إسرائيل تطلق قمراً صناعياً جديداً لتعزيز قدراتها الاستخباراتية

أطلقت إسرائيل اليوم الاثنين (6 يوليو/تموز 2020) قمراً صناعياً جديداً لأغراض المراقبة قالت إنه سيوفر لمخابراتها العسكرية قدرات مراقبة عالية الجودة.

وتعمل إسرائيل على تعزيز قدراتها لمراقبة أعداء مثل إيران، التي تعتبر برنامجها النووي تهديداً كبيراً لها.

وجرى إطلاق القمر الصناعي (أفق 16) إلى الفضاء من موقع في وسط إسرائيل بواسطة صاروخ شافيت الإسرائيلي الصنع والذي استخدم لإطلاق الأقمار الصناعية (أفق) السابقة.

وكتب أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، أن "مديرية الأبحاث والتطوير وهيئة صناعات الفضاء نجحتا في إطلاق القمر الاصطناعي الاستطلاعي أفق 16 إلى الفضاء، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القدس".

وأضاف أن "الحديث يدور عن قمر استطلاع بصري كهربائي مزود بقدرات تقنية متقدمة، وسيخضع في الفترة القريبة لسلسلة من الاختبارات لتحديد مدى ملاءمته ومستوى أدائه".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بالإنابة بيني غانتس: "التفوق التكنولوجي والقدرات الاستخباراتية أمران أساسيان لدولة إسرائيل (...) سنواصل تعزيز قدرات إسرائيل والحفاظ عليها على كل جبهة وفي كل مكان".

ووصفت وزارة الدفاع القمر الصناعي أفق 16 بأنه "قمر استطلاع بصري كهربائي مزود بقدرات تقنية متقدمة". وسيتم استلام الصور الأولى من القمر الصناعي في غضون أسبوع تقريبا. وأشارت الوزارة في بيانها إلى "خضوع قمر الاستطلاع إلى سلسلة من الاختبارات".

وشركة الصناعات الجو-فضائية الإسرائيلية (IAI) هي المتعاقد الرئيسي للمشروع.

وكتب عاموس جادلين، الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، على تويتر أن استخدام "افق 16" سيمنح إسرائيل "قدرات إستراتيجية واستخباراتية خاصة، وهو ما يعد أمراً هاماً بشكل خاص في هذه الأيام عندما يكون هناك إشارات لإمكانية حدوث تصعيد مع إيران".

ولم يتطرق بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى مزيد من التفاصيل حول المهمة الرئيسية للقمر الصناعي، لكن الإذاعة الإسرائيلية العامة قالت إنه سيستخدم لمراقبة أنشطة إيران النووية.

وتتهم إسرائيل طهران بمواصلة المشاركة في تطوير أعمال الأسلحة النووية. ولطالما أكدت إسرائيل على أنها ستعمل جاهدة لمنع إيران من امتلاك أسلحة ذرية، فيما تنفي الجمهورية الإسلامية أن يكون لبرنامجها النووي أيد أوجه عسكرية.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، د ب أ)