنيست 24.07.2023

مشروع الإصلاح القضائي يعمق انقسام المجتمع الإسرائيل ويحذر مراقبون من وقوف البلاد على شفا أزمة وطنية

إذا استمرت المظاهرات الحاشدة وبمشاركة عشرات الآلاف وفي مختلف أنحاء البلاد، فيجب أن يتعلق الأمر بقضية مهمة جدا. منذ شهر يناير/ كانون الثاني، تشهد إسرائيل احتجاجات كبيرة لم يسبق لها مثيل من قبل، حيث أن خطة الإصلاح القضائي لحكومة بنيامين نتنياهو يمكن أن تغير البلاد بشكل كبير.

وقد أقر الكنيست بندا أساسيا في خطة الإصلاح هذه، متجاهلا كل الاحتجاجات المعارضة.

مختارات

 

ما هي البنود الرئيسية في خطة الإصلاح القضائي؟

يريد الائتلاف الحكومي اليميني واليميني المتشدد بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعديل العديد من النقاط المتعلقة بالفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية. وبدل الدستور، حيث ليس هناك دستور في إسرائيل، تنظم بعض القوانين فصل السلطات والعلاقة بين مختلف مؤسسات الدولة.

وتقليديا تمتلك المحكمة العليا سلطة قوية، حيث ليست هناك غرفة تشريعية (برلمانية) أخرى تراقب التشريعات التي يصدرها الكنيست (البرلمان).

ويتعلق الآن الأمر بالدرجة الأولى ببند "المعقولية"، فحتى الآن كانت المحكمة العليا تستطيع تصنف قرارات الحكومة على أنها "غير معقولة" وتلغيها. والآن تريد حكومة نتنياهو انتزاع هذه السلطة من المحكمة من خلال مشروع الإصلاح القضائي.

وبعد أول تصويت في أواسط شهر تموز/ يوليو الجاري جاء التصويت الثاني الحاسم بأغلبية 64 صوتا من أصل 120 صوتا، حيث صوت جميع نواب الائتلاف الحكومي الـ 64 بنعم، وبالتالي تم إقرار التعديل القانوني.

وحسب تقارير من المقرر أن يتم في الخريف مناقشة الأجزاء الأخرى في خطة التعديل القضائي، والتي تتضمن منح الحكومة صلاحية أكبر فيما يتعلق بتعيين القضاة. في هذا الجزءأشار نتنياهو قبل فترة إلى تنازل جزئي. وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية صرح بأنه يريد حذف بند الإلغاء كليا، وبذلك يكون البرلمان قد منح نفسة عمليا حق إلغاء أحكام المحكمة العليا.

ما هي حجج المؤيدين؟

لا يتم انتخاب القضاة من الشعب مباشرة، كما هو الحال بالنسبة لنواب البرلمان الـ 120 نائبا. لذلك ترى الحكومة ومؤيدوها في التعديل تعزيزا للديمقراطية. ومن وجهة نظرهم لدى السلطة القضائية الآن هيمنة (غلبة) فيما يتعلق بفصل السلطات، والإصلاح سيحسن التوازن بين المؤسسات.

في الآونة الأخيرة نزل مؤيدو الحكومة أيضا إلى الشوارع. وحسب تقارير إعلامية شارك حوالي 50 ألف شخص في مظاهرات نظمها هؤلاء في تل أبيب مساء الأحد (23 تموز/ يوليو 2023)، كان بينهم الكثير ممن جاؤوا من المدن الأخرى ومن المستوطنات في الضفة الغربية. وفي نهاية التجمع وقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن كما تمت مهاجمة فريق تصوير أيضا.

