إسرائيل توسع عملياتها في غزة وتواجه حماس في أنحاء من القطاع

أعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة توسيع "عمليته البرية ضد حماس في كل أنحاء قطاع غزة" مضيفا أنه "يعمل في كل مكان توجد فيه معاقل لحماس"، في أوضح إشارة حتى الآن على بدء الهجوم البري على جنوب القطاع المكتظ بالنازحين.

يوسع الجيش الإسرائيلي اليوم (الاثنين الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2023) عملياته في قطاع غزة . وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري مساء الأحد إن "الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع عمليته البرية ضد حماس في كل أنحاء قطاع غزة" مضيفا أن "الجيش يعمل في كل مكان توجد فيه معاقل لحماس".

وفي فيديو نشره الجيش الأحد قال رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي خلال تفقده جنود الاحتياط: إن الجيش يواصل عملياته في جنوب قطاع غزة "بالقدر نفسه من القوة والنتائج" كما فعل في الشمال.

ويشن الجنود الإسرائيليون هجوما بريا منذ 27 تشرين الأول / أكتوبر في شمال غزة حيث سيطروا على مناطق عدة. ومنذ استئناف القتال الجمعة بعد انتهاء هدنة استمرت أسبوعا مع حركة حماس ركز الجيش في شكل أساسي على الضربات الجوية. وليلا أسفرت غارة على مدخل مستشفى كمال عدوان في شمال غزة عن سقوط عدد من القتلى، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. واتهمت حماس في بيان الجيش الإسرائيلي بارتكاب "انتهاك خطير" للقانون الإنساني الدولي.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الأحد ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 15.523 قتيلا، 70 في المئة منهم نساء وأطفال، منذ بدء حملة القصف الإسرائيلي ردا على هجوم غير مسبوق لحماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول / أكتوبر ، متعهدة "القضاء" على الحركة.

يذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وقتل من الجانب الإسرائيلي 1.200 شخص معظمهم مدنيون قضوا بغالبيتهم في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية. كما احتجز مقاتلو حماس 240 شخصا رهائن واقتادوهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وأفاد الجيش الإثنين عن مقتل خمسة جنود، ثلاثة منهم الأحد، منذ انتهاء الهدنة الجمعة. وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه شن حوالي عشرة آلاف ضربة جوية منذ بداية الحرب.

إسرائيل تكثف قصفها على قطاع غزة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وفي جنوب قطاع غزة استهدفت ضربات مكثفة منذ الجمعة مدينة خان يونس ومحيطها حيث يحذر الجيش الإسرائيلي يوميا السكان عبر منشورات يلقيها جوا على بعض الأحياء من "هجوم رهيب وشيك" داعيا السكان إلى المغادرة. والأحد أظهرت لقطات صورتها وكالة فرانس برس سكانا يفرون من المدينة مشيا أو في عربات أو سيارات كدسوا مقتنياتهم على سطحها.

وتعاني مستشفيات جنوب القطاع فوضى في ظل تدفق أعداد كبيرة من الجرحى تفوق قدرتها الاستيعابية فيما نفدت مخزونات الوقود فيها لتشغيل مولدات الكهرباء. في مستشفى ناصر بخان يونس وهو الأكبر في جنوب القطاع تُنقل بعد كل عملية قصف أعداد كبيرة من الجرحى والقتلى من دون أن يتمكن أحد من تحديد هويتهم.

وقال الناطق باسم منظمة يونيسف جيمس إلدر من مستشفى ناصر "يخونني التعبير لوصف الفظائع التي تطال الأطفال هنا". وكان كتب في وقت سابق على منصة إكس "أرى أطفالا يصلون بأعداد كبيرة بين الضحايا".

كما شن الجيش الإسرائيلي باكرا صباح الإثنين عمليات في عدة قطاعات من الضفة الغربية المحتلة ولا سيما في جنين حيث انتشرت حوالى ثلاثين آلية عسكرية، وفق ما أوردت وكالة وفا الفلسطينية.

وحذرت الولايات المتحدة إسرائيل من ارتفاع عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة، من دون أن تشكك في حق حليفتها في "الدفاع عن نفسها". وقالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التي تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (كوب28) في دبي "قُتل عدد كبير جدا من الفلسطينيين الأبرياء. على إسرائيل فعل المزيد لحماية المدنيين الأبرياء".

كما أن للحرب بين إسرائيل وحماس عواقب على الولايات المتحدة التي لاحظت زيادة في الهجمات ضد جنودها وقواعدها وحلفائها في الشرق الأوسط، باستثناء فترة الهدنة التي استمرت أسبوعا. وأعلنت واشنطن أن مدمرة أمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة وذلك خلال تقديمها الأحد الدعم لسفن تجارية في البحر الأحمر استهدفتها هجمات من اليمن، منددة بـ"تهديد مباشر" للأمن البحري.

ح.ز/ ع.ج.م (أ.ف.ب / رويترز)