إسرائيل تحصن مسنيها بجرعة لقاح ثالثة ضد كورونا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأحد (8 آب/ أغسطس 2021) إن ثلث الإسرائيليين البالغين فوق سن الستين حصلوا بالفعل على جرعة لقاح تنشيطية مضادة لفيروس كورونا، حيث تناضل البلاد من أجل احتواء قفزة في الإصابات.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلا عن بينيت في اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي أن نحو 420 ألفا من الإسرائيليين المسنين حصلوا على جرعة ثالثة من لقاح فايزر/ بيونتك الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع الإجمالي لأكثر من نصف مليون اليوم الأحد.

وضغط بينيت على مسؤولي الصحة من أجل تسريع الوتيرة حتى بشكل أكبر، في محاولة لتفادي فرض إغلاق عام محتمل. وقال بينيت إن "هذا إنجاز هائل، لكن يجب أن تزداد الوتيرة حتى بشكل أكبر.. يتعين أن نتغلب على الجائحة ونفوز بالسباق بين جهود التحصين ومعدل انتشارها".

وكانت إسرائيل قد أعلنت أواخر تموز/ يوليو أنها ستعطي جرعة ثالثة لمن هم فوق سن الستين، لتصبح أول دولة تطبق الجرعة الثالثة على نطاق واسع، في محاولة للسيطرة على ظهور الفيروس من جديد.

مشاهدة الفيديو 01:49 شارك إسرائيل تبدأ حملة تطعيم بجرعة ثالثة إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3yPHw إسرائيل تطلق حملة تطعيم بجرعة ثالثة ضد كورونا

ودخلت حيز التنفيذ في إسرائيل الأحد تدابير مشددة لمكافحة تفشي كورونا في ظل تدهور الحالة الوبائية. ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، لن يسمح بدخول قاعات الأفراح والمؤتمرات والفعاليات الثقافية والتربوية والمطاعم ومراكز اللياقة البدنية والفنادق ودور السينما إلا للمطعمين أو المتعافين أو من يظهر نتائج فحص سلبية، باستثناء الأطفال دون سن الاثني عشر عاما. كما تعاد ابتداء من اليوم إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة التي يتجمع فيها أكثر من 100 شخص. وتم تشديد إجراءات الخروج من البلاد ودخولها. وفي المؤسسات الحكومية سيعمل 50% من المستخدمين من منازلهم. وارتفعت حالات الإصابة الجديدة في إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية، مع إصابة البعض بالمرض حتى بعد تطعيمهم بجرعتي لقاح فايزر.

ودعت الحكومة الأسبوع الماضي أرباب العمل للتبديل للعمل من المنزل وتشديد قيود السفر، محذرة من أنها قد تضطر إلى فرض إغلاق عام إذا استمرت حالات الإصابة الجديدة في الارتفاع.

وكانت إسرائيل البالغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، من أولى الدول التي أطلقت حملات تلقيح واسعة النطاق في كانون الأول/ديسمبر بفضل اتفاق مع مجموعة فايزر أتاح لها الحصول سريعا على ملايين الجرعات في مقابل تقاسم بيانات طبية حول آثار اللقاح مع المختبرات.

وسمحت هذه الحملة بخفض عدد الإصابات، غير أن الحالات عاودت الارتفاع مؤخرا وسط تفشي المتحوّرة دلتا الشديدة العدوى بين البالغين غير الملقّحين، وكذلك بين من تلقوا اللقاح قبل أكثر من ستة أشهر.

وفي 29 تموز/يوليو، خطت إسرائيل خطوة إضافية إذ باشرت حملة جديدة لتوزيع جرعة ثالثة من اللقاح لمن هم في الستين وما فوق، كما أعادت فرض الشهادة الصحية.

ص.ش/هـ.د (د ب أ، أ ف ب)