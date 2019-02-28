إسرائيل ترفض تقريرا أمميا يتهمها باحتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الخميس (28 شباط/ فبراير 2019) تقريرا صادرا عن لجنة أممية يتهم القوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، ووصفه بأنه "زائف ومتحيز". ووصف كاتس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان صدر عن وزارته اليوم، بأنه "مسرح العبث". وأضاف البيان أن التقرير "يستند إلى معلومات زائفة لم يتم حتى تحري ما بها من حقائق، هدفها الوحيد هو تشويه الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والإضرار بحقها في الدفاع عن النفس ضد إرهاب منظمة قاتلة".

وكان المحققون الأمميون أعلنوا أنهم توصلوا إلى دلائل تشير إلى تورط قوات إسرائيلية في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال تعاملها مع الاحتجاجات الفلسطينية الحاشدة قرب حدود قطاع غزة، وفيما يتصل بمقتل 189 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6100 خلال الاحتجاجات.

وشدد الوزير الإسرائيلي على أن إسرائيل "ترفض التقرير بالكامل". وأضاف "لا يمكن لأي طرف أن يحرم إسرائيل من حق الدفاع عن النفس ومن واجب حماية المقيمين والحدود من الهجمات العنيفة". وقال إن "من يدفع سكان غزة إلى السياج، بما في ذلك النساء والأطفال، هي منظمة حماس، وهدفها المعلن هو تدمير دولة إسرائيل، وهي المسؤولة".

وذكرت اللجنة المستقلة من الأمم المتحدة أن لديها معلومات سرية بشأن من تعتقد أنهم المسؤولون عن أعمال القتل وبينهم قناصة وقادة عسكريون. وستقدمها إلى ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كي تحيلها للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت اللجنة في التقرير "قتلت قوات الأمن الإسرائيلية وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطرا وشيكا يهدد آخرين بالقتل أو الإصابة الخطيرة عند إطلاق النيران عليهم كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في أعمال عدائية".

وذكرت اللجنة التي يقودها الخبير القانوني الأرجنتيني سانتياغو كانتون أن أفرادا من قوات الأمن الإسرائيلية قتلوا وألحقوا إصابات بالغة بمدنيين "لم يشاركوا مباشرة في أعمال عدائية أو يشكلوا خطرا وشيكا". وقال كانتون "ربما يشكل بعض هذا الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب أن تحقق فيها إسرائيل على الفور".

من جانبه، ذكر واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد صدور هذا التقرير بأنه "تأكيد على أن الاحتلال يقوم بجرائم حرب بما فيها إرهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني" واضلف أن "المطلوب من المحكمة الجنائية التحرك فورا وفتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال... آن الأوان لمحاسبة إسرائيل وأن لا تبقى دولة فوق القانون".

ز.أ.ب/ع.ج (د ب أ، أ ف ب، رويترز)