وضمن الائتلاف الحكومي يتم الدفع بالإصلاح القضائي إلى الأمام من قبل الأطراف اليمينية القومية والدينية. فوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اليميني المتطرف، صرح مؤخرا بأن حزبه "القوة اليهودية" يرفض "أي تخفيف" لمشروع القانون ويعتبره "إخصاء". وطالب الائتلاف الحكومي إقرار مشروع القانون بشكله الحالي دون أي تغيير، وكذلك باقي أجزاء خطة الإصلاح القضائي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للبرلمان (10.7.2023)

دافع نتنياهو عن خطة الإصلاح القضائي وخاصة ما يتعلق بسلطات المحكمة العليا على أنها ضرورية لخق توازن بين السلطات.

ما هي حجج المعارضين؟

حسب وجهة نظر الكثير من المواطنين، ما تخطط له الحكومة هو "تدمير للديمقراطية"، وكان ذلك واضحا من خلال اللافتات التي كانوا يرفعونها أثناء الاحتجاجات. وكان يتم دائما مقارنة ما يتم في إسرائيل بما جرى في بولندا وهنغاريا، هذان البلدان اللذان يقلقان الاتحاد الأوروبي في مجال سيادة القانون وفصل السلطات، ولذلك يواجهان العديد من الدعاوى بشأن خرق اتفاقيات وقوانين الاتحاد الأوروبي.

كما يهدد الإصلاح القضائي في إسرائيل بانقسام عميق في المجتمع حسب المعارضين، ففي السابق قامت المحكمة العليا باستمرار بالدفاع عن مبادئ المساواة بين الجنسين وحماية الأقليات الجنسية، ضد القيود الدينية الصارمة. لذلك يخشى الكثير من الإسرائيليين الذين يصفون أنفسهم بالعلمانيين واليساريين والليبراليين، إعادة الهيكلة في اتجاه الأرثوذوكسية المتشددة.

وفي الأثناء وصل الأمر إلى الجيش أيضا، الذي تعتبر الخدمة الإلزامية فيه للنساء والرجال، بمثابة بوتقة انصهار لتوحيد وربط المجتمع (باستثناء الأرثوذوكس المتشددين المعفيين من الخدمة، وهو ما رأته المحكمة مرارا تمييزا).

فقبل عدة أيام هدد 1142 من ضباط سلاح الجو الاحتياط بالانسحاب من الخدمة الاحتياطية إذا تم تمرير الإصلاح القضائي. وجاء في بيان مشترك لهم "نحن جميعا مسؤولون معنا عن معالجة الانقسام والاستقطاب والصدع بين الشعب".

وبسبب نسبة الإنجاب العالية بين اليهود الأرثوذوكس المتشددين، فإن نسبتهم منذ عقود في تزايد داخل المجتمع الإسرائيلي. كما انضم كثيرون من جنود الاحتياط في الوحدات الأخرى، بينهم العديد من جهازي المخابرات الداخلية المعروف اختصارا بـ"الشين بيت" أو "الشاباك" والخارجية الموساد، إلى بيان احتياطيي ضباط سلاح الجو.

لقطة من احتجاجات تل أبيب ضد مشروع الاصلاح القضائي (20.07.2023).

يقول معارضو الإصلاح القضائي إن التعديلات تدمير للديمقراطية.

من يسعى للتوفيق والتوحيد؟

بذل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، جهود وساطة واضحة، والذي يرى حسب تصريحاته أن إسرائيل في "حالة طوارئ وطنية" وطالب النواب بإظهار الشجاعة لجعل الاتفاق ممكنا. وقبل تصويت البرلمان بليلة ذهب هرتسوغ إلى المستشفى لإجراء محادثات وساطة مع نتنياهو الذي كان قد دخل المستشفى وتم زرع جهاز تنظيم ضربات القلب له، وغادر المستشفى قبل تصويت الكنيست بساعات قليلة.

ومن داخل الائتلاف الحكومييلعب وزير الدفاع يوآف غالانت دور الوسيط. وردا على بيان ضباط احتياط سلاح الجو قال غالانت إنه يبذل جهوده من أجل تحقيق "إجماع".

