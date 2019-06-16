 إسرائيل تدشن مستوطنة جديدة في الجولان تحمل اسم ″ترامب″ | أخبار | DW | 16.06.2019

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أخبار

إسرائيل تدشن مستوطنة جديدة في الجولان تحمل اسم "ترامب"

دشن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان تحمل اسم " مرتفعات ترامب "، مؤكدا بأن "الجولان إسرائيلية وستظل كذلك". جاء ذلك عقب جلسة عقدتها الحكومة الإسرائيلية في المنطقة.

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إطلاق اسم ترامب على مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان المحتل

صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال جلسة احتفالية عقدتها في هضبة الجولان مساء اليوم الأحد (16 يونيو 2019) على إقامة مستوطنة جديدة في الجولان تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقديرا لاعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة.

وقد اعترف دونالد ترامب في 25 أذار/مارس بسيادة إسرائيل على الجزء الذي احتلته من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمته عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي جلسة استثنائية في خيمة في مرتفعات الجولان بحضور السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، وقرر التصويت لبناء مستوطنة "رامات ترامب" (مرتفعات ترامب) في منطقة تسكنها حاليا أربع عائلات من المستوطنين.

وخارج الخيمة تم الكشف عن لافتة تحمل اسم المستوطنة بعد فترة وجيزة من الإعلان أمام مسؤولين محليين من اليهود والدروز.

وقال نتانياهو "الجولان إسرائيلية وستظل كذلك"، واصفا ترامب بأنه "صديق عظيم لإسرائيل اتخذ قرارات لم يتم اتخاذها سابقا". وأضاف إن افتتاح مستوطنة جديدة، وهو الأمر الذي "لم يحصل منذ سنوات عديدة"، سيعزز عملية تطوير مرتفعات الجولان. ووعد نتانياهو بالاستثمار في بناء المساكن والطرق، وكذلك في التعليم والسياحة.

يذكر أنه في العام 1949، افتتحت الحكومة الإسرائيلية بلدة في وسط البلاد باسم "كفر ترومان"- قرية ترومان بالعبرية- تعبيرا عن الشكر الأمريكي هاري ترومان كونه أول من اعترف بإسرائيل في 14 أيار/مايو 1948.

ويعيش نحو 23 الفا من الدروز السوريين في جزء من هضبة الجولان فضلا عن 25 الف مستوطن وصلوا اعتبارا من عام 1967.

ولم يتضح التاريخ الذي سوف يتم فيه تشييد المستوطنة الجديدة.

م.أ.م/ ع. ج.م ( د ب أ، أ ف ب)

  • USA Camp David CLINTON BARAK ARAFAT (picture-alliance/AP Photo/R. Edmonds)

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  • Israel Räumung Gazastreifen 2005 (picture-alliance/dpa/S. Zaklin)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

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    على إثر الانتفاضة الثانية، قررت إسرائيل الانسحاب الجزئي من الأراضي الفلسطينية. وانسحبت بعض القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ليتم بعدها إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية البالغ عددها 21 مستوطنة في القطاع، وفقًا لخطة ارييل شارون. وبنت إسرائيل جداراً عازلاً يصل طوله إلى 750 كيلومتراً حول الضفة الغربية، بهدف منع وقوع هجمات.

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  • BdT Israel zieht sich aus Gaza zurück (AP)

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  • Bildergalerie Konflikt im Nahen Osten (picture-alliance/dpa)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

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  • Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

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  • Palästina | Israelischer Luftangriff auf Gaza Stadt (picture-alliance/A.A. Alkahlout)

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