إسرائيل ترفض تقريرا أمميا يتهمها باحتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الخميس (28 شباط/ فبراير 2019) تقريرا صادرا عن لجنة أممية يتهم القوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، ووصفه بأنه "زائف ومتحيز". ووصف كاتس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان صدر عن وزارته اليوم، بأنه "مسرح العبث". وأضاف البيان أن التقرير "يستند إلى معلومات زائفة لم يتم حتى تحري ما بها من حقائق، هدفها الوحيد هو تشويه الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والإضرار بحقها في الدفاع عن النفس ضد إرهاب منظمة قاتلة".
وكان المحققون الأمميون أعلنوا أنهم توصلوا إلى دلائل تشير إلى تورط قوات إسرائيلية في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال تعاملها مع الاحتجاجات الفلسطينية الحاشدة قرب حدود قطاع غزة، وفيما يتصل بمقتل 189 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6100 خلال الاحتجاجات.
وشدد الوزير الإسرائيلي على أن إسرائيل "ترفض التقرير بالكامل". وأضاف "لا يمكن لأي طرف أن يحرم إسرائيل من حق الدفاع عن النفس ومن واجب حماية المقيمين والحدود من الهجمات العنيفة". وقال إن "من يدفع سكان غزة إلى السياج، بما في ذلك النساء والأطفال، هي منظمة حماس، وهدفها المعلن هو تدمير دولة إسرائيل، وهي المسؤولة".
وذكرت اللجنة المستقلة من الأمم المتحدة أن لديها معلومات سرية بشأن من تعتقد أنهم المسؤولون عن أعمال القتل وبينهم قناصة وقادة عسكريون. وستقدمها إلى ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كي تحيلها للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت اللجنة في التقرير "قتلت قوات الأمن الإسرائيلية وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطرا وشيكا يهدد آخرين بالقتل أو الإصابة الخطيرة عند إطلاق النيران عليهم كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في أعمال عدائية".
وذكرت اللجنة التي يقودها الخبير القانوني الأرجنتيني سانتياغو كانتون أن أفرادا من قوات الأمن الإسرائيلية قتلوا وألحقوا إصابات بالغة بمدنيين "لم يشاركوا مباشرة في أعمال عدائية أو يشكلوا خطرا وشيكا". وقال كانتون "ربما يشكل بعض هذا الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب أن تحقق فيها إسرائيل على الفور".
من جانبه، ذكر واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد صدور هذا التقرير بأنه "تأكيد على أن الاحتلال يقوم بجرائم حرب بما فيها إرهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني" واضلف أن "المطلوب من المحكمة الجنائية التحرك فورا وفتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال... آن الأوان لمحاسبة إسرائيل وأن لا تبقى دولة فوق القانون".
ز.أ.ب/ع.ج (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
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بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس
"يوم الغضب"
شهدت الأراضي الفلسطينية عقب صلاة يوم الجمعة (8 ديسمبر/ كانون الأول 2017) مظاهرات عارمة في مدن فلسطينية مختلفة. كما شارك مئات الآلاف من المتظاهرين في عدد من الدول العربية والإسلامية وحول العالم في الاحتجاج على قرار الرئيس ترامب بالاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل.
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بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس
مظاهرات أمام المسجد الاقصى
ومع انتهاء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى شق المصلون طريقهم صوب أبواب البلدة القديمة مرددين هتافات مثل "القدس لنا.. القدس عاصمتنا". وكانت إسرائيل قد نشرت المئات من ضباط الشرطة عقب الدعوات الفلسطينية إلى الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة.
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بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس
قنابل الغاز في مواجهة المتظاهرين
وفي الخليل وبيت لحم ونابلس ألقى عشرات من الفلسطينيين الحجارة على الجنود الإسرائيليين، الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
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بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس
جرحى بالمئات
وأسفرت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين عن مقتل فلسطينيين وإصابة نحو 700 آخرين الجمعة في مواجهات في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن "جمعة الغضب" نصرة للقدس. وقالت مصادر فلسطينية إن شابا (30 عاما) قتل جراء إصابته بعيار ناري من قوات إسرائيلية المتمركزة خلف السياج الفاصل شرق مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.
