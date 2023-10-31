 إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من منطقة البحر الأحمر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.10.2023

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إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من منطقة البحر الأحمر

دوت صفارات الإنذار في منطقة مدينة إيلات على البحر الأحمر وقال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط "هدفا جويا"، مؤكدا أنه "لم يكن هناك أي تهديد أو خطر على المدنيين". فيما أعلن الحوثيون في اليمن أنهم أطلقوا مسيّرات نحو إسرائيل.

نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي المضاد للصواريخ آرو 3 (3/1/2014)

نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي المضاد للصواريخ آرو يعترض صاروخ أرض-أرض

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء (31 أكتوبر/ تشرين الأول)  اعتراض قواته لصاروخ أطلق من منطقة البحر الأحمر، مشيرا إلى أنه استخدم نظام الدفاع الجوي (آرو) للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع مع حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. 

وقال الجيش في بيان "تم إطلاق صاروخ أرض-أرض في اتجاه الأراضي الإسرائيلية من منطقة البحر الأحمر وتم اعتراضه بنجاح بواسطة نظام الدفاع الجوي المضاد للصواريخ آرو (السهم)".

وأشار الى أنه جرى كذلك صباح اليوم استنفار طائراته "عقب رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث اعترضت أهدافًا معادية حلقت في المنطقة". وأكد الجيش "تم اعتراض جميع التهديدات الجوية خارج الأراضي الإسرائيلية، ولم يتم رصد أي تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية".

وانطلقت صفارات الإنذار، في وقت سابق اليوم في مدينة إيلات جنوب إسرائيل بعد رصد "هدف" جوي. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن أنظمته رصدت "هدفا جويا يقترب من  إسرائيل  حيث لم يشكل أي تهديد وأي خطر على المواطنين" (دون أن يحدد طبيعة الهدف).

مختارات

وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي في تغريدة إنه "تم إطلاق صفارات الإنذار في إيلات، جنوب إسرائيل، لمخاوف من تسلل طائرة مسيرة معادية".

من جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية "تم اعتراض طائرة بدون طيار  أطلقت من اليمن عبر البحر الأحمر"، وأضافت: "الطائرة لم تخترق الأراضي الإسرائيلية". 

من جانبهم أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن أنهم أطلقوا مسيّرات نحو إسرائيل ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وردًا على سؤال بشأن إطلاق مسيرات في اتجاه مدينة إيلات في جنوب إسرائيل، قال رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بهاد دوليا، عبد العزيز بن حبتور لوكالة فرانس برس إن "هذه المسيرات تابعة للجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء". ويسيطر على صنعاء الحوثيون المدعومون من إيران منذ العام 2014.

 

يذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت قد قالت إن الصواريخ والطائرات المسيرة التي سقطت في مصر الجمعة الماضية (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023). وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ليئور حياة قد كتب قبل أيام  عبر حسابه على موقع إكس "تدين إسرائيل الضرر الذي لحق بقوات الأمن المصرية جراء الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقها تنظيم الحوثيين الإرهابي بهدف الإضرار بإسرائيل".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي  دانيال هاكاري "رصدنا في الساعات القليلة الماضية  تهديدا جويا في منطقة البحر الأحمر". وأضاف في إفادة صحفية بثها التلفزيون "على حد علمنا، الضربة التي وقعت في مصر كانت نتيجة لهذا التهديد... إسرائيل ستعمل مع مصر والولايات المتحدة على تعزيز الدفاعات الإقليمية في مواجهة التهديدات القادمة من منطقة البحر الأحمر".

وكان ستة أشخاص قد أصيبوا جراء "سقوط مسيرة مجهولة الهوية" في مدينة طابا المصرية المتاخمة لإسرائيل، بحسب ما أفاد الجيش المصري.

وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن البنتاغون أن مدمرة أمريكية كانت "تجوب شمال البحر الأحمر" أسقطت ثلاثة صواريخ أرض-أرض ومسيّرات عدة أطلقها الحوثيون في اليمن "ويحتمل أنها كانت موجهة إلى أهداف في إسرائيل".

ع.أ.ج/ ع ج م/ ع.غ (رويترز، أ ف ب)

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