إسرائيل تقصف أهدافا في لبنان وترصد نحو 70 مقذوفا أطلقت عليها

استهدفت غارات إسرائيلية مواقع لحزب الله في جنوب لبنان ومقر مخابرات وورشة عمل تحت الأرض لإنتاج الأسلحة في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما قالت الدولة العبرية إن عشرات المقذوفات أطلقت باتجاه الجليل.

شنّت طائرات إسرائيلية فجر الأحد (20 تشرين الأول/أكتوبر 2024) غارات على عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. وطالت الغارات مدينة النبطية للمرة الثالثة منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة الرسمية إن "طائرات حربية (إسرائيلية) أغارت" على النبطية "لسبع مرات"، مشيرة إلى أن إحدى الغارات استهدفت مبنى مأهولاً، تعمل فرق الإنقاذ على رفع الأنقاض وسحب الضحايا منه.

وكانت المدينة تعرضت مرتين خلال الأيام الماضية لسلسلة غارات دامية، أسفرت الأولى في 12 تشرين الأول/أكتوبر عن دمار هائل في السوق التجارية للمدينة، بينما أدت الثانية الأربعاء الى تدمير مبنى البلدية ومحيطه، وأوقعت 16 قتيلاً على الأقل بينهم رئيس البلدية وأعضاء في فريق عمله.

وأوردت الوكالة الأحد أسماء أكثر من 50 بلدة وقرية في جنوب لبنان طالتها غارات إسرائيلية أخرى، بينها الخيام وبنت جبيل وكفرشوبا وعيتا الشعب. وقد أسفر بعض تلك الغارات عن وقوع ضحايا.

وفي بلدة ميس الجبل الحدودية، ذكرت الوكالة أن "قوة إسرائيلية أقدمت على تفجير حي الطراش بعد تفخيخه بمواد شديدة الانفجار". كما "جرفت مقبرة" بلدة بليدا المجاورة لميس الجبل. وتقع البلدتان التي نزح السكان منهما -على وقع التصعيد بين حزب الله وإسرائيل منذ عام- على الحدود الجنوبية للبنان مع الدولة العبرية. وقد تعرضتا لدمار هائل جراء العمليات العسكرية.

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مهاجمة مقر مخابرات حزب الله في بيروت

وتعرّضت ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، صباح اليوم الأحد لثلاث غارات إسرائيلية، وفق الوكالة الوطنية، طالت اثنتان منها حارة حريك والثالثة منطقة الحدث. وجاء تنفيذ الغارات بعد إنذارات من الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء مناطق قال إنها تقع "قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله"، وذلك في منطقتي حارة حريك والحدث.



وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قتلت ثلاثة عناصر من حزب الله في لبنان. وأضاف أن طائراته قصفت أيضاً مقراً استخباراتياً تابعاً لحزب الله وورشة أسلحة في بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على منصة "إكس" إن "جيش الدفاع هاجم مقر قيادة لركن الاستخبارات التابع لحزب الله وورشة إنتاج

أسلحة تحت الأرض في بيروت".

إطلاق عشرات المقذوفات من لبنان على إسرائيل

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه رصد نحو 70 مقذوفاً أطلِقت من لبنان نحو الدولة العبرية خلال دقائق، مؤكداً أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت بعضها. وقال الجيش في بيان "عقب إطلاق صفارات الإنذار بين الساعة 11,09 (08,09 ت غ) و11,12 صباحاً في منطقتي الجليل الغربي والجليل الأعلى، تم رصد نحو 70 مقذوفا انطلقت من لبنان".

وقال حزب الله في بيان إنه قصف "قاعدة فيلون في روش بينا شرق مدينة صفد" برشقة "صاروخية كبيرة"، في إطار سلسلة عمليات تبنى تنفيذها ضد تجمعات جنود ومواقع إسرائيلية.

ومنذ أن صّعدت إسرائيل في 23 أيلول/سبتمبر وتيرة غاراتها في لبنان، استهدفت بشكل خاص معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب البلاد وشرقها. وأعلنت نهاية الشهر نفسه بدء عمليات توغل بري عبر الحدود.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـمنظمة إرهابية.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)