كيف ستسير الأمور الآن؟

أولا تستعد مؤسسات الدولة للاحتجاجات الغاضبة، فقد صرح قائد الشرطة كوبي شاباتي لقناة الأخبار الإسرائيلية 12 أن الشرطة تستعد لمنع اقتحام المحتجين لمبنى الكنيست.

مجموعات المجتمع المدني مثل "الحركة من أجل جودة الحكم" أعلنت بعد تصويت الكنيست أنها سترفع دعوى لدى المحكمة العليا لفحص مدى قانونية تعديل بند المعقولية.

إذن سيفحص قضاة المحكمة العليا فيما إذا كان تجريدهم من جزء من صلاحياتهم دستوري (قانوني) أم لا؟ وإذا كان الجواب لا، ستقف إسرائيل على شفا أزمة وطنية. ولتجنب ذلك قد تضطر الحكومة إلى سحب مشروع الإصلاح القضائي، ويعني هذا السيناريو انهيار الائتلاف الحكومي، حسب مراقبين.

دافيد إيهل/ عارف جابو

  • Gründung des Staates Israel 1948 Premierminister Ben-Gurion (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "انتصار الأمل"

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. ومما قاله بن غوريون آنذاك: "لم يفقد الشعب اليهودي الأمل مطلقاً. ولم تنقطع صلواته للحرية وللعودة إلى وطنه. واليوم عاد اليهود إلى وطنهم الأصلي. وصار لهم دولة خاصة بهم".

  • Archivbild vom israelischen Flagge vor den Vereinigten Nationen 1948 (Getty Images/AFP)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار دبلوماسي

    بعد ذلك مباشرة تم في نيويورك رفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة. وبالنسبة للإسرائيليين شكل ذلك خطوة إضافية نحو الأمن والحرية. وأخيراً أصبح لهم دولة معترف بها دولياً.

  • Timeline 2er Weltkrieg Auschwitz wird befreit (picture-alliance/dpa/akg-images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الساعة المظلمة

    يمكن قراءة أهمية تأسيس دولة إسرائيل على خلفية الهولوكوست. فالنازيون قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية ستة ملايين يهودي. الصورة لمعتقلين في معسكر أوسشفيتس.

  • Israel Unabhängigkeitskrieg1948 flüchtende Palästinenser (picture-alliance/CPA Media)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "النكبة" ـ الكارثة

    يحيي الفلسطينيون يوم تأسيس دولة إسرائيل كيوم "نكبة" بالنسبة لهم؛ إذ توجب على نحو 700.000 فلسطيني مغادرة أراضيهم. وعليه فإن تأسيس دولة إسرائيل هو بداية ما يسمى "صراع الشرق الأوسط" الذي لم يتم حله حتى بعد مرور 70 عاماً عليه.

  • Bildergalerie Ausstellung Ihr glücklichen Augen (Photo House Pri-Or, Tel Aviv)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    العمل من أجل المستقبل

    الطريق السريع رقم 2 تربط بين مدينتي تل أبيب ونتانيا وتوثق كذلك لإرادة انبعاث الدولة الفتية. وتم تدشين الطريق في 1950 من قبل وزيرة العمل الإسرائيلية غولدا مايير التي فرضت على البلاد بعد توليها رئاسة الحكومة نهج تحديث اقتصادي واجتماعي صارم.

  • Kinder im Kibbuz ca. 1950 (G. Pickow/Three Lions/Hulton Archive/Getty Images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كيبوتس

    الكيبوتسات هي تجمعات سكنية تعاونية تم إشادتها في كل أنحاء إسرائيل، ولاسيما في السنوات الأولى بعد تأسيس الدولة. وفيها طبق اليهود العلمانيون وأيضاً من ذوي التوجهات الاشتراكية تصوراتهم حول المجتمع.

