 إسرائيل تعيد للأردن منطقتين سيطرت عليهما 70 عاما | أخبار | DW | 10.11.2019

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أخبار

إسرائيل تعيد للأردن منطقتين سيطرت عليهما 70 عاما

بعد 70 عاما من سيطرة إسرائيل عليهما، عادت إلى الأردن منطقتا الباقورة والغمر. وأعادت إسرائيل الآن أراضي الباقورة والغمر للأردن بعد انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بهما من اتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين قبل 25 عاما.

Jordanien Friedensinsel am Jordan (picture-alliance/imageBROKER/F. von Poser)

صورة رمزية

في خطاب العرش الذي ألقاه بمناسبة افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر، أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رسميا اليوم الأحد (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر مع إسرائيل. وقال الملك عبد الله :"أعلن اليوم انتهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر، وفرض سيادتنا الكاملة على منطقتي الباقورة والغمر وكل شبر فيهما".

وكان الأردن قد وافق وقت توقيع السلام المبرمة بين الجانبين في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 على تأجير أراضي المنطقتين لإسرائيل لـ25 عاما، بعدما ظلتا بالفعل تحت السيطرة الإسرائيلية لمدة 45 عاما.

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وبحسب ملاحق اتفاقيّة السلام الموقّعة (معاهدة وادي عربة) تمّ إعطاء حقّ التصرّف لإسرائيل بهذه الأراضي لمدة 25 عاماً، على أن يتجدّد ذلك تلقائياً في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية إسرائيل برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو ما فعلته المملكة.

وقرّر الملك عبدالله العام الماضي استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال)، والغمر في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة (جنوب) من الوصاية الإسرائيلية.

وانتهى اليوم الأحد حق المزارعين الإسرائيليين بزراعة الأراضي الأردنية في الباقورة والغمر التي يطلق عليها "نهرايم" بالعبرية. وذكر مراسل وكالة فرانس برس في شمال إسرائيل الأحد أنه تم إغلاق البوابة الصفراء المؤدية إلى جسر فوق النهر الفاصل بين البلدين، يسلكه المزارعون الإسرائيليون للدخول إلى الباقورة.

وفي رد على أسئلة فرانس برس قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "الاتفاق سينتهي في 10 تشرين الثاني /نوفمبر" دون اعطاء المزيد من التفاصيل. وقال أوري أرييل وزير الزراعة الإسرائيلي إن انتهاء العمل بالاتفاق الخاص بالأرض جاء في وقت بلغت فيه العلاقات الإسرائيلية الأردنية نقطة متدنية. وقال لرويترز "لسنا في شهر عسل. بل في فترة من الشجار المستمر".

وفي أحدث مثال على ذلك شعر الأردن بالصدمة بفعل تصريحات لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وعد فيها خلال الدعاية الانتخابية في انتخابات أيلول/ سبتمبر الماضي بضم غور الأردن.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Bildergalerie: Beduin´s life (Lukas Flinzberger )

    صحراء الأردن ... فضاء واسع لأبي محمد

    أبو محمد هو شيخ عشيرة في الأردن وموسوعة شاملة في أنواع الأعشاب والنباتات وله دراية بفوائدها العظيمة للإنسان والحيوان والطبيعة.

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    يُعرف البدو بكرمهم وسخائهم وعندما يزور أحد الأقارب عائلته يحضى بعناية كبيرة. أبناء عم شيخ القبيلة، أبو محمد، يرغبون في الاحتفال بزيارته لهم، هذه الزيارة هي أيضا فرصة لتبادل أطراف الحديث ومناقشة مواضيع تخصهم.

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    رغم تطور الحياة وتوفر وسائل النقل والعمل إلا أن الخيول لا تزال تحافظ في القبيلة على مكانتها الخاصة، مكانة لا تضاهيها أي مكانة أخرى لأي حيوان.

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    صحراء الأردن ... فضاء واسع لأبي محمد

    الأغنام والماعز مهمة هي الأخرى بالنسبة للقبيلة لا سيما وأن البدو يعيشون على تربية المواشي، وقطيع أبو محمد يتكون من 700 رأس من الأغنام والماعز. وبما أن الأراضي الخصبة قليلة في الصحراء يضطر البدو إلى قطع مسافات كبيرة بحثا عن مناطق لرعي ماشيتهم.

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    وفي فصل الصيف يذهب الرعاة بمواشيهم إلى "عين غزال" للرعي هربا من حر المناطق الأخرى.

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    صحراء الأردن ... فضاء واسع لأبي محمد

    الجمل، رمز الصحراء، لا يمكن لأبي محمد الاسغناء عنه. حيوان فريد من نوعه ويبقى وسيلة النقل المفضلة لكثير من البدو لتحمله عبء الظروف الجوية القاسية والسير لمسافات طويلة عبر الصحراء القاحلة دون ان يعطش. مابيل غوندباخ / عبد الكريم اعمارا


مختارات

صحراء الأردن ... فضاء واسع لأبي محمد

صحراء على مدى نظرالعين، وشُحٌّ في الماء وقلة في الأراضي الصالحة للزراعة، كلها جعلت ظروف المعيشة في بلد كالأردن جد قاسية، لكن البدو تعودوا على هذه الظروف وأكثر ما يميزهم عن غيرهم هو معرفتهم بخبايا الصحراء وتعايشهم معها. (07.06.2017)  

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