إسرائيل تحيي الذكرى السنوية لهجوم حماس وتصد صواريخ من غزة

في صباح أول ذكرى سنوية لهجوم حماس الإرهابي على إسرائيل دعا الرئيس الإسرائيلي العالم إلى "مساندة" بلاده، فيما أعلنت حماس إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل أكد الجيش الإسرائيلي اعتراضه ثلاثة منها وسقوط الرابع بمكان غير مأهول.

تحيي إسرائيل اليوم الإثنين (السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2024) ذكرى الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على مناطق إسرائيلية في السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2023 وأشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وفي كيبوتس "رعيم" في موقع الهجوم الذي استهدف مهرجان نوفا الموسيقي بدأ حشد من الأشخاص المراسم بالوقوف دقيقة صمت في تمام الساعة 6,29 صباحا (3,29 ت غ) وهو توقيت بدء الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل.

ويشارإلى أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اليوم الإثنين إن "على العالم أن يدرك ويفهم أنه من أجل تغيير مجرى التاريخ وإحلال السلام وتحقيق مستقبل أفضل للمنطقة عليه أن يساند إسرائيل في معركتها ضد أعدائها".

وشارك الرئيس الإسرائيلي في المراسم برفقة عائلات الضحايا وقد بكى غالبيتهم وفق مراسل لوكالة فرانس برس في المكان.

مقُتل ما لا يقل عن 40 شخصًا في قطاع غزة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ويوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطابا إلى الأمة. ومن المقرر تنظيم تجمعات أخرى في تل أبيب، وكذلك في كيبوتس نير عوز الذي قُتل نحو ثلاثين من سكانه واحتُجز أكثر من 70 آخرين رهائن واِقتيدوا إلى غزة.

وفي أماكن أخرى -من سيدني إلى برلين ومن بوينوس أيريس إلى نيويورك- سيقام عدد كبير من التجمعات إحياء لذكرى هذا الهجوم المباغت الذي خلف 1205 قتلى في الجانب الإسرائيلي وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

ويوم أمس الأحد تظاهر عشرات الآلاف في كل أنحاء العالم -سواء لتكريم ضحايا هجوم 7 أكتوبر / تشرين الأول أو دعما للفلسطينيين- بعد عام على انطلاق الحرب المدمرة في قطاع غزة. وفي تل أبيب تجمع مئات الإسرائيليين يوم أمس الأحد لإحياء الذكرى السنوية الأولى للهجوم وجرى عرض صور للضحايا على شاشة، بينما أشعل المشاركون الشموع وكتبوا رسائل أو احتضنوا بعضهم البعض في صمت.

مظاهرات في مختلف أنحاء العالم مطالبة بوقف الحرب على غزة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

إطلاق صواريخ من غزة وقصف إسرائيلي في القطاع

وبعد دقائق على بدء المراسم أطلقت أربع قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية بحسب ما قال الجيش الإسرائيلي الذي اكد اعتراض ثلاث منها فيها سقطت الرابعة في مكان غير مأهول. وأعلنت كتائب القسام -الجناح المسلح لحركة حماس- مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ. وقالت إن مقاتليها استهدفوا "تحشدات الاحتلال" عند معبر رفح وكرم ابو سالم وكيبوتس حوليت قرب الحدود مع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "هاجم منصات صاروخية وأهدافًا إرهابية لحماس في أنحاء قطاع غزة لإحباط تهديدات فورية.. بعد استعدادات لعناصر حماس القيام بعمليات إطلاق قذائف نحو الأراضي الإسرائيلي".

وفي وقت لاحق قالت كتائب القسام في بيان إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية من نوع "مقادمة". وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية

اليوم الاثنين بدوي صافرات الإنذار في جنوب تل ابيب ومحيطها جراء صواريخ من قطاع غزة .

إسرائيل تقول إنها أصابت أكثر من 40 ألف هدف لحماس في غزة خلال عام

وفي هذه الذكرى السنوية الأولى للهجمات الدامية التي شنتها حركة حماس واستتبعت حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة قال الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل أصابت أكثر من 40 ألف هدف في القطاع خلال عام من الحرب، واكتشفت 4700 فتحة نفق ودمرت ألف موقع لإطلاق الصواريخ.

وأضاف أن 726 جنديا إسرائيليا قُتلوا منذ السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2023. ومن بين هؤلاء قتل 380 في الحملة العسكرية التي بدأت في ذلك اليوم و346 في القتال داخل غزة الذي بدأ في 27 أكتوبر / تشرين الأول 2023. وبلغ عدد الجنود المصابين 4576 منذ ذلك التاريخ. وتوفي 56 جنديا نتيجة لحوادث خلال العمليات لم يحددها الجيش.

وقُتل ما لا يقل عن 41825 فلسطينيا في غزة، معظمهم مدنيون، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس، التي لا تميز في تقاريرها عن حصيلة الضحايا بين المقاتلين والضحايا المدنيين.



ع.م / ع.ج.م/م.س (أ ف ب ، رويترز)