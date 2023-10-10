إسرائيل تعلن استعادة السيطرة على السياج الحدودي مع غزة

قال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء (10 أكتوبر/تشرين الأول 2023) إن إسرائيل استعادت السيطرة على السياج الحدودي مع قطاع غزة الذي اخترقه مسلحون من حركة حماس ونفذوا توغلًا واسعًا في الهجوم الإرهابي الذي شنوه مطلع الأسبوع، مضيفًا أن إسرائيل تعمل على زرع ألغام في الأجزاء التي سقط فيها السياج.



وفي تصريحات بثتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال دانيال هاجاري إنه لم تحدث عمليات تسلل جديدة من غزة منذ أمس الاثنين. وفي رد على ما يبدو على شائعات بأن مسلحين استخدموا الأنفاق الموجودة عبر الحدود، قال إنه لم يتم التوصل لما يثبت ذلك.

وفي سياق متصل قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على قرابة "1500 جثة" لمقاتلين من حماس، وقال المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت للصحافيين "عثر على قرابة 1500 جثة لمقاتلي حماس في إسرائيل وحول قطاع غزة". وأكد أن الجيش "استكمل تقريبا" إجلاء جميع التجمعات السكانية في منطقة الحدود.

وكان المتحدث قد نصح يوم أمس سكان غزة الفارين من الضربات بالتوجه إلى مصر، وقال هيخت، في مؤتمر صحفي: "أعلم أن معبر رفح (على الحدود بين غزة ومصر) لا يزال مفتوحًا... وأنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك".

لكن مكتب المتحدث أصدر بيانا بعد ذلك جاء فيه "توضيح: معبر رفح كان مفتوحا بالأمس، لكنه الآن مغلق". وقالت مصادر أمنية مصرية وشاهد مساء أمس الاثنين إن العمليات في رفح تعطلت بسبب ما وصفوه بضربة على جانب المعبر في غزة.





وفي الضفة الغربية، استمر العنف بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين يوم الإثنين. وقتل ثلاثة فلسطينيين، من بينهم فتى (18 عامًا) حاول دهس مستوطنة بجرار زراعي، في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله. كما توفي شاب (16 عامًا) متأثرًا بجراحه بعد مواجهة مع الجنود يوم الأحد. وكان الوضع الأمني في إسرائيل والضفة الغربية متوترًا منذ عقود، لكنه تدهور بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

ونتيجة الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس من غزة على إسرائيل، قتل ما لا يقل عن 900 شخص في إسرائيل ، بينما قتل أكثر من 687 فلسطينيًا في ضربات إسرائيلية انتقامية استهدفت القطاع الساحلي.

يشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.



م.ع.ح/ع.ج.م/م.س (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)