إسرائيل "توقف" مشتبها بهم في الهجوم على قرية جيت الفلسطينية

أوقفت إسرائيل مشتبهاََ بهم في الهجوم "الإرهابي" على فلسطينيين في قرية جيت بالضفة الغربية المحتلة، فيما أفادت سلطات صحية فلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين قضوا في عملية عسكرية في طولكرم.

أعلنت الشرطة والاستخبارات الإسرائيلية اليوم الخميس (22 آب/أغسطس 2024) توقيف أربعة أشخاص بينهم قاصرة يشتبه بـ"ضلوعهم في حوادث إرهابية ضد فلسطينيين" خلال الهجوم الدامي الذي شنه مستوطنون على قرية جيت في الضفة الغربية المحتلة قبل أسبوع.

وأفادت الشرطة والاستخبارات في بيان "كان هذا حادثاً إرهابياً خطيراً ترافق مع إحراق مبان وسيارات والرشق بالحجارة وبزجاجات حارقة، كما قتل فلسطيني وأصيب آخر بجروح". وذكر البيان أن المشتبه بهم "قيد الاحتجاز" فيما "يتواصل التحقيق".

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن المشتبه بهم الأربعة يخضعون للاستجواب بشأن "أعمال مختلفة" كلها وقعت "في اليوم نفسه" في قرية جيت بشمال الضفة الغربية.

وشن حوالى مئة مستوطن يحملون بحسب شهود سكاكين وأسلحة نارية، هجوماً ليلة 15 آب/ أغسطس على قرية جيت ما أدى إلى مقتل فلسطيني عمره 23 عاماً وإصابة آخر بجروح. وأثار الهجومموجة تنديد في العالم وكذلك داخل الطبقة السياسية الإسرائيلية.

عملية للجيش الإسرائيلي في طولكرم

وفي الضفة الغربية ولكن في حادثة منفصلة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قصفاً بطائرات مسيرة خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة طولكرم بالضفة الغربية اليوم الخميس أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القصف الذي وقع في مخيم طولكرم للاجئين كان يستهدف مسلحين. وأضاف أن القوات واجهت المسلحين وحفرت في بعض الطرق للكشف عن عبوات ناسفة بدائية مدفونة تحت الأسفلت، في حين قال سكان إنه أمكن سماع دوي إطلاق النار والانفجارات في ساعات الصباح.

الضفة الغربية المحتلة.. إدانات دولية لهجوم مستوطنين على قرية فلسطينية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ولم يصدر بعد بيان من أي من الفصائل الفلسطينية المسلحة عن انتماء الرجال الذين قتلوا في قصف الطائرات المسيرة لأي منها.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ أن اندلعت الحرب في قطاع غزة . وقتل مذاك ما لا يقل عن 640 فلسطينيا برصاص المستوطنين والقوات الإسرائيلية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية فلسطينية، فيما قتل ما لا يقل عن 19 إسرائيلياً بينهم جنود، في هجمات فلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقاً لأرقام إسرائيلية رسمية.

ويعيش عشرات آلاف المستوطنين فيالضفة الغربيةفي تجمعات تعتبر غير قانونية بالنسبة إلى الأمم المتحدة.

وسجّلت الأمم المتحدة في الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 12 آب/أغسطس، 1250 هجوماً شنها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين، بما في ذلك 120 هجوماً تسبّبت في وقوع إصابات بين الفلسطينيين وألف تسبّبت في أضرار مادية.

خ.س/ع.ج/م.س (أ ف ب)