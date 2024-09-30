إسرائيل تعلن عن مرحلة جديدة - هل بدأ التوغل البري في لبنان؟

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن إسرائيل أبلغت واشنطن بعزمها شن هجوم بري محدود قد يبدأ قريبا في لبنان. ليس هذا فحسب، بل وفق الخارجية الأميركية "تنفّذ إسرائيل حاليا" عمليات محدودة تستهدف حزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بعزمها شن هجوم بري محدود قد يبدأ قريبا في لبنان. ووفقا لتقارير شبكة "سي بي إس" وصحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤول حكومي أمريكي، فإنه من المقرر أن تبدأ العملية في غضون الساعات القليلة المقبلة.

ولم يؤكد الرئيس الأمريكي جو بايدن تلك التقارير بشكل مباشر في حديثه مع الصحفيين. ودعا بايدن مجددا إلى وقف القتال، وذلك في معرض رده في وقت سابق اليوم الاثنين، على سؤال حول احتمال حدوث توغل إسرائيلي.

وعندما سئل عما إذا كان على علم باعتزام إسرائيل شن "عملية محدودة" في لبنان وما إذا كان يوافق عليها، قال بايدن: "أنا أكثر دراية بما قد تعرفونه، وأشعر بالارتياح في حال توقفهم. ينبغي أن يكون هناك وقف لإطلاق النار الآن".

وأفاد مصدر في الجيش اللبناني وكالة فرانس برس أن قواته تعيد التمركز قرب الحدود في جنوب لبنان على وقع تهديدات اسرائيلية بتوغّل محتمل.

وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته إن "قوات الجيش اللبناني تعيد التمركز وتجميع القوى عند الحدود الجنوبية"، بعيد إبلاغ اسرائيل الولايات المتحدة عن عمليات بريّة "محدودة" تستهدف البنى التحتية التابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

وأكد مسؤول أمريكي في وقت سابق، الاثنين (30 سبتمبر/أيلول 2024)، أن إسرائيل تستعد لبدء توغل بري محدود داخل لبنان في أي وقت، مشيرا إلى أنه لن يكون توغلا كبيرا لاجتثاث حزب الله من جذوره، مثلما كانت تخشى الولايات المتحدة في بادئ الأمر، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء.

ونقلت بلومبيرغ عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن إدارة بايدن أقنعت إسرائيل بعدم شن عملية أوسع نطاقا. وأضاف المسؤول إنها بدلا من ذلك ستشن هجمات مستهدفة تركز على إزالة البنية التحتية لحزب الله من منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

الخارجية الأمريكية: إسرائيل "تنفّذ حاليا" عمليات محدودة

في غضون ذلك أعلنت الخارجية الأميركية أن إسرائيل "تنفّذ حاليا" عمليات محدودة تستهدف حزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين "هذا ما أبلغوني به، بأنهم ينفّذون حاليا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود".

وكان ميلر قال للصحافيين إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بعدد من العمليات البرية وإن إسرائيل وبأنها ستكون محدودة وتركز على البنية التحتية لجماعة حزب الله بالقرب من الحدود مع لبنان.

بوريل: يجب تجنب توسع العمليات

فيما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه يجب تجنب أي عمليات إسرائيلية إضافية في لبنان، وذلك عقب اجتماع افتراضي لوزراء خارجية الكتلة. وصرّح بوريل: "يجب ضمان سيادة كل من إسرائيل ولبنان، وأي تدخل عسكري إضافي سيؤدي إلى تفاقم الوضع بشكل كبير وبالتالي يجب تجنب ذلك".

وأضاف "يجب إسكات الأسلحة الآن ورفع صوت الدبلوماسية ليسمعه الجميع". وقال بوريل الذي يفترض أن يترك منصبه قبل نهاية العام "مرة جديدة، أدعو إلى احترام القانون الدولي الإنساني في كل الظروف". وحذّرت إسرائيل الاثنين بأنها ستستخدم كل إمكاناتها لضرب حزب الله رغم مقتل أمينه العام حسن نصرالله في حين أكد التنظيم المدعوم من إيران أنه مستعد لمواجهة هجوم بري محتمل في لبنان.

ف.ي/أ.ح/ إ.ف (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)