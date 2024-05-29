الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر

أعلن الجيش الإسرائيلي بسط "سيطرته العملياتية" على محور فيلادلفيا، وهو ممر يمتد لمسافة إجمالية تبلغ 14 كيلومتراً على طول الحدود بين غزة ومصر، في وقت نفى مصدر مصري تقارير إعلامية إسرائيلية حول وجود أنفاق على الحدود مع غزة.

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء (29 أيار/مايو 2024) إنه بسط "سيطرة عملياتية" على كامل محور فيلادلفيا، وهو ممر يمتد لمسافة إجمالية تبلغ 14 كيلومتراً على طول الحدود بين غزة ومصر.

وتتمركز قوات الجيش الإسرائيلي فعلياً في معظم الممر، وهناك قسم محدود بالقرب من الساحل لا تنتشر فيه قوات برية، لكن الجيش الإسرائيلي يقول إنه يسيطر على المنطقة بالمراقبة والقوة النارية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في موقعها الإلكتروني.

وعلى طول الممر المجاور لرفح، عثر الجيش الإسرائيلي حتى الآن على نحو 20 نفقاً يعبر إلى مصر. ومن المعروف أن حماس تستخدم مثل هذه الأنفاق لتهريب الأسلحة إلى غزة.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن حماس لم تعد قادرة الآن على تهريب الأسلحة من مصر، حيث يسيطر الجيش على المنطقة. وكان بعض الأنفاق معروف بالفعل للجيش الإسرائيلي، والبعض الآخر تم اكتشافه لأول مرة. وقد تم بالفعل هدم بعضها، وتقوم إسرائيل أيضاً باطلاع مصر على التطورات.

وبحسب الجيش، تم العثور على 82 فتحة نفق أخرى في منطقة ممر فيلادلفيا. كما تم اكتشاف العشرات من منصات إطلاق الصواريخ على طول الممر، على بعد حوالي عشرة أمتار فقط من الحدود المصرية.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن حماس وضعت منصات إطلاق الصواريخ على طول الممر في محاولة لمنع إسرائيل من ضربها، حيث تعتقد أن إسرائيل تخشى تجاوز نيران استهدافها الحدود إلى مصر.

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي، قد صرح في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن الحرب في قطاع غزة سوف تستمر سبعة أشهر أخرى، على الأقل.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في موقعها الإلكتروني، عن هانغبي قوله في تصريحات أدلى بها للإذاعة العامة الإسرائيلية (كان): "تسيطر قوات الدفاع الإسرائيلية حالياً على 75% من ممر فيلادلفيا الممتد على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة.

مصدر مصري ينفي وجود انفاق على الحدود المصرية مع غزة

في غضون ذلك أكد مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، أنه لا صحة لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، حول وجود أنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة.

واتّهم المصدر المصري إسرائيل بتوظيف ادعاءات بوجود أنفاق عند الحدود مع قطاع غزة لتبرير عمليتها العسكرية في رفح في جنوب قطاع غزة، وفق ما أوردت الأربعاء قناة "القاهرة الإخبارية" نقلاً عن "مصدر مصري رفيع".

ونقلت القناة المقرّبة من المخابرات المصرية عن المصدر الرفيع قوله إنه "لا توجد أية اتصالات مع الجانب الإسرائيلي بشأن الادعاءات بوجود أنفاق على حدود قطاع غزة مع مصر".

وأضاف المصدر "إسرائيل توظف هذه الادعاءات لتبرر مواصلة عملية رفح الفلسطينية وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية".

أهمية "محور فيلادلفيا"

اعتبارا من العام 2013 دمّرت مصر مئات الأنفاق العابرة للحدود مع غزة والتي قالت إنها كانت تستخدم لنقل مقاتلين وأسلحة خلال الحرب التي خاضتها القاهرة مدى سنوات في مواجهة متمردين إسلاميين في شمال سيناء.

ومحور فيلادلفيا يبلغ طوله 14 كيلومترا ويمتد على طول الحدود مع مصر، من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) جنوبا. ويقع المحور ضمن نطاق منطقة عازلة تم الاتفاق على إقامتها بين إسرائيل ومصر.

وتأتي السيطرة على محور فيلادلفيا بعد أسابيع فقط على سيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح الحدودي مع مصر في 7 أيار/مايو.

والثلاثاء تمركزت دبابات إسرائيلية في وسط مدينة رفح التي تقول الأمم المتحدة إن 1,4 مليون شخص، غالبيتهم من النازحين، يحتمون فيها.

خ.س/أ.ح/ ع.خ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)