إسرائيل: تصفية عضو بحزب الله في الجولان وقادة للحزب في لبنان

أعلنت إسرائيل قتل أحد أعضاء جماعة حزب الله كان ينقل معلومات مخابراتية ضد إسرائيل في هضبة الجولان السورية المحتلة و"تصفية" اثنين من قادة حزب الله في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله استهداف كريات شمونة بصلية صاروخية كبيرة.

قالت إسرائيل إنها قتلت عضوا في جماعة حزب الله في سوريا كان ينقل معلومات مخابراتية ضد إسرائيل في هضبة الجولان المحتلة، في حين ذكرت وسائل إعلام سورية اليوم الخميس (العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2024) أن ضربات جوية إسرائيلية أصابت أهدافا في سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه قتل اثنين من قادة حزب الله في جنوب لبنان وإن طائراته المقاتلة هاجمت مستودعات ذخيرة في منطقة بيروت ومستودعات ذخيرة وبنى تحتية عسكرية أخرى في جنوب لبنان أمس الأربعاء.

وذكر أمس أنه قتل أدهم جحوت، الذي وصفه بأنه أحد أعضاء "الشبكة الإرهابية في الجولان" التابعة لحزب الله، وذلك في منطقة القنيطرة بسوريا. وأضاف أن دور جحوت كان نقل المعلومات من مصادر في النظام السوري إلى حزب الله ونقل المعلومات المخابراتية التي تم جمعها على الجبهة السورية لتسهيل العمليات ضد إسرائيل في هضبة الجولان. واحتلت إسرائيل هضبة الجولان في حرب 1967 وضمت المنطقة، وهي الخطوة التي لم تعترف بها معظم الدول.

وقال التلفزيون السوري في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس إن إسرائيل نفذت غارات جوية استهدفت منطقة صناعية في ريف حمص وموقعا عسكريا في حماة، "واقتصرت الخسائر على الماديات".

ونقل التلفزيون عن مدير المدينة الصناعية في حسياء عامر خليل قوله إن "عدوانا جويا إسرائيليا استهدف معمل سيارات، إضافة لسيارات محملة بمواد طبية وإغاثية في المدينة، ما أدى لاشتعال حريق كبير بالمكان"، مضيفا أن فرق الإطفاء تعمل حاليا على إخماده.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بسماع دوي الانفجارات أيضا في درعا، وأنه يجري التحقيق فيها.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس إنه اعترض طائرة مسيرة اقتربت من إسرائيل فوق البحر الأحمر لكنها لم تدخلها، وذلك بعد دقائق من إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية بطائرات مسيرة.

استهداف منطقة كريات شمونة

ومن جانبه، أعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس استهداف منطقة كريات شمونة الإسرائيلية بصلية صاروخية كبيرة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن رصد إطلاق 40 صاروخا من لبنان على منطقة الجليل الأعلى. ونقلت موقع 0404 الإسرائيلي عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "كجزء من التحذيرات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الأعلى، تم الكشف عن حوالي 40 عملية إطلاق عبر الأراضي اللبنانية، وتم اعتراض بعضها، وتم الكشف عن تحطمها".

ووفق الموقع، تم تفعيل صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بسبب إطلاق صواريخ من لبنان، مشيرا إلى فرق إنقاذ نجمة داود الحمراء توجهت للتفتيش بعد ورود بلاغات. ولفت الموقع إلى تعرض منزل بمستوطنة مرغليوت لإصابة مباشرة.

وفي نفس السياق، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان على منصة إكس اليوم الخميس إن الاتصالات الدبلوماسية تكثفت في الساعات الماضية قبيل انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي بهدف السعي مجددا إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي القيام بمزيد من الضغط لوقف "العدوان الإسرائيلي"على لبنان.

وأضاف بالقول: "هناك اتصالات تجري بين الولايات المتحدة وفرنسا، التي طلبت انعقاد مجلس الأمن، بهدف إحياء الإعلان الخاص بوقف إطلاق النار لفترة محددة لكي يصار إلى استئناف البحث في الحلول السياسية".

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

خ.س/ ع.غ/م.س (رويترز، د ب أ)