 إسرائيل - صبي في السادسة يعثر على رقيم طيني عمره 3500 سنة | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 26.05.2020

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منوعات

إسرائيل - صبي في السادسة يعثر على رقيم طيني عمره 3500 سنة

فيما كان يتجول لاهياً مع اسرته جنوب إسرائيل عثر على رقيم طيني بدا غريب الشكل، فركض إلى أبيه وأمه يخبرهما بما وجده، وانتهى الأمر بهدية جميلة ينالها الصبي لقاء الرقيم.

رقيم طيني من العصر الكنعاني عثر عليه صبي في إسرائيل

هذا الرقيم الطيني يساعد في فهم الصراعات على السلطة في جنوب إسرائيل في العصر الكنعاني

زارت العائلة الصغيرة منطقة تل دشيمه الأثري قرب منطقة رايم الواقعة في آذار/ مارس المنصرم، فلحظ ابنهم البالغ من العمر لوحاً طينياً غريب الشكل حفر عليه رجل غير واضح الملامح يسوق أمامه رجلاً عارياً مقيد اليدين إلى الخلف، هو الآخر غير واضح الملامح. كشفت عن ذلك سلطات رعاية الآثار في إسرائيل يوم (الاثنين 25 أيار/ مايو 2020). العائلة المتنزهة سلمت الرقيم الى سلطة الآثار فكرمت الأخيرة الطفل الذي عثر على الرقيم.

صبي اسرائيلي عثر على رقيم طيني جنوب البلاد

عثر هذا الصبي في منطقة تل دشيمه الأثري قرب منطقة رايم في آذار/ مارس 2020 على رقيم طيني أثري قيّم

علماء الآثار الذين تفحصوا هذا اللوح الذي تبلغ ابعاده 2.8 سنتمتر مربع طولاً وعرضاً وصنفوه باعتباره لقية أثرية نادرة كما افاد تقرير وكالة الأنباء الألمانية.

ركّز الفنان الذي نقش الرقيم على إظهار حالة الإذلال التي يتعرض لها الأسير أو السجين. هذه اللُّقية تساعد في فهم الصراعات على السلطة في جنوب إسرائيل في العصر الكنعاني. وعاش الكنعانيون في المنطقة التي تعرف اليوم بإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان وأجزاء من الأردن وسوريا الحاليتين.

م.م/ و.ب (د ب ا)

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