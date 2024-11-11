إسرائيل تنتقد هولندا بعد الاعتداء على مشجعي مكابي تل أبيب

انتقدت إسرائيل عدد الاعتقالات إثر الصدمات على هامش المباراة بين فريقي أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب واعتبرت أنها "قليل للغاية"، عارضة المساعدة في التحقيق.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد جدعون ساعر للصحافيين في القدس الاثنين (11 تشرين الثاني/نوفمبر 2024) إن إسرائيل تعتبر عدد الاعتقالات إثر الصدامات في أمستردام الأسبوع الماضي "قليل للغاية". وأضاف "أبلغتني رئيسة بلدية أمستردام أنهم شكلوا فريق تحقيق خاص، لكن يمكنني أن أقول إنه حتى الآن، عدد الاعتقالات قليل للغاية".

وأوضح أن اسرائيل عرضت مساعدتها في التحقيق في أعمال العنف التي وقعت في أمستردام الجمعة بعد مباراة في كرة القدم بين فريق إسرائيلي وآخر هولندي.

وقد أعلنت الشرطة الهولندية توقيف حوالى 60 شخصاً بعد الصدامات التي وقعت على هامش المباراة بين فريقي أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب.

وأصيب ما بين 20 و30 من أنصار مكابي بعد تعرضهم لهجوم من قبل مجموعات من الأفراد الذين لبوا، بحسب الشرطة الهولندية، دعوة لاستهداف اليهود أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي. ووضع مسؤولون هذه الصدامات في إطار تزايد الأعمال "المعادية للسامية" والمناهضة لإسرائيل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

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وقالت رئيسة بلدية أمستردام فيمكه خالسيما إنه "انفجار لمعاداة السامية وآمل ألا أراه مجدداً" مضيفة أنها تشعر "بالخزي" من هذا العنف.

من جهته أكد وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب أن "تحقيقاً معمقاً سيجري في هولندا".

جرت المباراة الخميس في جو هادئ عموماً رغم أن بعض المشجعين الإسرائيليين لم يلتزموا بدقيقة الصمت على أرواح ضحايا الفيضانات في إسبانيا، الدولة التي اعترفت مؤخراً بدولة فلسطين.

في شريط فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي لم يتسن التحقق من صحته، كان بعض مشجعي نادي ماكابي كما يبدو يرددون بالعبرية هتافات معادية للفلسطينيين والعرب.

خ.س/ح.ز (أ ف ب)