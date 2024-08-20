إسرائيل تعلن انتشال جثث 6 رهائن كانوا محتجزين في غزة

قال الجيش الإسرائيلي ومكتب نتنياهو في بيانين إن إسرائيل انتشلت جثث ست رهائن من منطقة خان يونس في جنوب غزة الليلة الماضية، ومنتدى عائلات الرهائن والمفقودين يرحب بذلك ويدعو الحكومة إلى ضمان إعادة الرهائن المتبقين.

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء (20 آب/أغسطس 2024) العثور في قطاع غزة على جثث ست رهائن خلال عملية نفذها بالاشتراك مع الاستخبارات الداخلية. وأوضح الجيش أنها جثث خمس رهائن سبق أن أعلن عن مقتلهم خلال الأشهر الماضية وهم إليكس دانسيغ وشاييم بيري وياغيف بوشتاب ويورام ميتسغر ونداف بوبلويل، إضافة إلى جثة أبراهام موندر الذي اعلن كيبوتس نير عوز الثلاثاء وفاته.

من جانبه أعلن كيبوتس نير عوز، الذي استُهدف في هجوم حركة حماس الإرهابي، وفاة الرهينة أبراهام موندر الذي كان محتجزا في غزة، وجاء في بيان "يعلن كيبوتس نير عوز بكثير من الحزن قَتل أبراهام موندر البالغ 79 عاماً في الأسر في غزة بعد أشهر من التعذيب الجسدي والنفسي".

وخطف موندر مع زوجته وابنته وحفيده فيما قتل ابنه خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وشكل شرارة الحرب في قطاع غزة. وأطلق سراح أفراد العائلة الآخرين في إطار صفقة تبادل رهائن ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال هدنة استمرت أسبوعاً في تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت رهينة سابقة قد أكدت لفرانس برس أن الرهائن الستة كانوا محتجزين معاً في نفق. ورحب منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، وهو منظمة تمثل معظم عائلات الرهائن، بهذه الأنباء لكنه جدد دعوته للحكومة لإبرام اتفاق مع حركة حماس على تحرير بقية الرهائن، وقال إن "العودة الفورية لبقية الرهائن، وعددهم 109، لا يمكن أن تتم إلا من خلال التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض. ويتعين على الحكومة الإسرائيلية بمساعدة الوسطاء بذل كل ما في وسعها لإتمام الاتفاق المطروح حالياً على الطاولة".

ويزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشرق الأوسط هذا الأسبوع في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن.

وشنت حماس هجوماً على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، بحسب إحصاءات إسرائيلية. وفي آخر حصيلة أعلنتها اليوم قالت السلطات الصحية التابعة لحماس في قطاع غزة إن 40 ألفا و173 قتلوا، إلى جانب أكثر من 92 ألفا و 857 أصيبوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

واليوم أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل سبعة أشخاص بينهم طفلان في غارة إسرائيلية على مدرسة مصطفى حافظ غرب مدينة غزة فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أغار على مركز قيادة تابع لحركة حماس. وليس ممكنا التحقق من صحة هذه المعطيات من مصادر مستقلة.

يذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

خ.س/ع.ج.م/ ع.ج (رويترز، أ ف ب)