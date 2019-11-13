إسرائيل تكثف غاراتها على غزة وحصيلة القتلى في ارتفاع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأربعاء (13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) عن ارتفاع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين إلى 26 منذ أمس الثلاثاء في غارات إسرائيلية على القطاع. وذكرت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن 24 شخصا بينهم سيدة قتلوا منذ يوم أمس الثلاثاء، فيما أصيب 73 آخرين بجروح مختلفة. وأوضحت الوزارة أن 14 شخصا قضوا جراء غارات إسرائيل منذ صباح اليوم.

من جهته، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في غزة أنه رصد أكثر من 50 غارة جوية و21 اعتداء قصف بالمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة. وذكر المكتب الإعلامي في بيان أنه تم استهداف منازل وأراض زراعية ومزارع خضروات ودواجن واستراحات بحرية ومواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في مختلف مناطق قطاع غزة، موضحا أن 48 منزلا تضررت كليا وجزئيا بفعل الغارات.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجه "موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، كثف فيها من وتيرة الغارات ونوعية الأهداف". وذكر بيان صادر عن الجيش أنه تم استهداف مصنع لإنتاج رؤوس حربية لقذائف صاروخية في جنوب قطاع غزة، ومقر قيادة لواء خان يونس للجهاد الإسلامي ومخزن أسلحة في منزل.

وأضاف أن البحرية الإسرائيلية هاجمت قطعة بحرية تابعة للقوة البحرية للجهاد تم استخدامها للتدريبات استعدادًا لتنفيذ عمليات مستقبلية في المجال البحري، بالإضافة إلى مجمع عسكري لتدريبات القوة البحرية للحركة يستخدم أيضًا كمخزن أسلحة.

من جهتها، قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها عالجت 48 شخصا منذ مساء الثلاثاء من إصابات طفيفة. وظلت المدارس الإسرائيلية الواقعة على بعد 40 كيلومتراً من غزة مغلقة اليوم الأربعاء مع استمرار انطلاق صافرات الإنذار الصاروخية في جميع أنحاء جنوب إسرائيل.

مشاهدة الفيديو 02:19 شارك تصعيد خطير بين إسرائيل وقطاع غزة إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3Sxa4 23 قتيلا فلسطينيا في الغارات الاسرائيلية على غزة

وأطلق مسلحون العديد من الصواريخ من غزة على إسرائيل بعد أن شنت الأخيرة ضربات اسفرت عن مقتل القيادي بالحركة بهاء ابو العطا وزوجته، ووصفت الحركة القتل بأنه "إعلان حرب". وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 350 صاروخا على أهداف في جميع أنحاء جنوب إسرائيل منذ صباح امس الثلاثاء ، مضيفا أنه تم اعتراض العشرات من هذه الصواريخ بواسطة منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي .

وتبحث الأمم المتحدة في القاهرة عن سبل لوقف التصعيد في غزة والعمل مع مصر للتوصل إلى تهدئة عاجلة للوضع.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ)