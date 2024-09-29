إسرائيل تشن غارات على أهداف للحوثيين في الحديدة

نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية "واسعة النطاق" على محطات طاقة وميناء استيراد نفط في محافظة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون في غرب اليمن.

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان تنفيذ عملية جوية واسعة النطاق اليوم الأحد (29 أيلول/سبتمبر 2024)، حيث ضرب ما وصفه بـ "أهداف عسكرية يسيطر عليها الحوثيون في اليمن"، على بعد حوالي 1800 كيلومتر (1120 ميلاً) من حدود إسرائيل.

وقال البيان "ركزت الغارات الجوية على البنية التحتية العسكرية الرئيسية في منطقتي رأس عيسى والحديدة، بما في ذلك محطات الطاقة والميناء المستخدم لاستيراد النفط".

وبعد الغارات، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إنه ليس هناك مكان بعيد بالنسبة إلى إسرائيل. وقال غالانت في بيان صادر عن مكتبه بعد تنفيذ الضربات على مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين "رسالتنا واضحة: بالنسبة إلينا، ليس هناك مكان بعيد".

وكان نظام الحوثيين المدعوم من إيران يستخدم هذه المرافق لنقل الأسلحة والإمدادات العسكرية، بما في ذلك النفط، إلى قواتهم"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني. وكان تقرير إخباري قد أفاد بأن غارات إسرائيلية هاجمت اليوم الأحد أهدافاً للحوثيين باليمن.

مقتل أربعة على الأقل

وقالت قناة المسيرة الحوثية على منصة إكس "إن غارات العدو الإسرائيلي استهدفت ميناءي الحديدة ورأس عيسى ومحطتي كهرباء الحالي والكثيب". وذكرت وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون في بيان أن الضربات الإسرائيلية تسببت في مقتل أربعة على الأقل وإصابة 29 آخرين.

وقال سكان إن الضربات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي بمعظم مناطق مدينة الحديدة الساحلية.

وكانت جماعةأنصار الله الحوثية في اليمن، قد أعلنت أمس السبت، استهداف مطار في إسرائيل بصاروخ باليستي، أثناء وصول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وأعلنت إسرائيل اعتراضه. كما اعترضت إسرائيل صاروخاً آخر أطلقه الحوثيون يوم الجمعة.

وهذه هي المرة الثانية التي تشن فيها إسرائيل هجمات على اليمن منذ أكثر من شهرين بقليل. ففي يوليو/ تموز الماضي، هاجمت طائرات حربية إسرائيلية أهدافا عسكرية للحوثيين قرب الحديدة بعدما ضربت طائرة مسيرة يمنية تل أبيب فأودت بحياة رجل.

خ.س/ع.ج (د ب أ، أ ف ب، رويترز)