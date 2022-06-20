إسرائيل تكشف عن تحالف للدفاع الجوي في المنطقة برعاية أمريكية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم (الاثنين 20 يونيو/ حزيران 2022) إن إسرائيل تبني "تحالفا للدفاع الجوي في الشرق الاوسط" بقيادة الولايات المتحدة، مضيفا أن التحالف أحبط بالفعل محاولات لشن هجمات إيرانية وقد يستمد مزيدا من القوة من زيارة الرئيس جو بايدن الشهر المقبل. ومع اقترابها في السنوات الأخيرة من الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة والتي تشاركها مخاوفها بشأن إيران، عرضت إسرائيل عليها التعاون في مجال الدفاع. وفي العلن أبدت الدول العربية ترددا إزاء هذه الفكرة.

وقال غانتس في إحاطة أمام نواب الكنيست الإسرائيلي إن مثل هذا التعاون يحدث بالفعل. وأضاف وفقا لنص رسمي "خلال العام الماضي، كنت أقود برنامجا مكثفا مع شركائي في البنتاغون والإدارة الأمريكية سيعزز التعاون بين إسرائيل ودول المنطقة. "هذا البرنامج بدأ العمل به بالفعل وتمكن بنجاح من اعتراض محاولات إيرانية لمهاجمة إسرائيل ودول أخرى".

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ولم تذكر التصريحات أسماء أي شركاء آخرين في التحالف ولم تذكر تفاصيل أخرى عن الهجمات التي تم إحباطها. وتقول إيران، العدو اللدود لإسرائيل والمنافسة الإقليمية لقوى عربية، إن أي إجراءات عسكرية تتخذها هي إجراءات دفاعية. وأضاف غانتس "آمل أن نتخذ خطوة أخرى للأمام في هذا الجانب (من التعاون الإقليمي) خلال زيارة الرئيس بايدن المهمة". وخلال زيارته في الفترة من 13 إلى 16 يوليو تموز، سيتوقف بايدن في إسرائيل ويتجه بعد ذلك إلى السعودية حيث يلتقي بزعماء عرب.

وساندت الرياض التقارب الإسرائيلي في عام 2020 مع الإمارات والبحرين. لكن المملكة لم تصل إلى حد تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ومع تصاعد التوتر بشأن برنامج طهران النووي في السنوات الأخيرة، تعرضت إسرائيل والسعودية والإمارات وأجزاء من العراق لضربات جوية بطائرات مُسيرة أو ضربات صاروخية أعلنت فصائل مدعومة من إيران مسؤوليتها عنها أو اتهمت بتنفيذها.

وفي رد فعل على هذه التصريحات الإسرائيلية، قال قائد عسكري إيراني كبير اليوم الاثنين إن الأنشطة العسكرية المشتركة لإسرائيل وبعض الدول العربية في الخليج "نابعة من اليأس". وجاءت هذه التصريحات على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة البريغادير جنرال أبو الفضل شكرجي إلى وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ / أ.ف.ب)