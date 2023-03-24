إسرائيل ـ استمرار الاشتباكات مع الشرطة رغم إعلان نتنياهو

على الرغم من تأكيدرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقف الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي كانت حكومته تعتزم القيام بها، بصورة مؤقتة، استمرت الاشتباكات العنيفة مع الشرطة، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية على موقعها الالكتروني، الثلاثاء (28 مارس / آذار 2023). وقامت الشرطة باستخدام قنابل الصوت وخراطيم المياه لتفرقة المتظاهرين المناهضين للإصلاحات القضائية في تل أبيب، أثناء محاولتهم عرقلة طريق سريع رئيسي؛ كما قامت مجموعة من المتظاهرين في القدس بإعاقة السير في طريق آخر، وإضرام النيران في القمامة، ومهاجمة سائق سيارة أجرة عربي.

نتانياهو يعلق مشروع إصلاح القضاء.. ماذا بعد؟

واستمر كل من مؤيدي ومنتقدي الإصلاحات القضائية التي اقترحتها الحكومة، في التشابك مع سلطات إنفاذ القانون أثناء الليلة التي أعقبت إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن تعليقه العملية التشريعية، لمواصلة الحوار وبناء توافق في الآراء بشأن التعديلات القضائية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أكد وقفا مؤقتا للإصلاحات القضائية، حيث قال في القدس أمس الاثنين "قررت تعليق القراءتين الثانية والثالثة في هذه الجلسة". هذا يعني أنه لن يتم طرح مشروع القانون للتصويت في البرلمان حتى نهاية نيسان / أبريل على أقرب تقدير. وأضاف نتنياهو "نحن في وسط أزمة تهدد وحدتنا الأساسية"، محذرا من اندلاع حرب أهلية. وأضاف "يجب أن يتصرف الجميع بمسؤولية".

وأعلن متحدث باسم الحكومة أمس الاثنين، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ونتنياهواتفقا على التأجيل إلى ما بعد العطلة البرلمانية في نهاية تموز/ يوليو المقبل. وقال المتحدث أيضا إنه سيتم إنشاء سلاح "حرس وطني" تحت قيادة الوزير اليميني المتطرف، ولكن لم يتضح بشكل صريح ما يعنيه هذا القرار. ووفقا لتقارير إعلامية، التقى بن غفير ونتنياهو في وقت سابق في جلسة طارئة تردد أن بن غفير هدد فيها بالاستقالة ما لم يلتزم نتنياهو بخطط الإصلاح.

ورحب الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ بقرار إرجاء الاصلاحات القضائية. وأعلن منظمو المظاهرات، المستمرة منذ أسابيع، أنهم سيواصلون الاحتجاجات. وقالوا في بيان "تسببت الحكومة في اقتراب إسرائيل من الدمار ولا تزال تهدد بتفكيك الديمقراطية. إن التجميد المؤقت ليس كافيا، وستستمر الاحتجاجات الوطنية في التصاعد حتى يتم رفض القانون في الكنيست".

ح.ز/ و.ب (رويترز/ د.ب.أ / أ.ف.ب)