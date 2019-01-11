إسرائيل تشن هجمات جديدة على أهداف إيرانية في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الأحد/ الاثنين (21 يناير/ كانون الثاني 2019) أنّه يشنّ ضربات ضدّ أهداف إيرانيّة داخل الأراضي السوريّة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّه "يقوم في هذه الساعة" بضرب "أهداف تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا"، محذّرا في الوقت نفسه سوريا "من محاولة استهداف الأراضي أو القوّات الإسرائيليّة".

من جهتها، نقلت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن مصدر عسكري قوله إن إسرائيل شنت "هجوما مكثفا وعبر موجات متتالية بالصواريخ الموجهة" لكن وسائط الدفاع الجوي السورية دمرت معظم "الأهداف المعادية".

وقال شهود عيان في دمشق إنهم سمعوا دوي انفجارات هائلة في السماء ليلا. ‭‭‭‭ ‬‬‬‬وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "بدأنا في قصف أهداف لفيلق القدس الإيراني داخل الأراضي السورية. نحذر القوات المسلحة السورية من محاولة المساس بالقوات أو الأراضي الإسرائيلية". ويتولى فيلق القدس مسؤولية عمليات الحرس الثوري الإيراني في الخارج. وجاءت الضربات في أعقاب هجمات عبر الحدود أمس الأحد قالت سوريا إنها تصدت خلالها لهجوم جوي إسرائيلي في حين قالت إسرائيل إنها اعترضت صاروخا أطلق على مرتفعات الجولان.

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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لدينا سياسة راسخة تتمثل في قصف التحصينات الإيرانية في سوريا وإلحاق الضرر بكل من يحاول إيذاءنا". وأقر نتنياهو الأسبوع الماضي بهجوم إسرائيلي على ما وصفه مستودع أسلحة إيراني في سوريا حيث تقدم طهران دعما حيويا لدمشق. وقال لمجلس وزرائه إن إسرائيل نفذت "مئات" الهجمات خلال سنوات الحرب السورية للحد من قدرة إيران وجماعة حزب الله الإيرانية حليفتها.

في سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أربعة عسكريين سوريين، وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط أكثر من 30 قذيفة إسرائيلية.

أما المرصد السوري لحقوق الانسان فأفاد أن أن القصف الاسرائيلي أوقع 11 قتيلا على الأقل من المقاتلين بينهم سوريان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "قصف استهدف مواقع عسكرية إيرانية وسورية قرب دمشق وجنوبها قتل 11 شخصا على الأقل بينهم سوريان"، مضيفا "لا يوجد مدنيون" بينهم.

ح.ز/ ع.ج (أ.ف.ب، د.ب.أ، رويترز)