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بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس
الأردن
وتابع اللاجئون الفلسطنيون في المخيمات بالأردن الأربعاء الماضي خطاب الرئيس الأمريكى، الذي أعلن فيه الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل. وشارك اليوم الجمعة أكثر من 20 ألف شخص في مظاهرة عقب الصلاة، من أمام المسجد الحسني الكبير وسط عمان. كما نفذ العشرات وقفة احتجاجية عصر الجمعة قرب السفارة الأمريكية وسط اجراءات أمنية مشددة.
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بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس
العراق
في بغداد، تظاهر مئات العراقيين في مدينة الصدر شرق العاصمة، بعدما أقاموا صلاة الجمعة في الشارع. كما شهدت العديد من المناطق العراقية مظاهرات نددت بقرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارة بلاده إلى القدس. وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب ترامب بسحب قراره، معتبرينه أمراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة كلها.
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بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس
لبنان
وشهد المسجد الأموي في بعلبك اعتصاما بعد صلاة الجمعة، تلبية لدعوة مشتركة من مفتي بعلبك الهرمل و"تيار المستقبل"، بمشاركة فاعليات دينية وهيئات من المجتمع المدني. كما نفذ شباب طرابلس اعتصاماً. وخرج الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من مخيمات مدينة صور في مسيرات غضب، ورددوا شعارات وهتافات شجب للقرار الامريكي وما أسموه "الصمت العربي". يذكر أن نحو400 ألف لاجئ فلسطيني متواجدون في 12 مخيماً في أنحاء لبنان.
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بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس
مصر
في مصر تظاهر المئات في ساحة الجامع الأزهر بعد صلاة الجمعة، وردد المتظاهرون الهتافات المناهضة للقرار الأمريكي، وأكدوا على ضرورة تكاتف الدول العربية والإسلامية ضد العدوان الإسرائيلي وضد القرار الأمريكي وتنفيذ مقاطعة تجارية واقتصادية للولايات المتحدة.
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بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس
تونس
وفي تونس استمرت المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي تنديدا بقرار الرئيس الأمريكي. وانطلقت مسيرة حاشدة ضمت الآلاف من أمام مقر الاتحاد التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية في تونس، في وسط العاصمة تونس شاركت فيها أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني ومحامون وقضاة وطلاب مدارس وجامعات وجابت شارعي الحبيب بورقيبة ومحمد الخامس أكبر شوارع العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة.
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بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس
تركيا
وخرج آلاف الأشخاص عقب صلاة الجمعة في إسطنبول في مسيرة من مسجد الفاتح وسط المدينة التركية حيث هتفوا "القدس لنا وستبقى كذلك". ويُذكر أن تركيا وإسرائيل قد أعلنتا العام الماضي انتهاء أزمة بينهما تسبب فيها اقتحام وحدة من القوات الإسرائيلية سفينة مساعدات كانت متوجهة نحو غزة في 2010، ما أسفر عن مقتل عشرة نشطاء أتراك.
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بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس
إيران
كما تظاهر إيرانيون في أنحاء مختلفة من البلاد، وأذاع التلفزيون الرسمي في إيران لقطات لمتظاهرين يتحركون في مسيرة ويهتفون "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل" ويرفعون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "القدس للمسلمين". وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن متظاهرين في عدة مدن أحرقوا دمى تمثل ترامب.
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بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس
برلين
وشهدت برلين مظاهرة احتجاجاً على إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتجمع الجمعة حوالي 1200 شخص أمام بوابة براندنبورغ بالعاصمة الألمانية. ولوح المحتجون، الذين احتشدوا قرب السفارة الأمريكية ببرلين بالعديد من الأعلام الفلسطينية. وقالت الشرطة إن المسيرة مرت دون إزعاج كبير. وأمنت مكان المسيرة بـ 450 من رجالها. إعداد: إيمان ملوك