إسرائيل "تتبرأ" من سلوك وزير ظهر وراء منصة بخريطة تشمل أراضي أردنية

أفادت وكالة رويترز الثلاثاء (21 مارس/ آذار 2023)، نقلا عن مصدر أردني لم تكشف عن هويته، أن المملكة تلقت تطمينات إسرائيلية بأن سلوك وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لا يمثل موقفها، حين ألقى كلمة من على منصة مكسوة بعلم إسرائيلي يُظهر حدودا موسعة تشمل الأردن.

ويرأس سموتريتش حزبا دينيا قوميا يشارك في الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.

وكرد فعل لها، استدعت عمان في وقت متأخر من مساء الاثنين السفير الإسرائيلي في الأردن وقالت إن ما فعله سموتريتش هو "تصرف تحريضي" ويمثل "تصرفا عنصريا متطرفا وخرقا للأعراف الدولية" وانتهاكا لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية. وذكر المصدر أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تلقى اتصالا من مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي، أكد فيه الأخير أن بلاده تحترم سيادة الأردن ووحدة أراضيه.

إلى ذلك غردت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت لاحق على تويتر قائلة "إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن لعام 1994. ولم يطرأ أي تغيير على موقف دولة إسرائيل التي تعترف بوحدة أراضي المملكة الهاشمية". فيما قال متحدث باسم سموتريتش إن العلم وضعه منظمو المؤتمر للزينة وأن الوزير كان ضيفا.

وتزامنت تصريحات سموتريتش مع لقاء عقده مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون في منتجع شرم الشيخ بمصر بهدف التهدئة قبل حلول شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.

انتقادات واسعة

وأشعل وزير المالية الإسرائيلي المسؤول عن إدارة الضفة الغربية فتيل موجة تنديد وإدانة بعد أن ظهر في مقطع مصور تمّ تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه "هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني".

وتلت هذه التصريحات تنديدات من الجانب الفلسطيني، واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن تصريحات بتسلئيل سموتريتش بمثابة "تحريض على العنف".

فيما اعتبرت الأمم المتحدة تصريحاته بكونها "غير مفيدة بالمرة". وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "نعترض بشدة على هذا النوع من اللغة. لا نريد أن نرى أي خطاب أو أي عمل ... قد يقف في طريق أو يصبح عقبة أمام التوصل لحل قابل للتطبيق بوجود دولتين، ولغة من هذا القبيل تفعل ذلك".

بدوره عبّر الاتحاد الأوروبي عن "أسفه الشديد" لإدلاء الوزير سموتريتش بتصريح "آخر غير مقبول"، واصفا ذلك بأنه "خطير وغير مثمر".

ورفضت مصر وهي أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل تصريحات الوزير سموتريتش أيضا.

وتعثرت محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة منذ 2014 ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل قوضت أملهم في إقامة دولة قابلة للحياة من خلال توسيع المستوطنات اليهودية على الأراضي المحتلة.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ، رويترز)