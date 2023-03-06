إسرائيل ـ طاقم بديل بعد امتناع طياري العال نقل نتنياهو لإيطاليا

أعلنت شركة العال الإسرائيلية للطيران مساء أمس (الأحد الخامس من مارس / آذار 2023) أنها وجدت طاقماً بديلاً لنقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقرينته سارة إلى إيطاليا في زيارة رسمية.

ورفض طيارو وأطقم ضيافة شركة العال بالقيام برحلة نتنياهو إلى إيطاليا، المقررة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن الشركة قولها إن طياريها وضعوا نتنياهو وقرينته سارة في موقف صعب بعد عدم قبول أي منهم التطوع لنقله الاثنين إلى روما في زيارة رسمية لإيطاليا.

وانتهى الموعد النهائي للتقدم للعرض الذي قدمته شركة الطيران الوطنية الإسرائيلية، كما يحدث عندما يكون من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء برحلة على متن شركة طيران تجارية. ولم يهتم طيارو الشركة أو أطقم الضيافة باغتنام الفرصة.

وفي وقت لاحق من مساء الأحد، أعلنت "العال" أنها عثرت أخيراً على طاقم لنقل نتياهو وزوجته إلى إيطاليا.

ووفقا لبروتوكول "العال"، فإن مفوض السرب ملزم بقيادة رحلة رئيس الوزراء. ومع ذلك، لم يتضح أين عثرت شركة الطيران على طاقم للطائرة ومساعد الطيار، حيث بدا أن موظفي شركة العال لا يريدون القيام برحلة نتنياهو.

ومن المتوقع أن يغادر نتنياهو إلى إيطاليا يوم الخميس المقبل للقاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

ويذكر أن العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي أعلنوا الأحد رفضهم الالتحاق بتدريب ليوم

واحد احتجاجا على الإصلاحات القضائية التي يتبناها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما يمثل صدمة لدولة من المفترض أن يكون جيشها متعدد الأعراق غير مسيس. ودائما ما اعتمد سلاح الجو، الذي يمثل الذراع الاستراتيجية

لإسرائيل، على جنود الاحتياط في زمن الحرب، كما أنه يطلب من الأطقم‭‭‭‭ ‬‬‬‬التي انتهت مدة خدمتها الخضوع للتدريب بانتظام من أجل الحفاظ على جاهزيتها..

وتسعى الحكومة الدينية القومية إلى إجراء تغييرات قضائية تشمل فرض قيود على المحكمة العليا، التي تتهمها حكومة نتنياهو بتجاوز السلطات المخولة لها. ويشعر المنتقدون بالقلق من أن نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيها، يريد التغول على سلطة القضاء..

وتجتاح إسرائيل مظاهرات أسبوعية تزداد حدة، قال بعض قادتها، ومنهم قادة عسكريون سابقون، إن التحول غير الديمقراطي في الحكومة من شأنه أن يبرر العصيان الجماعي في صفوف القوات..

ع.ح./ح.ز. (د ب أ / رويترز)