  • Sechstagekrieg - israelische Panzer in den Golanhöhen - Syrien (Imago/Keystone)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الدولة الحصينة

    استمرت التوترات مع الجيران العرب. وفي 1967 أدت تلك التوترات إلى "حرب الأيام الستة" التي انتصرت فيها إسرائيل على مصر والأردن وسوريا ولبنان، التي كانت مدعومة أيضا من وحدات سعودية ويمنية أقل. وفي الوقت نفسه بسطت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية ـ وكان ذلك بداية توترات وحروباً إضافية في المنطقة.

  • Olympia Attentat von München 1972 (dapd)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار وموت

    في الألعاب الأولمبية في 1972 بميونيخ أحرز السباح اليهودي الأمريكي مارك شبيتس سبعة أرقام قياسية عالمية. وفي منتصف الدورة الأولمبية اقتحم إرهابيون فلسطينيون القرية الأولمبية واحتجزوا الرياضيين الإسرائيليين كرهائن. وانتهت محاولة تحريرهم من قبل الشرطة الألمانية بكارثة: إذ قتل الإرهابيون الرياضيين الإسرائيلين المحتجزين.

  • Symbolbild Israel Siedlungen im Westjordanland (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    مستوطنات في أرض العدو

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية عامل تسخين دائم للنزاع مع الفلسطينيين. وتتهم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية إسرائيل بمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية من خلال بناء مزيد من المستوطنات. وحتى الأمم المتحدة تشجب بناء المستوطنات، إلا أن إسرائيل إلى يومنا هذا لا تعبأ بذلك.

  • Gazastreifen Erste Intifada 1987 (picture-alliance/AFP/E. Baitel)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    غضب وكراهية وحجارة

    في شتاء 1987 احتج الفلسطينيون ضد الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وتفجرت الاحتجاجات في مدينة غزة وانتقلت بسرعة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية. واستمرت تلك الانتفاضة على مدار سنوات وانتهت بتوقيع اتفاقيات أوسلو في 1993.

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    وأخيراً السلام؟

    بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 1993 محادثات سلام. وانتهت هذه المفاوضات بتوقيع "اتفاقية أوسلو" وبالاعتراف المتبادل.

  • Israel 1995 - Premierminister Peres (Getty Images/AFP/J. Delay)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كرسي فارغ

    اغتال طالب حقوق متطرف إسحاق رابين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1995. نسف الاغتيال عملية السلام وكشف الانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فقد زادت الفجوة بين اليهود المعتدلين والمتطرفين، وكذلك بين العلمانيين والأصوليين. الصورة تظهر رئيس الوزراء السابق شيمون بيريس بجانب الكرسي الفارغ لسلفه.

  • Altbundespräsident Johannes Rau gestorben Johannes Rau (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    محاولة قول ما لا يمكن قوله

    الإبادة الجماعية بحق اليهود تؤثر إلى يومنا هذا على العلاقات الألمانية الإسرائيلية. وفي شباط/فبراير 2000 كان الرئيس الألماني الأسبق يوهانس راو أول رئيس ألماني يلقي كلمة باللغة الألمانية أمام الكنسيت. طلب راو العفو من أجل صالح الأبناء والأحفاد.

  • Israel Mauerbau 2002 (picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Nackstrand)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الجدار الإسرائيلي

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية وراء تسخين المواجهة مع الفلسطينيين. وفي عام 2002 شيدت إسرائيل جداراً يبلغ طوله 107 كيلومتراً في الضفة الغربية. ورغم أن الجدار قلل من أعمال العنف، إلا أنه لم يحل المشاكل السياسية للنزاع المستمر منذ 70 عاماً بين الشعبين.

  • Israel Besuch Außenminister Maas in Yad Vashem (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انحناء أمام الموتى

    وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس يسير بخطى ثابتة على تقليد التقارب الألماني الإسرائيلي. وقادته رحلته الخارجية الأولى كوزير للخارجية إلى إسرائيل. وفي آذار/مارس 2018 وضع ماس إكليلاً من الورود على النصب التذكاري ياد فاشيم إجلالاً لضحايا الهولوكوست.


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